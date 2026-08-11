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Minnesota United FC 3-1 San Jose Earthquakes: Minnesota United FC giành chiến thắng

Văn Thể08/11/2026 04:15

Minnesota United FC có thành tích đối đầu vượt trội trước San Jose Earthquakes, thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Hai đội gặp nhau 07:00 ngày 08/11 tại Allianz Field.

Minnesota United FC3 - 1San Jose EarthquakesKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Minnesota United FC tiếp đón San Jose Earthquakes.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Minnesota United FC 43% - 57% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Minnesota United FC 44% - 56% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Minnesota United FC 46% - 54% San Jose Earthquakes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (0-1)

    Phút 45': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: N.Tsakiris). Tỷ số: 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Ronaldo Vieira (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 55% - 45% San Jose Earthquakes, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Owen Gene (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 57'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (1-1)

    Phút 57': Tomás Chancalay (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Joaquín Pereyra). Tỷ số: 1 - 1.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Morris Duggan (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 48% - 52% San Jose Earthquakes, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Minnesota United FC): Aziel Jackson vào sân thay Mauricio González Carabalí.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Jamar Ricketts (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Preston Judd (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (San Jose Earthquakes): Ian Harkes vào sân thay Ronaldo Vieira.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (San Jose Earthquakes): Jack Jasinski vào sân thay Benjamin Kikanovic.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (San Jose Earthquakes): Beau Leroux vào sân thay Eduard Löwen.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Minnesota United FC 52% - 48% San Jose Earthquakes, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Minnesota United FC): Marcus Caldeira vào sân thay Kelvin Yeboah.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Minnesota United FC): Carlos Harvey vào sân thay Owen Gene.

  • 82'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (2-1)

    Phút 82': Angus Gunn (San Jose Earthquakes) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (San Jose Earthquakes): Vitor Costa vào sân thay Jamar Ricketts.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Tomás Chancalay (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Minnesota United FC ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 53% - 47% San Jose Earthquakes, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 8 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 1 - 3.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Ousseni Bouda.

  • 90+4'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (3-1)

    Phút 90+4': Nectarios Triantis (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Morris Duggan). Tỷ số: 3 - 1.

  • KTKết thúc: Minnesota United FC 3-1 San Jose Earthquakes

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:07 08/11/2026

Đội hình chính thức
Minnesota United FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Knowles
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV B. Arena
12
D. Callender
52
Cherrion Valerius
28
J. Díaz
23
M. Duggan
13
A. Markanich
8
T. Chancalay
30
O. Gene
25
N. Triantis
18
M. Gonzalez
26
J. Pereyra
9
K. Yeboah
1
A. Gunn
5
D. Munie
28
B. Kikanovic
18
R. Roberts
10
N. Tsakiris
14
R. Vieira
23
E. Löwen
2
J. Ricketts
7
O. Bouda
11
T. Werner
19
P. Judd
Dự bị
Minnesota United FC
22 Marcus Caldeira3 K. Duncan67 C. Harvey21 B. Hlongwane15 M. Boxall16 A. Jackson11 M. Malone1 A. Smir6 P. Stroud
San Jose Earthquakes
36 E. Edwards20 N. Fernandez6 I. Harkes17 Jack Jasinski9 L. Jovanović34 Beau Leroux3 P. Marie4 D. Romney87 Vítor Costa
Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026
Minnesota United FCThống kêSan Jose Earthquakes
51%
Kiểm soát bóng
49%
13
Dứt điểm
8
5
Trúng đích
3
8
Phạt góc
2
16
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
N. Triantis
N. Triantis
Minnesota United FC
1 bàn
T. Chancalay
T. Chancalay
Minnesota United FC
1 bàn
P. Judd
P. Judd
San Jose Earthquakes
1 bàn
J. Pereyra
J. Pereyra
Minnesota United FC
1 kiến tạo · điểm 7.7
M. Duggan
M. Duggan
Minnesota United FC
1 kiến tạo · điểm 6.99
N. Tsakiris
N. Tsakiris
San Jose Earthquakes
1 kiến tạo · điểm 6.73

Minnesota United FC bước vào trận gặp San Jose Earthquakes với một lợi thế tâm lý rõ rệt: thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất, chỉ thua 1 và không hòa lần nào. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 trên sân Allianz Field, sân nhà của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại nghiêng về phía đội khách. San Jose Earthquakes đang đứng thứ 3 với 52 điểm, trong khi Minnesota United FC xếp thứ 12 với 41 điểm. Chính sự đối lập giữa thành tích đối đầu và vị trí hiện tại khiến cuộc gặp này đáng chú ý.

