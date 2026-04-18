Mirra Andreeva đánh bại Iga Swiatek lần thứ 3 liên tiếp tại Stuttgart Open Vượt qua hạt giống hàng đầu sau 3 set nghẹt thở, tài năng trẻ 18 tuổi Mirra Andreeva khẳng định vị thế đối trọng lớn nhất của Iga Swiatek trên mặt sân đất nện.

Tại tứ kết Stuttgart Open, Mirra Andreeva một lần nữa chứng minh vị thế "khắc tinh" của Iga Swiatek khi lội ngược dòng giành chiến thắng sau 2 giờ 36 phút thi đấu. Tay vợt 18 tuổi người Nga đang định hình một trật tự mới trong làng quần vợt nữ thế giới khi lần thứ ba liên tiếp đánh bại ngôi sao người Ba Lan.

Bản lĩnh ngược dòng sau 156 phút kịch tính

Trận đấu bắt đầu với ưu thế nghiêng về Iga Swiatek. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc chủ động, tận dụng tối đa các sai số từ phía đối thủ để giành chiến thắng 6-3 trong set mở màn. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn kể từ set thứ hai khi Andreeva bắt đầu điều chỉnh chiến thuật và tâm lý thi đấu.

Andreeva 3 lần liên tiếp hạ Swiatek, cô sẽ gặp Rybakina ở trận bán kết vào tối 18/4

Andreeva đã thể hiện sự thăng hoa với tỷ số các set lần lượt là 3-6, 6-4 và 6-4. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn trong set quyết định: dù bị dẫn trước 0-2, tay vợt trẻ đã thắng liền 5 game để lật ngược thế cờ. Đây không phải lần đầu Andreeva khiến Swiatek ôm hận, trước đó cô từng giành chiến thắng tại các giải đấu quan trọng ở Indian Wells và Dubai.

Sự thay đổi chiến thuật và chỉ số ấn tượng

Phân tích sâu vào chuyên môn, sự khác biệt của Andreeva nằm ở khả năng xử lý áp lực và tính chủ động trong các pha dứt điểm. Thay vì phòng ngự thụ động, cô liên tục gia tăng cường độ từ cuối sân. Thống kê cho thấy trong set hai, Andreeva đã ghi được 13 winner, con số này cao gấp đôi so với set đầu tiên.

Thông số trận đấu Iga Swiatek Mirra Andreeva Tỷ số chung cuộc 1 2 Thời gian thi đấu 2 giờ 36 phút Winner (Set 2) - 13 Số lần đối đầu gần nhất 0 thắng 3 thắng

Ngược lại, Iga Swiatek đang cho thấy những dấu hiệu bất ổn về mặt phong độ dù đã thay đổi đội ngũ huấn luyện. Đáng lưu ý, đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp Swiatek để thua một trận đấu trên mặt sân đất nện sau khi đã giành chiến thắng ở set đầu tiên – một thống kê vốn là niềm tự hào của "nữ hoàng đất nện".

Swiatek đau đầu tìm cách giải mã khắc tinh tới từ nước Nga

Thách thức mang tên Elena Rybakina

Chiến thắng này không chỉ giúp Andreeva khẳng định biệt danh "Sharapova mới" mà còn đưa cô vào vòng bán kết Stuttgart Open. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là Elena Rybakina, hạt giống số 1 của giải đấu. Rybakina cũng vừa trải qua một trận đấu tiêu tốn thể lực kéo dài hơn 3 giờ trước Leylah Fernandez.

Cuộc đối đầu sắp tới giữa sức mạnh của Rybakina và sự lỳ lợm của Andreeva sẽ là bài kiểm tra thực sự cho giới hạn của tay vợt 18 tuổi. Tuy nhiên, sau ba chiến thắng liên tiếp trước Swiatek, Mirra Andreeva đã chính thức thoát khỏi mác "hiện tượng" để trở thành một thế lực mới đầy đe dọa tại WTA Tour.