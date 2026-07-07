Minisforum NAB9S ra mắt: Sức mạnh Core i9-13900HK trong thiết kế Mini-PC nhỏ gọn Minisforum ra mắt NAB9S toàn cầu với chip Intel Core i9-13900HK, RAM 32GB và cổng Ethernet 2.5Gb kép. Thiết bị sở hữu hệ thống tản nhiệt cải tiến với mức giá chỉ từ 399 USD.

Minisforum vừa chính thức mở bán mẫu máy tính mini mới mang tên NAB9S trên phạm vi toàn cầu. Đây là phiên bản bổ sung cho dòng EliteMini NAB9, vốn từng gây chú ý khi phải thu hồi các đơn vị sản phẩm vào năm ngoái do lỗi vật liệu tụ điện. Với sự trở lại lần này, NAB9S không chỉ khắc phục các vấn đề cũ mà còn mang đến cấu hình phần cứng mạnh mẽ hơn trong một thân máy cực kỳ nhỏ gọn.

Minisforum NAB9S có kích thước 127 x 127.5 x 54.7 mm và nặng khoảng 570 g.

Nâng cấp hiệu năng với Intel Raptor Lake

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Minisforum NAB9S là việc chuyển đổi sang vi xử lý Intel Core i9-13900HK thuộc thế hệ Raptor Lake. Trước đó, các phiên bản NAB9 và NAB9 Plus chỉ dừng lại ở chip Core i9-12900HK. Mặc dù trên trang web quốc tế của hãng có sự nhầm lẫn khi ghi tên chip là Core i9-13900HX mạnh hơn, nhưng thực tế thiết bị sử dụng phiên bản HK.

Core i9-13900HK mang lại hiệu suất đơn nhân vượt trội hơn so với thế hệ tiền nhiệm nhờ mức xung nhịp tăng thêm 400 MHz trên 6 nhân hiệu năng cao (Golden Cove P-Cores). Để duy trì hiệu suất ổn định cho một CPU mạnh mẽ trong không gian hẹp, Minisforum cho biết đã nâng cấp hệ thống tản nhiệt với ống dẫn nhiệt kép và hai luồng luân chuyển không khí, giúp tối ưu hóa khả năng thoát nhiệt.

Khả năng mở rộng và các cổng kết nối

Về khả năng lưu trữ và bộ nhớ, NAB9S hỗ trợ chuẩn RAM DDR4 và trang bị hai khe cắm ổ cứng, cho phép người dùng linh hoạt nâng cấp tùy theo nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là phiên bản mới này đã loại bỏ cổng OCuLink vốn xuất hiện trên các model cũ và cũng không tích hợp cổng USB4.

Minisforum NAB9S hỗ trợ RAM DDR4 và hai khe cắm ổ cứng.

Bù lại, thiết bị vẫn duy trì hệ thống cổng kết nối đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc chuyên nghiệp và giải trí:

2 cổng Ethernet 2.5 Gigabit cho kết nối mạng tốc độ cao.

2 cổng HDMI hỗ trợ xuất hình ảnh đa màn hình.

4 cổng USB 3.2 Type-A và 3 cổng USB 3.2 Type-C.

1 giắc cắm âm thanh combo 3.5 mm.

Thông số kỹ thuật chi tiết Minisforum NAB9S

Thông số Chi tiết Vi xử lý (CPU) Intel Core i9-13900HK (Raptor Lake) Bộ nhớ (RAM) Tối đa 32 GB DDR4 Lưu trữ Hỗ trợ 2 khe cắm ổ cứng (lên đến 1 TB trong gói sẵn có) Kết nối mạng 2x 2.5 Gigabit Ethernet Cổng xuất hình 2x HDMI, USB Type-C Kích thước 127 x 127.5 x 54.7 mm Trọng lượng ~570 g

Giá bán và tùy chọn cấu hình

Minisforum NAB9S hiện đã có mặt trên các nền tảng thương mại điện tử như Amazon và trang web chính thức của hãng tại nhiều khu vực. Mức giá khởi điểm cho phiên bản barebones (không kèm RAM và ổ cứng) là 399 USD (khoảng 10 triệu đồng). Đối với người dùng muốn một giải pháp hoàn chỉnh, phiên bản trang bị sẵn 32 GB RAM và 1 TB bộ nhớ lưu trữ được niêm yết với mức giá 759 USD.

Với cấu hình mạnh mẽ và hệ thống tản nhiệt được cải tiến, NAB9S là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy tính để bàn siêu nhỏ gọn nhưng vẫn đủ sức mạnh để xử lý các tác vụ nặng như biên tập video, lập trình hoặc làm việc đa nhiệm chuyên sâu.