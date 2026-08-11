Minnesota United FC 3-1 San Jose Earthquakes: Minnesota United FC giành chiến thắng Minnesota United FC có thành tích đối đầu vượt trội trước San Jose Earthquakes, thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Hai đội gặp nhau 07:00 ngày 08/11 tại Allianz Field.

Minnesota United FC 3 - 1 San Jose Earthquakes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Minnesota United FC tiếp đón San Jose Earthquakes.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Minnesota United FC 43% - 57% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Minnesota United FC 44% - 56% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Minnesota United FC 46% - 54% San Jose Earthquakes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.

45' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (0-1) Phút 45': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: N.Tsakiris). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Ronaldo Vieira (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Minnesota United FC 55% - 45% San Jose Earthquakes, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.

53' Thẻ vàng Phút 53': Owen Gene (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

57' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (1-1) Phút 57': Tomás Chancalay (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Joaquín Pereyra). Tỷ số: 1 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Morris Duggan (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Minnesota United FC 48% - 52% San Jose Earthquakes, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Minnesota United FC): Aziel Jackson vào sân thay Mauricio González Carabalí.

67' Thẻ vàng Phút 67': Jamar Ricketts (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thẻ vàng Phút 69': Preston Judd (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Dissent).

70' Thay người Phút 70' (San Jose Earthquakes): Ian Harkes vào sân thay Ronaldo Vieira.

70' Thay người Phút 70' (San Jose Earthquakes): Jack Jasinski vào sân thay Benjamin Kikanovic.

71' Thay người Phút 71' (San Jose Earthquakes): Beau Leroux vào sân thay Eduard Löwen.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Minnesota United FC 52% - 48% San Jose Earthquakes, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 1 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Minnesota United FC): Marcus Caldeira vào sân thay Kelvin Yeboah.

79' Thay người Phút 79' (Minnesota United FC): Carlos Harvey vào sân thay Owen Gene.

82' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (2-1) Phút 82': Angus Gunn (San Jose Earthquakes) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

82' Thay người Phút 82' (San Jose Earthquakes): Vitor Costa vào sân thay Jamar Ricketts.

86' Thẻ vàng Phút 86': Tomás Chancalay (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 53% - 47% San Jose Earthquakes, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 8 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 1 - 3.

90+1' Thay người Phút 90+1' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Ousseni Bouda.

90+4' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (3-1) Phút 90+4': Nectarios Triantis (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Morris Duggan). Tỷ số: 3 - 1.

KT Kết thúc: Minnesota United FC 3-1 San Jose Earthquakes Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:07 08/11/2026

Đội hình chính thức Minnesota United FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Knowles San Jose Earthquakes Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV B. Arena 12 D. Callender 52 Cherrion Valerius 28 J. Díaz 23 M. Duggan 13 A. Markanich 8 T. Chancalay 30 O. Gene 25 N. Triantis 18 M. Gonzalez 26 J. Pereyra 9 K. Yeboah 1 A. Gunn 5 D. Munie 28 B. Kikanovic 18 R. Roberts 10 N. Tsakiris 14 R. Vieira 23 E. Löwen 2 J. Ricketts 7 O. Bouda 11 T. Werner 19 P. Judd Dự bị Minnesota United FC 22 Marcus Caldeira 3 K. Duncan 67 C. Harvey 21 B. Hlongwane 15 M. Boxall 16 A. Jackson 11 M. Malone 1 A. Smir 6 P. Stroud San Jose Earthquakes 36 E. Edwards 20 N. Fernandez 6 I. Harkes 17 Jack Jasinski 9 L. Jovanović 34 Beau Leroux 3 P. Marie 4 D. Romney 87 Vítor Costa Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026

Minnesota United FC Thống kê San Jose Earthquakes 51% Kiểm soát bóng 49% 13 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 3 8 Phạt góc 2 16 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật N. Triantis Minnesota United FC 1 bàn T. Chancalay Minnesota United FC 1 bàn P. Judd San Jose Earthquakes 1 bàn J. Pereyra Minnesota United FC 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. Duggan Minnesota United FC 1 kiến tạo · điểm 6.99 N. Tsakiris San Jose Earthquakes 1 kiến tạo · điểm 6.73

Minnesota United FC bước vào trận gặp San Jose Earthquakes với một lợi thế tâm lý rõ rệt: thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất, chỉ thua 1 và không hòa lần nào. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 trên sân Allianz Field, sân nhà của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại nghiêng về phía đội khách. San Jose Earthquakes đang đứng thứ 3 với 52 điểm, trong khi Minnesota United FC xếp thứ 12 với 41 điểm. Chính sự đối lập giữa thành tích đối đầu và vị trí hiện tại khiến cuộc gặp này đáng chú ý.

