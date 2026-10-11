Minnesota United FC 2-2 Houston Dynamo: Hai đội chia điểm Houston Dynamo hướng tới mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Minnesota United FC đang chìm trong chuỗi 5 trận thất bại liên tiếp.

Minnesota United FC 2 - 2 Houston Dynamo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Minnesota United FC tiếp đón Houston Dynamo.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Minnesota United FC 44% - 56% Houston Dynamo, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1.

18' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (0-1) Phút 18': Lyle Foster (Houston Dynamo) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Minnesota United FC 54% - 46% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

41' Thế trận giằng co Cầm bóng: Minnesota United FC 47% - 53% Houston Dynamo, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (1-1) Phút 48': Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Morris Duggan). Tỷ số: 1 - 1.

54' Thế trận giằng co Cầm bóng: Minnesota United FC 53% - 47% Houston Dynamo, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Houston Dynamo): Nick Markanich vào sân thay Lyle Foster.

63' Thay người Phút 63' (Houston Dynamo): Franco Negri vào sân thay Felipe·De Andrade Vieira.

63' Thay người Phút 63' (Minnesota United FC): Marcus Caldeira vào sân thay Bongokuhle Hlongwane.

63' Thay người Phút 63' (Minnesota United FC): Mauricio González Carabalí vào sân thay Aziel Jackson.

63' Thay người Phút 63' (Minnesota United FC): Nectarios Triantis vào sân thay Owen Gene.

66' Thẻ vàng Phút 66': Mauricio González Carabalí (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 43% - 57% Houston Dynamo, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 2.

75' Thay người Phút 75' (Houston Dynamo): Blake Gillingham vào sân thay Jonathan Bond.

78' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (2-1) Phút 78': Marcus Caldeira (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Cherrion Valerius). Tỷ số: 2 - 1.

78' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Minnesota United FC 46% - 54% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 1 - 3.

82' Thẻ vàng Phút 82': Wil Trapp (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Houston Dynamo): Duane Holmes vào sân thay Lawrence Ennali.

84' Thay người Phút 84' (Houston Dynamo): Matthew Arana vào sân thay Diadie Samassekou.

88' Thay người Phút 88' (Minnesota United FC): Carlos Harvey vào sân thay Tomás Chancalay.

88' Thay người Phút 88' (Minnesota United FC): Kyle Duncan vào sân thay Cherrion Valerius.

89' Thay người Phút 89' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Agustín Bouzat.

90+2' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-2) Phút 90+2': Duncan McGuire (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Nick Markanich). Tỷ số: 2 - 2.

90+6' Thay người Phút 90+6' (Minnesota United FC): Maurice Malone vào sân thay Kelvin Yeboah.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Minnesota United FC 47% - 53% Houston Dynamo, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 3, cứu thua 2 - 4.

KT Kết thúc: Minnesota United FC 2-2 Houston Dynamo Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 09:40 11/10/2026

Đội hình chính thức Minnesota United FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV C. Knowles Houston Dynamo Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen 12 D. Callender 52 Cherrion Valerius 15 M. Boxall 23 M. Duggan 13 A. Markanich 30 O. Gene 20 W. Trapp 21 B. Hlongwane 16 A. Jackson 8 T. Chancalay 9 K. Yeboah 31 J. Bond 36 Felipe Andrade 5 Lucas Halter 6 Artur 3 Antônio Carlos 11 L. Ennali 19 M. Bogusz 18 D. Samassékou 30 A. Bouzat 9 L. Foster 20 Guilherme Dự bị Minnesota United FC 25 N. Triantis 3 K. Duncan 18 M. Gonzalez 67 C. Harvey 11 M. Malone 94 Kayne Rizvanovich 5 N. Romero 27 D. Taylor 22 Marcus Caldeira Houston Dynamo 22 M. Arana 24 A. Ibrahim 17 N. Markanich 26 B. Gillingham 14 D. Holmes 23 D. McGuire 21 F. Negri 37 G. Rivera Cập nhật đội hình lúc 07:03 11/10/2026

Minnesota United FC Thống kê Houston Dynamo 46% Kiểm soát bóng 54% 15 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 6 2 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Marcus Caldeira Minnesota United FC 1 bàn D. McGuire Houston Dynamo 1 bàn K. Yeboah Minnesota United FC 1 bàn L. Foster Houston Dynamo 1 bàn M. Duggan Minnesota United FC 1 kiến tạo · điểm 7.11 N. Markanich Houston Dynamo 1 kiến tạo · điểm 6.94

Cuộc so tài giữa Minnesota United FC và Houston Dynamo diễn ra vào lúc 07:30 ngày 11/10 trên sân vận động Allianz Field. Ở thời điểm hiện tại, Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và rất cần điểm số để củng cố vị thế, trong khi đội chủ nhà đối diện với áp lực nặng nề nhằm tìm lại cảm giác chiến thắng.

