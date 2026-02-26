Miomir Kecmanovic gây bất ngờ, đánh bại Alexander Zverev sau 3 set kịch tính tại Acapulco Open Tay vợt Miomir Kecmanovic đã tạo nên cú sốc tại vòng 2 giải quần vợt Acapulco Open khi đánh bại hạt giống Alexander Zverev sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở kéo dài hơn 2 giờ 30 phút.

Trong cuộc đối đầu tại vòng 2 đơn nam giải quần vợt Acapulco Open diễn ra tại Mexico, Miomir Kecmanovic đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi khuất phục Alexander Zverev với tỷ số 2-1 (6-3, 6-7, 7-6). Trận đấu kéo dài 2 giờ 37 phút đã phơi bày sự thiếu cảm giác bóng của tay vợt người Đức sau quãng nghỉ 3 tuần kể từ Australian Open.

Sự hiệu quả của Kecmanovic trong set đấu mở màn

Mặc dù Miomir Kecmanovic mắc tới 3 lỗi kép ngay trong set 1, nhưng tay vợt người Serbia lại thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc ở những thời điểm quyết định. Ngược lại, Alexander Zverev dù có khả năng dàn xếp tình huống tốt hơn nhưng lại liên tục mắc lỗi đánh hỏng trong các pha xử lý cuối cùng.

Kecmanovic

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng cơ hội bẻ giao bóng (break point). Trong khi Zverev bế tắc, Kecmanovic đã tận dụng thành công cả 2 cơ hội có được để giành chiến thắng 6-3 trong set đầu tiên. Đây là tiền đề quan trọng giúp tay vợt 26 tuổi tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Zverev trở lại và loạt tie-break nghẹt thở

Bước sang set 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi cả hai tay vợt đều nỗ lực bảo vệ game giao bóng của mình. Đáng chú ý ở ván thứ 5, Kecmanovic đã có 2 cơ hội giành break nhưng Zverev đã kịp thời cứu vãn tình thế nhờ những pha giao bóng đầy uy lực. Set đấu buộc phải phân định bằng loạt tie-break.

Tại đây, bản lĩnh của Zverev đã lên tiếng đúng lúc. Khi tỷ số đang là 3-3, tay vợt người Đức thực hiện chuỗi 4 điểm liên tiếp nhờ những pha phản công sắc lẹm từ vạch baseline, qua đó giành chiến thắng 7-3 ở loạt đấu súng và đưa trận đấu vào set quyết định.

Cú sốc ở set 3 và những sai lầm tai hại

Kịch bản của set 3 gần như lặp lại set trước đó khi hai bên giằng co từng điểm số và một lần nữa phải bước vào loạt tie-break. Tuy nhiên, kịch bản lần này đã đảo chiều hoàn toàn do những sai lầm cá nhân của hạt giống người Đức. Sau khi hòa nhau 4-4 ở 8 điểm đầu tiên, Zverev bất ngờ sa sút phong độ với 3 lỗi đánh hỏng liên tiếp.

Đặc biệt, có 2 tình huống Zverev đánh bóng không qua lưới ở tư thế thuận lợi, trực tiếp dâng chiến thắng 7-4 cho đối thủ. Với kết quả này, Miomir Kecmanovic chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết để đối đầu với Térence Atmane, đồng thời chấm dứt hy vọng vô địch của Zverev tại giải đấu năm nay.

Thống kê chi tiết trận đấu