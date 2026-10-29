Minnesota United FC 3-1 Sporting Kansas City: Minnesota United FC giành chiến thắng Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Minnesota United FC tiếp Sporting Kansas City lúc 07:30 ngày 29/10/2026.

Minnesota United FC 3 - 1 Sporting Kansas City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Minnesota United FC tiếp đón Sporting Kansas City.

13' Sporting Kansas City ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 38% - 62% Sporting Kansas City, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

25' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 58% - 42% Sporting Kansas City, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

31' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-1) Phút 31': Taylor Calheira (Sporting Kansas City) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

37' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 53% - 47% Sporting Kansas City, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' VAR Phút 48': Bàn thắng không được công nhận — Mauricio González Carabalí (Minnesota United FC).

49' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 57% - 43% Sporting Kansas City, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

58' Thay người Phút 58' (Sporting Kansas City): Calvin Harris vào sân thay Osvaldo Pedro Capemba.

58' Thay người Phút 58' (Sporting Kansas City): Owen Wolff vào sân thay Stephen Afrifa.

58' Thay người Phút 58' (Sporting Kansas City): Ian James vào sân thay Jacob Davis.

59' Thẻ vàng Phút 59': Mauricio González Carabalí (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng.

59' Thay người Phút 59' (Minnesota United FC): Joaquín Pereyra vào sân thay Bongokuhle Hlongwane.

60' Thay người Phút 60' (Minnesota United FC): Tomás Chancalay vào sân thay Aziel Jackson.

61' Thẻ vàng Phút 61': Anthony Markanich (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 59% - 41% Sporting Kansas City, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 4.

71' Thẻ vàng Phút 71': Cherrion Valerius (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

72' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (1-1) Phút 72': Anthony Markanich (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Joaquín Pereyra). Tỷ số: 1 - 1.

73' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 58% - 42% Sporting Kansas City, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 5.

76' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (2-1) Phút 76': Mauricio González Carabalí (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Nectarios Triantis). Tỷ số: 2 - 1.

84' Thay người Phút 84' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay Jacob Bartlett.

85' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Minnesota United FC 58% - 42% Sporting Kansas City, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 7 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 5.

88' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (3-1) Phút 88': Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Tomás Chancalay). Tỷ số: 3 - 1.

89' Thay người Phút 89' (Minnesota United FC): Marcus Caldeira vào sân thay Kelvin Yeboah.

89' Thay người Phút 89' (Sporting Kansas City): Jayden Reid vào sân thay Emir Karic.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Minnesota United FC): Michael Boxall vào sân thay Anthony Markanich.

KT Kết thúc: Minnesota United FC 3-1 Sporting Kansas City Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:37 29/10/2026

Đội hình chính thức Minnesota United FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Knowles Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky 12 D. Callender 52 Cherrion Valerius 28 J. Díaz 23 M. Duggan 13 A. Markanich 21 B. Hlongwane 25 N. Triantis 30 O. Gene 18 M. Gonzalez 16 A. Jackson 9 K. Yeboah 30 S. Cleveland 8 J. Davis 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 16 J. Bartlett 20 K. Agyabeng 7 Capita 19 T. Calheira 17 S. Afrifa Dự bị Minnesota United FC 8 T. Chancalay 22 Marcus Caldeira 15 M. Boxall 3 K. Duncan 67 C. Harvey 11 M. Malone 26 J. Pereyra 5 N. Romero 1 A. Smir Sporting Kansas City 93 M. Suleymanov 99 J. Reid 24 R. Ramos 1 J. Pulskamp 2 I. James 14 C. Harris 23 E. Bartlow 33 O. Wolff Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

Minnesota United FC Thống kê Sporting Kansas City 58% Kiểm soát bóng 42% 18 Dứt điểm 10 8 Trúng đích 2 8 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật M. Gonzalez Minnesota United FC 1 bàn T. Calheira Sporting Kansas City 1 bàn K. Yeboah Minnesota United FC 1 bàn A. Markanich Minnesota United FC 1 bàn N. Triantis Minnesota United FC 1 kiến tạo · điểm 7.56 T. Chancalay Minnesota United FC 1 kiến tạo · điểm 6.89

Minnesota United FC và Sporting Kansas City cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Allianz Field, nơi chủ nhà muốn tận dụng lợi thế để kéo giãn khoảng cách với đối thủ.

Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, nhưng khoảng cách điểm số không nhỏ

Minnesota United FC đang xếp hạng 13 với 35 điểm. Sporting Kansas City đứng hạng 15 với 22 điểm, kém đối thủ 13 điểm. Dù chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng, chênh lệch điểm số cho thấy hai đội đang ở những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đua cuối bảng.

Với Minnesota United FC, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp củng cố vị trí và tạo thêm khoảng đệm an toàn. Với Sporting Kansas City, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách và tìm lại niềm tin sau chuỗi trận khó khăn.

Phong độ: chủ nhà ổn định hơn, đội khách sa sút rõ rệt

Trong 5 trận gần nhất, Minnesota United FC thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này không thật sự bùng nổ, nhưng cho thấy đội chủ nhà có khả năng giữ điểm khá tốt và hiếm khi bị đánh bại. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Ngược lại, Sporting Kansas City chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 1 trận hòa và 4 trận thua. Đáng lo ngại hơn, đội khách đã thua cả 3 trận gần nhất. Đây là chuỗi kết quả khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ trước một trận đấu mang tính sống còn.

Thế đối đầu nghiêng về Minnesota United FC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Minnesota United FC thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Sporting Kansas City thắng 1 trận. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân quen thuộc.

Tuy vậy, một trận thắng của Sporting Kansas City trong loạt đối đầu gần đây cho thấy đội khách vẫn có khả năng gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ thiên về hòa nhiều hơn thắng, Minnesota United FC có thể ưu tiên sự chắc chắn, hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự và chờ thời điểm để tạo khác biệt. Đội chủ nhà cần chuyển hóa sự ổn định thành chiến thắng, bởi một trận hòa nữa sẽ không giúp họ tạo ra khoảng cách đáng kể.

Về phía Sporting Kansas City, nhiệm vụ trước tiên là chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đội khách cần bắt đầu trận đấu thật tập trung, tránh để lọt lưới sớm vì điều đó sẽ càng làm tình thế trở nên khó khăn hơn trên sân đối phương.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Minnesota United FC được đánh giá nhỉnh hơn. Họ hơn đối thủ 13 điểm, ít thất bại hơn trong các trận gần nhất và từng thắng phần lớn các lần gặp gần đây.

Dù vậy, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội ở nhóm cuối bảng, nơi áp lực thường làm kết quả khó lường. Sporting Kansas City không còn nhiều thời gian để chần chừ, và điều đó có thể khiến họ thi đấu quyết liệt hơn. Một trận đấu căng thẳng, giằng co và đề cao sự tập trung là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Minnesota United FC · 3 thắng 1 hòa Sporting Kansas City · 1 thắng Sporting Kansas City 2 - 1 Minnesota United FC SKC Sporting Kansas City 0 - 3 Minnesota United FC MUF Minnesota United FC 3 - 0 Sporting Kansas City MUF Sporting Kansas City 3 - 3 Minnesota United FC Hòa Sporting Kansas City 0 - 2 Minnesota United FC MUF

Minnesota United FC 5 trận gần nhất H T H H B 31 Trận 8-11-12 T-H-B 47 Ghi (TB 1.5) 55 Thủng lưới Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B B B H B 31 Trận 6-4-21 T-H-B 37 Ghi (TB 1.2) 77 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T … 12 San Diego 31 8 11 12 -3 35 H H H B H 13 Minnesota United FC 31 8 11 12 -8 35 H T H H B 14 Austin 31 8 10 13 -17 34 T B B B H 15 Sporting Kansas City 31 6 4 21 -40 22 B B B H B