Thế đối đầu nghiêng về Minnesota United FC

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Minnesota United FC thắng 4 trận, hòa 0 trận và thua 1 trận. Đây là tỷ lệ thắng áp đảo, cho thấy đội chủ nhà thường tìm được cách vượt qua San Jose Earthquakes trong các lần gặp gỡ gần đây.

Với San Jose Earthquakes, chỉ một trong năm lần đối đầu gần nhất kết thúc có lợi cho họ. Dù đang ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, đội khách vẫn chưa tìm được lời giải ổn định trước đối thủ này.

Phong độ gần đây: chủ nhà không biết thua

Minnesota United FC đang có chuỗi 5 trận gần nhất khá tích cực: thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Chuỗi không thua này giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin, nhất là khi họ cũng đang giữ lợi thế trong lịch sử gặp gỡ.

Ngược lại, San Jose Earthquakes có 5 trận gần nhất kém nổi bật hơn: thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội khách chưa thua nhiều, nhưng việc hòa tới 3 trận cho thấy họ đang gặp khó trong việc chuyển các thế trận cân bằng thành chiến thắng.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách 11 điểm

San Jose Earthquakes đang hơn Minnesota United FC 11 điểm (52 so với 41) và cách nhau 9 bậc trên bảng xếp hạng. Xét riêng thành tích cả mùa, đội khách vẫn là bên có vị thế tốt hơn.

Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng không phải yếu tố duy nhất. Phong độ gần đây của Minnesota United FC đang tốt hơn, trong khi San Jose Earthquakes lại chưa tận dụng được lợi thế thứ hạng để tạo chuỗi kết quả thuyết phục.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố đáng theo dõi. Thứ nhất là yếu tố sân nhà: Minnesota United FC được thi đấu tại Allianz Field và mang theo chuỗi 5 trận không thua. Thứ hai là sức nặng của thành tích đối đầu, thứ có thể giúp chủ nhà thi đấu thoải mái hơn trước đối thủ mà họ thường thắng.

Thứ ba là chất lượng mà San Jose Earthquakes thể hiện trên bảng xếp hạng. Đội đứng thứ 3 hoàn toàn có đủ khả năng làm khó đối thủ, nhất là khi họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Nhận định

Nhìn chung, Minnesota United FC có những lý do chính đáng để tin vào một kết quả tích cực: lợi thế sân nhà, chuỗi 5 trận không thua và thành tích đối đầu áp đảo. San Jose Earthquakes mạnh hơn về vị trí và số điểm, nhưng phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục.

Trên giấy tờ, đây là cuộc đối đầu giữa đội có lịch sử gặp gỡ tốt hơn và đội có thứ hạng cao hơn. Điểm tựa từ thành tích đối đầu có thể là yếu tố giúp Minnesota United FC cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí giành lợi thế, trước một đối thủ đang đứng trên họ 9 bậc.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Minnesota United FC · 4 thắng0 hòaSan Jose Earthquakes · 1 thắng
23/08/2026
San Jose Earthquakes
1 - 5
Minnesota United FC
MUF
29/04/2026
Vòng 1/8
San Jose Earthquakes
4 - 2
Minnesota United FC
SJE
13/07/2025
Minnesota United FC
4 - 1
San Jose Earthquakes
MUF
09/03/2025
San Jose Earthquakes
0 - 1
Minnesota United FC
MUF
01/09/2024
San Jose Earthquakes
1 - 2
Minnesota United FC
MUF
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
TTHTH
33
Trận
10-11-12
T-H-B
53
Ghi (TB 1.6)
57
Thủng lưới
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
THBHH
33
Trận
14-10-9
T-H-B
56
Ghi (TB 1.7)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps331878+3861TTBTH
2FC Dallas3315108+955HBTHT
3San Jose Earthquakes3314109+852THBHH
4St. Louis City3314910+1051BBBBH
11Real Salt Lake3312615042BTTTH
12Minnesota United FC33101112-441TTHTH
13San Diego3391113-538TBHHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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