Thế đối đầu nghiêng về Minnesota United FC

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Minnesota United FC thắng 4 trận, hòa 0 trận và thua 1 trận. Đây là tỷ lệ thắng áp đảo, cho thấy đội chủ nhà thường tìm được cách vượt qua San Jose Earthquakes trong các lần gặp gỡ gần đây.

Với San Jose Earthquakes, chỉ một trong năm lần đối đầu gần nhất kết thúc có lợi cho họ. Dù đang ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, đội khách vẫn chưa tìm được lời giải ổn định trước đối thủ này.

Phong độ gần đây: chủ nhà không biết thua

Minnesota United FC đang có chuỗi 5 trận gần nhất khá tích cực: thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Chuỗi không thua này giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin, nhất là khi họ cũng đang giữ lợi thế trong lịch sử gặp gỡ.

Ngược lại, San Jose Earthquakes có 5 trận gần nhất kém nổi bật hơn: thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội khách chưa thua nhiều, nhưng việc hòa tới 3 trận cho thấy họ đang gặp khó trong việc chuyển các thế trận cân bằng thành chiến thắng.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách 11 điểm

San Jose Earthquakes đang hơn Minnesota United FC 11 điểm (52 so với 41) và cách nhau 9 bậc trên bảng xếp hạng. Xét riêng thành tích cả mùa, đội khách vẫn là bên có vị thế tốt hơn.

Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng không phải yếu tố duy nhất. Phong độ gần đây của Minnesota United FC đang tốt hơn, trong khi San Jose Earthquakes lại chưa tận dụng được lợi thế thứ hạng để tạo chuỗi kết quả thuyết phục.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố đáng theo dõi. Thứ nhất là yếu tố sân nhà: Minnesota United FC được thi đấu tại Allianz Field và mang theo chuỗi 5 trận không thua. Thứ hai là sức nặng của thành tích đối đầu, thứ có thể giúp chủ nhà thi đấu thoải mái hơn trước đối thủ mà họ thường thắng.

Thứ ba là chất lượng mà San Jose Earthquakes thể hiện trên bảng xếp hạng. Đội đứng thứ 3 hoàn toàn có đủ khả năng làm khó đối thủ, nhất là khi họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Nhận định

Nhìn chung, Minnesota United FC có những lý do chính đáng để tin vào một kết quả tích cực: lợi thế sân nhà, chuỗi 5 trận không thua và thành tích đối đầu áp đảo. San Jose Earthquakes mạnh hơn về vị trí và số điểm, nhưng phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục.

Trên giấy tờ, đây là cuộc đối đầu giữa đội có lịch sử gặp gỡ tốt hơn và đội có thứ hạng cao hơn. Điểm tựa từ thành tích đối đầu có thể là yếu tố giúp Minnesota United FC cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí giành lợi thế, trước một đối thủ đang đứng trên họ 9 bậc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Minnesota United FC · 4 thắng 0 hòa San Jose Earthquakes · 1 thắng San Jose Earthquakes 1 - 5 Minnesota United FC MUF San Jose Earthquakes 4 - 2 Minnesota United FC SJE Minnesota United FC 4 - 1 San Jose Earthquakes MUF San Jose Earthquakes 0 - 1 Minnesota United FC MUF San Jose Earthquakes 1 - 2 Minnesota United FC MUF

Minnesota United FC 5 trận gần nhất T T H T H 33 Trận 10-11-12 T-H-B 53 Ghi (TB 1.6) 57 Thủng lưới San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất T H B H H 33 Trận 14-10-9 T-H-B 56 Ghi (TB 1.7) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H 4 St. Louis City 33 14 9 10 +10 51 B B B B H … 11 Real Salt Lake 33 12 6 15 0 42 B T T T H 12 Minnesota United FC 33 10 11 12 -4 41 T T H T H 13 San Diego 33 9 11 13 -5 38 T B H H H …