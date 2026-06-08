Mirra Andreeva vô địch Roland Garros 2026: Kỷ nguyên mới của quần vợt Nga tại Paris Đánh bại Maja Chwalinska sau hai set áp đảo, tài năng 19 tuổi Mirra Andreeva chính thức sở hữu danh hiệu Grand Slam đầu tiên, tiếp nối di sản của đàn chị Maria Sharapova.

Trên sân trung tâm Philippe-Chatrier, tay vợt 19 tuổi Mirra Andreeva đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi đăng quang chức vô địch Roland Garros 2026. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Nga mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của quần vợt xứ sở bạch dương trên bản đồ thế giới.

Công chúa mới của quần vợt Nga tiếp nối Sharapova. Ảnh: FFT

Màn trình diễn áp đảo trong trận chung kết

Trong trận đấu cuối cùng tại Paris, Mirra Andreeva đối đầu với hiện tượng Maja Chwalinska. Dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trung lập, tay vợt người Ba Lan không thể tạo nên bất ngờ trước sức mạnh vượt trội của Andreeva. Trận đấu khép lại sau 1 giờ 22 phút với tỷ số 6-3, 6-2 nghiêng về phía tay vợt Nga.

Andreeva kiểm soát hoàn toàn trận đấu bằng lối chơi mạnh mẽ và những cú đánh chính xác từ vạch cuối sân. Sau set đầu tiên có phần giằng co, tay vợt 19 tuổi đã bứt phá ngoạn mục từ giữa set hai. Sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Chwalinska sau hành trình 10 trận đấu liên tiếp, khiến cô không thể duy trì cường độ trước một Andreeva đang ở trạng thái thể lực hoàn hảo.

Andreeva nhanh chóng thể hiện sự áp đảo. Ảnh: FFT

Dấu ấn của Conchita Martinez

Chiến thắng này là quả ngọt sau hai năm làm việc bền bỉ giữa Andreeva và HLV Conchita Martinez. Cựu vô địch Wimbledon đã giúp học trò cải thiện đáng kể về mặt tâm lý và sự ổn định trong lối chơi. Trên khán đài, Martinez không giấu được sự xúc động khi chứng kiến học trò quỳ gối trên mặt sân đất nện sau cú trái tay quyết định.

Dưới sự dẫn dắt của Martinez, Andreeva đã học được cách tiết chế cảm xúc để tập trung vào từng đường bóng. “Có những lúc Mirra là một tay vợt hoàn toàn khác khi cô ấy làm đúng những điều cần làm”, vị HLV người Tây Ban Nha nhận xét về sự trưởng thành của học trò trong suốt giải đấu.

Andreeva vượt trội với những cú đánh giàu năng lượng. Ảnh: FFT

Thiết lập những cột mốc lịch sử

Với chức vô địch này, Mirra Andreeva trở thành nhà vô địch Grand Slam trẻ thứ ba trong thế kỷ 21, chỉ sau Maria Sharapova (Wimbledon 2004) và Emma Raducanu (US Open 2021). Cô cũng là tay vợt giành nhiều chiến thắng nhất mùa giải 2026 tính đến thời điểm hiện tại với 36 trận thắng, trong đó có 22 trận trên mặt sân đất nện.

Tham vọng của Andreeva không dừng lại ở đây. Tay vợt 19 tuổi từng công khai mục tiêu hướng tới con số 25 danh hiệu Grand Slam để vượt qua kỷ lục của Novak Djokovic. Dòng chữ “I want to thank myself” (Tôi muốn cảm ơn chính mình) trên chiếc áo khoác vô địch như một lời khẳng định cho cá tính và sự tự tin của ngôi sao mới này.

Andreeva chinh phục bầu trời Paris. Ảnh: FFT

Dù thất bại trong trận chung kết, Maja Chwalinska cũng đã có một giải đấu thành công khi vươn từ vị trí 114 lên số 21 thế giới. Tuy nhiên, Roland Garros 2026 sẽ mãi được nhớ đến như là sân khấu tôn vinh Mirra Andreeva – gương mặt đang dẫn đầu cuộc đua của quần vợt nữ thế giới.