Mirra Andreeva bật khóc tại Madrid Open và loạt tin thể thao nóng sáng 3/5 Tay vợt Mirra Andreeva gây xúc động tại chung kết Madrid Open; Naoya Inoue thắng trận boxing lịch sử tại Nhật Bản và LeBron James đưa Lakers vào bán kết miền Tây NBA.

Sáng ngày 3/5, thế giới thể thao chứng kiến những khoảnh khắc đầy cảm xúc từ quần vợt, quyền anh cho đến bóng rổ đỉnh cao. Tâm điểm thuộc về giọt nước mắt của tài năng trẻ Mirra Andreeva và màn trình diễn bền bỉ của huyền thoại LeBron James.

Mirra Andreeva và giọt nước mắt tại chung kết Madrid Open

Tay vợt trẻ Mirra Andreeva, người được mệnh danh là "Tiểu Sharapova", đã không thể kìm nén cảm xúc ngay trên sân đấu sau trận chung kết Madrid Open 2026. Đối mặt với Marta Kostyuk, Andreeva đã để thua với tỷ số 0-2, qua đó lỡ hẹn với chức vô địch danh giá.

Andreeva bật khóc sau khi không thể vô địch Madrid Open

Phát biểu trong buổi trả lời phỏng vấn ngay giữa sân đấu, tay vợt người Nga nghẹn ngào: "Tôi xin lỗi, tôi đã hứa với bản thân là sẽ không bật khóc nhưng tôi không thể làm được. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới HLV cùng đội ngũ của tôi. Họ đã luôn bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi mọi việc thật khó với tôi nhưng mọi người vẫn luôn ở bên tôi".

Naoya Inoue khẳng định vị thế trong trận boxing lịch sử Nhật Bản

Tại đấu trường Tokyo, võ sĩ Naoya Inoue, người được biết đến với biệt danh "Ác quỷ", đã giành chiến thắng quan trọng trong trận tranh đai vô địch thế giới hạng siêu trung. Đối thủ của anh là Junto Nakatani, một võ sĩ tài năng khác cũng đến từ Nhật Bản.

Trận đấu đã thu hút hơn 55.000 khán giả, tạo nên một bầu không khí bùng nổ tại võ đài. Inoue đã giành chiến thắng tuyệt đối sau 12 hiệp đấu căng thẳng. Các trọng tài chấm điểm lần lượt là 116-112, 115-113 và 116-112 nghiêng về phía Inoue, qua đó giúp anh duy trì vị thế thống trị trong làng quyền anh thế giới.

FIA xem xét cấm nâng cấp kỹ thuật của Ferrari tại Miami

Đội đua Ferrari đang trở thành tâm điểm chú ý tại chặng Miami khi mang tới 11 gói nâng cấp mới cho chiếc xe đua của mình. Tuy nhiên, Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) đang tiến hành xem xét tính hợp pháp của một chi tiết kỹ thuật cụ thể.

Đó là hệ thống cột trụ trung tâm hẹp tại khu vực Halo, tạo ra một cánh nhỏ ở mỗi bên cột nhằm tối ưu hóa khí động học ở tốc độ cao. Mặc dù FIA đồng ý cho phép Ferrari giữ lại nâng cấp này trong phần còn lại của mùa giải 2026 để đảm bảo tính ổn định, nhưng cơ quan này dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm chính thức từ mùa giải sau.

LeBron James đưa Los Angeles Lakers vào bán kết miền Tây

Tại vòng play-off NBA 2025/26, Los Angeles Lakers đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết miền Tây sau chiến thắng thuyết phục trong Game 6 trước Houston Rockets. Dù ngôi sao trẻ Luka Doncic vẫn chưa thể trở lại thi đấu, nhưng màn trình diễn đẳng cấp của LeBron James đã khỏa lấp mọi khoảng trống.

Ở tuổi 41, James vẫn thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc khi ghi được 28 điểm, cao nhất trận đấu. Chiến thắng của Lakers cũng có sự cộng hưởng từ sự bế tắc của Houston Rockets. Đội bóng vùng Houston chỉ ghi được vỏn vẹn 78 điểm trong cả trận, với hiệu suất trung bình chưa đầy 20 điểm mỗi hiệp, qua đó chấp nhận dừng bước trước sức mạnh của đội bóng vàng - tím.