Mirra Andreeva vào chung kết Roland Garros 2026: Đối đầu hiện tượng hạng 114 thế giới Đè bẹp Marta Kostyuk sau 76 phút, hạt giống số 8 Mirra Andreeva lần đầu vào chung kết Grand Slam để chạm trán ngựa ô Maja Chwalinska tại Roland Garros 2026.

Hạt giống số 8 Mirra Andreeva đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau màn trình diễn áp đảo tại Roland Garros 2026. Chỉ mất 76 phút, tay vợt 19 tuổi đã đánh bại hạt giống số 15 Marta Kostyuk với tỷ số 6-1, 6-3, qua đó chấm dứt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng của đối thủ người Ukraine.

Andreeva khẳng định vị thế và bản lĩnh trẻ

Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng với Andreeva khi cô vừa đòi lại được món nợ trước Kostyuk, người từng đánh bại cô hai lần trong năm nay tại Brisbane và Madrid. Với phong độ hủy diệt, Andreeva chỉ mới để thua duy nhất một set đấu kể từ đầu giải. Sau 6 trận đấu, cô chỉ mất tổng cộng 32 game, trung bình mỗi trận đánh rơi chưa tới 6 game.

Andreeva lần đầu vào chung kết Grand Slam

Ở tuổi 19, Andreeva trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong thế kỷ 21 góp mặt trong trận chung kết tại Paris, chỉ sau hai tên tuổi lẫy lừng là Kim Clijsters (2001) và Coco Gauff (2022). Nếu lên ngôi vô địch, cô sẽ trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên đăng quang một giải Grand Slam kể từ sau kỳ tích của Gauff tại US Open 2023.

Maja Chwalinska và hành trình cổ tích tại Paris

Đối thủ của Andreeva trong trận tranh ngôi vô địch là Maja Chwalinska, người đang viết nên một trong những câu chuyện cổ tích khó tin nhất lịch sử quần vợt hiện đại. Xuất phát từ vòng loại với mục tiêu khiêm tốn là lọt vào vòng đấu chính, tay vợt hạng 114 thế giới người Ba Lan đã liên tiếp tạo nên những cơn địa chấn.

Chwalinska đang viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026

Chwalinska đã lần lượt đánh bại những tên tuổi lớn như Zheng Qinwen, Maria Sakkari và gần nhất là hạt giống số 25 Diana Shnaider ở bán kết. Đáng chú ý, trước giải đấu này, cô chưa từng đánh bại đối thủ nào trong top 50 thế giới, nhưng tại Paris năm nay, cô đã làm được điều đó tới 4 lần chỉ trong hai tuần.

Với việc lọt vào chung kết, Chwalinska chắc chắn sẽ có màn thăng tiến lịch sử trên bảng xếp hạng WTA. Từ vị trí 114, cô được dự đoán sẽ vươn lên ít nhất vị trí thứ 21 thế giới, kèm theo khoản tiền thưởng tối thiểu 1,4 triệu euro. Trận chung kết Roland Garros 2026 hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa bản lĩnh của hạt giống hàng đầu và tinh thần quật khởi của một hiện tượng quần vợt.