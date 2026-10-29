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Minnesota United FC 3-1 Sporting Kansas City: Minnesota United FC giành chiến thắng

Văn Thể29/10/2026 02:43

Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Minnesota United FC tiếp Sporting Kansas City lúc 07:30 ngày 29/10/2026.

Minnesota United FC3 - 1Sporting Kansas CityKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Minnesota United FC tiếp đón Sporting Kansas City.

  • 13'Sporting Kansas City ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 38% - 62% Sporting Kansas City, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

  • 25'Minnesota United FC ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 58% - 42% Sporting Kansas City, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 31'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-1)

    Phút 31': Taylor Calheira (Sporting Kansas City) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Minnesota United FC ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 53% - 47% Sporting Kansas City, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'VAR

    Phút 48': Bàn thắng không được công nhận — Mauricio González Carabalí (Minnesota United FC).

  • 49'Minnesota United FC ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 57% - 43% Sporting Kansas City, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Sporting Kansas City): Calvin Harris vào sân thay Osvaldo Pedro Capemba.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Sporting Kansas City): Owen Wolff vào sân thay Stephen Afrifa.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Sporting Kansas City): Ian James vào sân thay Jacob Davis.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Mauricio González Carabalí (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Minnesota United FC): Joaquín Pereyra vào sân thay Bongokuhle Hlongwane.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Minnesota United FC): Tomás Chancalay vào sân thay Aziel Jackson.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Anthony Markanich (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Minnesota United FC ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 59% - 41% Sporting Kansas City, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 4.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Cherrion Valerius (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (1-1)

    Phút 72': Anthony Markanich (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Joaquín Pereyra). Tỷ số: 1 - 1.

  • 73'Minnesota United FC ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 58% - 42% Sporting Kansas City, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 5.

  • 76'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (2-1)

    Phút 76': Mauricio González Carabalí (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Nectarios Triantis). Tỷ số: 2 - 1.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay Jacob Bartlett.

  • 85'Minnesota United FC ép sân

    Cầm bóng: Minnesota United FC 58% - 42% Sporting Kansas City, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 7 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 5.

  • 88'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (3-1)

    Phút 88': Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Tomás Chancalay). Tỷ số: 3 - 1.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Minnesota United FC): Marcus Caldeira vào sân thay Kelvin Yeboah.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Sporting Kansas City): Jayden Reid vào sân thay Emir Karic.

  • 90+4'Thay người

    Phút 90+4' (Minnesota United FC): Michael Boxall vào sân thay Anthony Markanich.

  • KTKết thúc: Minnesota United FC 3-1 Sporting Kansas City

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:37 29/10/2026

Đội hình chính thức
Minnesota United FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Knowles
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky
12
D. Callender
52
Cherrion Valerius
28
J. Díaz
23
M. Duggan
13
A. Markanich
21
B. Hlongwane
25
N. Triantis
30
O. Gene
18
M. Gonzalez
16
A. Jackson
9
K. Yeboah
30
S. Cleveland
8
J. Davis
15
Jansen Miller
28
Wyatt Meyer
18
E. Karić
11
André Luiz
16
J. Bartlett
20
K. Agyabeng
7
Capita
19
T. Calheira
17
S. Afrifa
Dự bị
Minnesota United FC
8 T. Chancalay22 Marcus Caldeira15 M. Boxall3 K. Duncan67 C. Harvey11 M. Malone26 J. Pereyra5 N. Romero1 A. Smir
Sporting Kansas City
93 M. Suleymanov99 J. Reid24 R. Ramos1 J. Pulskamp2 I. James14 C. Harris23 E. Bartlow33 O. Wolff
Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026
Minnesota United FCThống kêSporting Kansas City
58%
Kiểm soát bóng
42%
18
Dứt điểm
10
8
Trúng đích
2
8
Phạt góc
4
12
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
M. Gonzalez
M. Gonzalez
Minnesota United FC
1 bàn
T. Calheira
T. Calheira
Sporting Kansas City
1 bàn
K. Yeboah
K. Yeboah
Minnesota United FC
1 bàn
A. Markanich
A. Markanich
Minnesota United FC
1 bàn
N. Triantis
N. Triantis
Minnesota United FC
1 kiến tạo · điểm 7.56
T. Chancalay
T. Chancalay
Minnesota United FC
1 kiến tạo · điểm 6.89

Minnesota United FC và Sporting Kansas City cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Allianz Field, nơi chủ nhà muốn tận dụng lợi thế để kéo giãn khoảng cách với đối thủ.

Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, nhưng khoảng cách điểm số không nhỏ

Minnesota United FC đang xếp hạng 13 với 35 điểm. Sporting Kansas City đứng hạng 15 với 22 điểm, kém đối thủ 13 điểm. Dù chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng, chênh lệch điểm số cho thấy hai đội đang ở những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đua cuối bảng.

Với Minnesota United FC, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp củng cố vị trí và tạo thêm khoảng đệm an toàn. Với Sporting Kansas City, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách và tìm lại niềm tin sau chuỗi trận khó khăn.

Phong độ: chủ nhà ổn định hơn, đội khách sa sút rõ rệt

Trong 5 trận gần nhất, Minnesota United FC thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này không thật sự bùng nổ, nhưng cho thấy đội chủ nhà có khả năng giữ điểm khá tốt và hiếm khi bị đánh bại. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Ngược lại, Sporting Kansas City chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 1 trận hòa và 4 trận thua. Đáng lo ngại hơn, đội khách đã thua cả 3 trận gần nhất. Đây là chuỗi kết quả khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ trước một trận đấu mang tính sống còn.

Thế đối đầu nghiêng về Minnesota United FC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Minnesota United FC thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Sporting Kansas City thắng 1 trận. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân quen thuộc.

Tuy vậy, một trận thắng của Sporting Kansas City trong loạt đối đầu gần đây cho thấy đội khách vẫn có khả năng gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ thiên về hòa nhiều hơn thắng, Minnesota United FC có thể ưu tiên sự chắc chắn, hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự và chờ thời điểm để tạo khác biệt. Đội chủ nhà cần chuyển hóa sự ổn định thành chiến thắng, bởi một trận hòa nữa sẽ không giúp họ tạo ra khoảng cách đáng kể.

Về phía Sporting Kansas City, nhiệm vụ trước tiên là chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đội khách cần bắt đầu trận đấu thật tập trung, tránh để lọt lưới sớm vì điều đó sẽ càng làm tình thế trở nên khó khăn hơn trên sân đối phương.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Minnesota United FC được đánh giá nhỉnh hơn. Họ hơn đối thủ 13 điểm, ít thất bại hơn trong các trận gần nhất và từng thắng phần lớn các lần gặp gần đây.

Dù vậy, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội ở nhóm cuối bảng, nơi áp lực thường làm kết quả khó lường. Sporting Kansas City không còn nhiều thời gian để chần chừ, và điều đó có thể khiến họ thi đấu quyết liệt hơn. Một trận đấu căng thẳng, giằng co và đề cao sự tập trung là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Minnesota United FC · 3 thắng1 hòaSporting Kansas City · 1 thắng
23/07/2026
Sporting Kansas City
2 - 1
Minnesota United FC
SKC
08/02/2026
Sporting Kansas City
0 - 3
Minnesota United FC
MUF
05/10/2025
Minnesota United FC
3 - 0
Sporting Kansas City
MUF
16/03/2025
Sporting Kansas City
3 - 3
Minnesota United FC
Hòa
22/09/2024
Sporting Kansas City
0 - 2
Minnesota United FC
MUF
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
HTHHB
31
Trận
8-11-12
T-H-B
47
Ghi (TB 1.5)
55
Thủng lưới
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
BBBHB
31
Trận
6-4-21
T-H-B
37
Ghi (TB 1.2)
77
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps311678+3155BTHHB
2FC Dallas311597+1154THTBT
3St. Louis City311498+1251BBHTT
12San Diego3181112-335HHHBH
13Minnesota United FC3181112-835HTHHB
14Austin3181013-1734TBBBH
15Sporting Kansas City316421-4022BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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