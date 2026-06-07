Mirra Andreeva vô địch Roland Garros: Sự trỗi dậy của 'Sharapova mới' sau 10 năm Đánh bại Maja Chwalinska 6-3, 6-2, Mirra Andreeva trở thành tay vợt Nga đầu tiên vô địch Roland Garros kể từ năm 2014, thiết lập cột mốc lịch sử cho thế hệ sinh sau năm 2005.

Quần vợt thế giới vừa chứng kiến sự lên ngôi của một nữ vương mới tại Paris. Mirra Andreeva, tay vợt 19 tuổi từng được mệnh danh là "thần đồng", đã chính thức cụ thể hóa tiềm năng bằng chức vô địch Roland Garros sau chiến thắng thuyết phục trước hiện tượng Maja Chwalinska trong trận chung kết đơn nữ.

Kế tục di sản của Maria Sharapova

Trận chung kết trên sân Philippe Chatrier diễn ra với sự áp đảo từ phía Andreeva. Tay vợt người Nga nhanh chóng làm chủ thế trận với lối đánh cuối sân mạnh mẽ và ổn định, giành chiến thắng sau hai set với các tỷ số 6-3 và 6-2. Chức vô địch này đưa Andreeva đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt nữ người Nga đầu tiên đăng quang tại Roland Garros kể từ thời của Maria Sharapova vào năm 2014.

Mirra Andreeva, nhà vô địch Grand Slam đầu tiên sinh từ năm 2005 trở đi

Đáng chú ý, Andreeva cũng thiết lập một cột mốc mới cho quần vợt đương đại: Cô là tay vợt đầu tiên (cả nam và nữ) sinh từ năm 2005 trở đi giành được một danh hiệu Grand Slam. Thành tích này vượt qua cả Coco Gauff – người từng gây sốt khi vô địch US Open 2023 ở tuổi teen.

Bản lĩnh vượt qua áp lực

Trong bài phát biểu nhận cúp, tân vương Roland Garros không giấu được sự xúc động. Bên cạnh lời cảm ơn dành cho gia đình, huấn luyện viên và ban tổ chức, Andreeva gây ấn tượng khi nhấn mạnh vào nỗ lực cá nhân để vượt qua nỗi sợ hãi.

"Tôi muốn cảm ơn chính mình vì đã luôn tin tưởng, cống hiến 100% ngay cả khi gặp khó khăn và chiến đấu với mọi nỗi sợ hãi bên trong. Chỉ tôi mới biết hai tuần qua căng thẳng đến mức nào," Andreeva chia sẻ. Chiến thắng này không chỉ mang lại danh hiệu mà còn giúp cô tích lũy thêm 1.570 điểm, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng WTA.

Hành trình cổ tích của Maja Chwalinska

Dù thất bại trong trận chung kết, Maja Chwalinska vẫn là cái tên gây chấn động nhất giải đấu năm nay. Bắt đầu Roland Garros ở vị trí 114 thế giới, tay vợt người Ba Lan đã tạo nên lịch sử khi trở thành người có thứ hạng thấp nhất lọt vào trận chung kết giải đấu kể từ khi bảng xếp hạng WTA ra đời năm 1975.

Chwalinska và Andreeva tại lễ trao giải Roland Garros.

Hành trình thăng tiến của Chwalinska mang đậm màu sắc kỳ tích. Từ việc phải nhờ nhà tài trợ hỗ trợ chi phí khách sạn, cô đã kiếm được 1,625 triệu USD tiền thưởng cho ngôi Á quân. Với 1.300 điểm thưởng, Chwalinska nhảy vọt 93 bậc để vươn lên vị trí thứ 21 thế giới, qua đó đảm bảo một suất hạt giống tại giải Wimbledon sắp tới.

Thông số Mirra Andreeva Maja Chwalinska Tỷ số trận chung kết 6-3, 6-2 - Thứ hạng mới (WTA) 6 21 Tiền thưởng tại giải Quán quân 1,625 triệu USD

Sự trỗi dậy của Andreeva và Chwalinska tại Paris báo hiệu một cuộc chuyển giao thế hệ mạnh mẽ trong làng quần vợt nữ thế giới, nơi những ngôi sao trẻ sinh sau năm 2005 bắt đầu làm chủ cuộc chơi.