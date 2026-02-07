Mirra Andreeva gục ngã tại Wimbledon 2026: Nước mắt của 'Sharapova đệ nhị' Thất bại nghẹt thở 1-2 trước Barbora Krejcikova tại vòng 2 Wimbledon 2026 khiến Mirra Andreeva không thể kìm nén sự thất vọng, dù đã cứu thành công 6 match-point liên tiếp.

Hành trình của Mirra Andreeva tại Wimbledon 2026 đã khép lại sớm hơn kỳ vọng rất nhiều. Hạt giống số 5 của giải, người vừa đăng quang tại Roland Garros cách đây không lâu, đã phải rời sân trong nước mắt sau thất bại đầy kịch tính trước cựu vương Barbora Krejcikova tại vòng 64 tay vợt.

Cuộc đấu cân não kéo dài 3 giờ đồng hồ

Được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sau một mùa giải sân đất nện bùng nổ, tuy nhiên Andreeva đã gặp phải thử thách cực đại ngay từ vòng 2. Barbora Krejcikova - nhà vô địch Wimbledon 2024 - đã mang đến một bài kiểm tra khắc nghiệt về bản lĩnh và kinh nghiệm trên mặt sân cỏ.

Trận đấu kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với những diễn biến xoay chiều liên tục. Sau khi để thua set đầu, Andreeva đã vùng lên mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 4-6, 7-5, 6-4. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu nằm ở set quyết định, nơi tinh thần chiến đấu của tay vợt 19 tuổi được đẩy lên cao trào.

Phải gặp Barbora Krejcikova (phải) ở những vòng đầu tiên tại Wimbledon là trải nghiệm không hề dễ chịu với bất kì tay vợt nào.

Kịch tính 6 match-point và sự vụn vỡ của ngôi sao trẻ

Ở game thứ 9 của set 3, khi Krejcikova cầm giao bóng và dẫn trước 5-3, Andreeva đã khiến cả khán đài phải nín thở khi cứu thành công liên tiếp 6 match-point. Đó là khoảnh khắc cho thấy tiềm năng to lớn của tay vợt được mệnh danh là "Sharapova đệ nhị". Tuy nhiên, nỗ lực phi thường đó là không đủ để xoay chuyển cục diện khi cô để mất break quyết định ở ngay game tiếp theo.

Ngay sau điểm số cuối cùng, Andreeva không giấu nổi sự thất vọng khi ném mạnh vợt xuống sân và nhanh chóng rời khu vực thi đấu. Trong buổi họp báo diễn ra 30 phút sau đó, ngôi sao người Nga đã bật khóc nức nở: "Kết quả này thực sự rất khó chấp nhận. Tôi nghĩ mình sẽ cần vài ngày để vượt qua".

Sân cỏ chưa bao giờ là mặt sân ưa thích của Mirra Andreeva.

Bài học về sự thích nghi trên mặt sân cỏ

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Andreeva kể từ khi lên ngôi tại Paris, sau trận thua sớm tại Bad Homburg. Dù vậy, tay vợt trẻ từ chối đổ lỗi cho việc chuyển đổi mặt sân từ đất nện sang cỏ: "Tất cả các tay vợt đều phải thích nghi trong cùng điều kiện. Tôi không nghĩ đó là nguyên nhân khiến mình thua trận".

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, Andreeva thừa nhận việc không tận dụng tốt các game giao bóng sau khi cứu match-point là sai lầm chí mạng. Thất bại này là bài học đắt giá cho tay vợt 19 tuổi trong quá trình hoàn thiện kỹ năng trên các mặt sân nhanh.

Trong khi Andreeva phải sớm nói lời chia tay, Barbora Krejcikova tiếp tục hành trình tìm lại ánh hào quang tại All England Club. Đối thủ tiếp theo của cô ở vòng 3 sẽ là người đồng hương Nikola Bartunkova. Về phía Andreeva, cô cho biết sẽ sớm trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải sân cứng tại Bắc Mỹ.