Khoảng cách thứ hạng và phong độ trái ngược

Houston Dynamo hành quân đến Allianz Field với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng 44 điểm tích lũy được. Vị thế này giúp đại diện bang Texas duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm đầu bảng trong cuộc đua giành suất tham dự đấu trường châu lục. Về mặt phong độ, trong 5 trận đấu gần nhất, Houston Dynamo giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Ở lần ra sân gần nhất, đội bóng này đã có một kết quả hòa sau khi vừa giành trọn 3 điểm ở lượt đấu trước đó.

Trái ngược với sự ổn định tương đối của đội khách, Minnesota United FC đang trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất mùa giải. Đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Thống kê phong độ phản ánh rõ nét sự chững lại của đội chủ nhà khi họ phải nhận thất bại trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi kết quả toàn thua này khiến Minnesota United FC bị bỏ lại phía sau với khoảng cách 15 điểm so với chính đối thủ.

Lịch sử đối đầu giữ thế cân bằng

Mặc dù đang có khoảng cách đáng kể về điểm số và thứ hạng ở mùa giải năm nay, lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ lại cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mỗi bên đều sở hữu 2 chiến thắng, cùng 1 trận đấu kết thúc với kết quả hòa.

Sự cân bằng này chỉ ra rằng Minnesota United FC luôn biết cách gây ra khó khăn cho Houston Dynamo bất chấp tình thế phong độ ở từng thời điểm. Việc được thi đấu trên sân nhà Allianz Field sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất để đội bóng áo xanh nỗ lực chặn đứng chuỗi trận toàn thua.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Houston Dynamo nắm lợi thế rõ rệt về mặt điểm số và tâm lý thi đấu khi mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục đang nằm trong tầm tay. Lối chơi của đội khách dự kiến sẽ chú trọng sự chặt chẽ nhằm tận dụng tối đa điểm yếu tinh thần từ đối phương.

Về phía Minnesota United FC, việc giải tỏa sức ép sau chuỗi 5 trận trắng tay liên tiếp là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, nếu không thể cải thiện sự tập trung và khắc phục những hạn chế bộc lộ qua các vòng đấu vừa qua, lợi thế sân bãi khó có thể giúp đội chủ nhà đứng vững trước một Houston Dynamo đang tràn đầy quyết tâm bảo vệ vị trí ở tốp đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Minnesota United FC · 2 thắng 1 hòa Houston Dynamo · 2 thắng Minnesota United FC 3 - 1 Houston Dynamo MUF Houston Dynamo 2 - 0 Minnesota United FC HD Houston Dynamo 1 - 1 Minnesota United FC Hòa Minnesota United FC 1 - 2 Houston Dynamo HD Houston Dynamo 0 - 3 Minnesota United FC MUF

Minnesota United FC 5 trận gần nhất B B B B B 27 Trận 7-8-12 T-H-B 40 Ghi (TB 1.5) 49 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất B H B T H 27 Trận 13-5-9 T-H-B 34 Ghi (TB 1.3) 32 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 27 15 5 7 +31 50 B H T B T 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T 4 San Jose Earthquakes 27 13 6 8 +10 45 T H T T H 5 Houston Dynamo 27 13 5 9 +2 44 B H B T H 6 Los Angeles FC 28 11 8 9 +13 41 B H B T H … 13 Austin 27 7 10 10 -12 31 H H T H H 14 Minnesota United FC 27 7 8 12 -9 29 B B B B B 15 Sporting Kansas City 27 6 3 18 -33 21 B T B T B

Tình hình lực lượng Minnesota United FC ✚ J. Diaz (Yellow Cards) ✚ J. Pereyra (Muscle Injury) ✚ A. Smir (Knee Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ J. Diaz (Yellow Cards) ✚ J. Pereyra (Muscle Injury) ✚ A. Smir (Knee Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) Houston Dynamo ✚ H. Herrera (Red Card) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ A. Resch (Lower-Body Injury) ✚ H. Herrera (Red Card) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ A. Resch (Lower-Body Injury)