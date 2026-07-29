Miss Grand Vietnam 2026: Mai Bảo Hân gây chú ý với trăn tại đêm bán kết Mai Bảo Hân mang theo một con trăn trong phần trình diễn tại bán kết Miss Grand Vietnam 2026, tạo ra nhiều ý kiến về sự khác biệt, an toàn và tính phù hợp trên sân khấu.

Mai Bảo Hân là thí sinh gây chú ý sau đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2026 khi mang theo một con trăn lên sân khấu trong phần trình diễn. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và tạo ra các ý kiến trái chiều từ khán giả.

Đêm bán kết quy tụ các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các người đẹp lần lượt thể hiện bản thân qua phần trình diễn trang phục, kỹ năng sân khấu và khả năng làm chủ ánh nhìn trước khán giả.

Lựa chọn tạo dấu ấn trong đêm bán kết

Đoạn video lan truyền sau chương trình cho thấy Mai Bảo Hân xuất hiện cùng con trăn trong phần thi của mình. Hình ảnh khác biệt này trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều sau đêm bán kết.

Thí sinh Mai Bảo Hân đã đem trăn khi tham gia bán kết Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh chụp màn hình

Một bộ phận khán giả đánh giá đây là ý tưởng táo bạo, giúp phần thể hiện của thí sinh khác biệt giữa nhiều tiết mục trong chương trình. Theo các ý kiến này, việc thử nghiệm một yếu tố mới cho thấy sự tự tin khi đứng trên sân khấu lớn.

Ý kiến trái chiều về an toàn và trọng tâm phần thi

Ở chiều ngược lại, một số khán giả bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn khi đưa động vật lên sân khấu. Một số ý kiến khác cho rằng sự xuất hiện của con trăn có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn phần thể hiện của chính thí sinh.

Dù có các quan điểm khác nhau, phần lớn bình luận đều xem đây là khoảnh khắc nổi bật của bán kết Miss Grand Vietnam 2026. Sự chú ý cho thấy các lựa chọn trình diễn khác biệt vẫn có khả năng tạo sức lan tỏa lớn trong các cuộc thi nhan sắc.

Khán giả vẫn đang bàn tán về khoảnh khắc "chơi lớn" của nữ thí sinh tại Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh chụp màn hình

Sáng tạo cần đi cùng tính phù hợp

Những năm gần đây, các cuộc thi nhan sắc không chỉ là nơi các thí sinh thể hiện vẻ đẹp ngoại hình mà còn là dịp để họ xây dựng dấu ấn cá nhân. Trang phục, ý tưởng trình diễn và cách xuất hiện đều có thể trở thành yếu tố giúp một thí sinh được nhận diện.

Tuy nhiên, sự sáng tạo luôn đi kèm yêu cầu cân bằng về tính phù hợp. Một màn trình diễn có thể gây chú ý với ban giám khảo và khán giả, nhưng cũng dễ nhận về phản ứng trái chiều nếu vượt khỏi kỳ vọng của công chúng.

Trong bối cảnh đó, màn trình diễn của Mai Bảo Hân tiếp tục là chủ đề được bàn luận khi khán giả chờ đợi những phần thể hiện tiếp theo của các thí sinh tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026.