Miss Earth 2026: Đương kim Hoa hậu Natálie Puškinová đánh giá cao Phạm Hoàng Thu Uyên Trong chuyến thăm Việt Nam, đương kim Hoa hậu Trái đất Natálie Puškinová đã có buổi gặp gỡ và truyền đạt kinh nghiệm cho đại diện Việt Nam Phạm Hoàng Thu Uyên. Người đẹp đánh giá cao năng lượng rực rỡ của Thu Uyên trước thềm cuộc thi quốc tế vào tháng 11 tới.

Mới đây, đương kim Hoa hậu Trái đất Natálie Puškinová đã có chuyến thăm Việt Nam, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng sắc đẹp. Trong khuôn khổ chuyến đi, cô đã gặp gỡ Phạm Hoàng Thu Uyên – đại diện chính thức của Việt Nam tại đấu trường Miss Earth 2026. Đây là cơ hội quan trọng để đại diện chủ nhà tiếp nhận những kinh nghiệm thực chiến từ người đang giữ vương miện cao quý nhất.

Nhận định chuyên môn từ đương kim Hoa hậu Trái đất

Chia sẻ về cảm nhận sau lần đầu tiếp xúc với Thu Uyên, Natálie Puškinová nhận xét đại diện Việt Nam tỏa ra nguồn năng lượng rất rực rỡ và đầy sức sống. Cô bày tỏ sự mong đợi được tái ngộ Thu Uyên tại vòng chung kết diễn ra ở Philippines.

Đương kim Hoa hậu Trái Đất đến Việt Nam.

Bên cạnh những lời khen về thần thái, Natálie cũng thẳng thắn chia sẻ về những rào cản tâm lý mà thí sinh thường gặp phải. Theo cô, việc quá tập trung so sánh bản thân với người khác là sai lầm phổ biến nhất, gây ra sự nghi ngờ năng lực cá nhân. Lời khuyên cốt lõi mà Natálie dành cho Thu Uyên là hãy giữ vững sự tự tin, tận hưởng hành trình và thi đấu hết mình vì những giá trị cộng đồng mà cuộc thi hướng tới.

Áp lực và sự chuẩn bị của đại diện Việt Nam

Phạm Hoàng Thu Uyên bước vào Miss Earth 2026 với áp lực không nhỏ từ thành tích của người tiền nhiệm Trịnh Mỹ Anh (Miss Earth Water). Tuy nhiên, người đẹp Hải Phòng khẳng định áp lực lớn nhất không nằm ở thứ hạng mà là trách nhiệm quảng bá hình ảnh quốc gia.

"Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng", Thu Uyên chia sẻ về quyết tâm của mình.

Thu Uyên sẽ đến với Miss Earth 2026 vào tháng 11 tại Philippines.

Thông số và lộ trình chinh phục Miss Earth 2026

Phạm Hoàng Thu Uyên sở hữu nền tảng học vấn và kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Cô từng lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Với chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể 84-61-94 cm, cô được đánh giá có vóc dáng cân đối và phù hợp với tiêu chí của Miss Earth.

Thông số Chi tiết Họ và tên Phạm Hoàng Thu Uyên Năm sinh/Quê quán 28 tuổi / Hải Phòng Chiều cao / Số đo 1,7 m / 84-61-94 cm Trình độ Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Thành tích tiêu biểu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024

Cuộc thi Miss Earth 2026 dự kiến quy tụ khoảng 80-90 thí sinh, tập trung vào các dự án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn và các dự án cộng đồng, Thu Uyên đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế vào tháng 11 tới tại Philippines.