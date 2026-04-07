Miss Grand Vietnam 2026: Rapper Pháo rút lui, lộ diện Top 30 ứng viên tranh vương miện Đường đua Miss Grand Vietnam 2026 chính thức khởi động với 30 thí sinh sau khi rapper Pháo bất ngờ rút lui. Ngô Bảo Ngọc và Mai Bảo Hân hiện là những ứng viên hàng đầu.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi danh sách Top 30 thí sinh chính thức được công bố. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế, đồng thời ghi nhận những biến động bất ngờ về đội hình thí sinh ngay trước thềm các vòng thi quan trọng.

Biến động nhân sự và lễ trao sash chính thức

Mới đây, buổi lễ trao sash cho Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 đã diễn ra với sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi. Đây là cột mốc quan trọng, xác nhận tư cách tham gia chính thức của các người đẹp trước khi bước vào chuỗi thử thách thực tế của chương trình.

Đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi.

Đáng chú ý, danh sách thí sinh có sự thay đổi so với công bố ban đầu. Nguyễn Diệu Huyền (được biết đến với nghệ danh rapper Pháo), một trong những ứng viên nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, đã quyết định rút lui vì lý do cá nhân. Việc thiếu vắng một gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như Pháo được đánh giá là một điều đáng tiếc, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội chia đều cho các nhân tố mới.

Những ứng viên sáng giá lộ diện trong Top 30

Dù có sự rút lui của ứng viên tiềm năng, chất lượng đội hình năm nay vẫn được đánh giá cao với nhiều gương mặt sở hữu kỹ năng trình diễn và tư duy hiện đại. Trong đó, Ngô Bảo Ngọc đang là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ phong thái tự tin và hình ảnh phù hợp với tiêu chí năng động của tổ chức Miss Grand.

Ngô Bảo Ngọc (bên trái) được nhiều khán giả đánh giá cao tại cuộc thi năm nay.

Bên cạnh đó, Mai Bảo Hân và Emoura Phạm cũng được giới chuyên môn xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng. Nếu Mai Bảo Hân gây ấn tượng bằng nguồn năng lượng tích cực trên sân khấu, thì Emoura Phạm lại tạo khác biệt với phong cách cá tính và sắc sảo.

Mai Bảo Hân (bên trái) và Emoura Phạm (bên phải) là những cái tên nổi bật của mùa giải năm nay.

Một gương mặt khác không thể bỏ qua là Phan Lê Kim Ngọc. Cô sở hữu khả năng giao tiếp tốt và vẻ đẹp sắc sảo, được kỳ vọng sẽ có những màn bứt phá trong các vòng thi phỏng vấn kín và thuyết trình.

Phan Lê Kim Ngọc cũng là cái tên được nhiều khán giả ủng hộ tại Miss Grand Vietnam 2026.

Lộ trình tiến tới đêm chung kết

Theo kế hoạch từ Ban tổ chức, các thí sinh sẽ phải trải qua hàng loạt nội dung thi phụ quan trọng để tích lũy điểm số và khẳng định bản lĩnh. Các phần thi bao gồm: The Grand Talent (Tài năng), The Grand Chat (Thảo luận), Phỏng vấn kín, Chấm điểm mặt mộc và Best in Swimsuit (Trình diễn đồ bơi).

Lịch trình cụ thể của các vòng thi quan trọng cuối cùng như sau:

Ngày 28/7: Đêm thi Bán kết kết hợp trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc (The Grand National Costume).

Đêm thi Bán kết kết hợp trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc (The Grand National Costume). Ngày 31/7: Đêm Chung kết chính thức để tìm ra người kế nhiệm Nguyễn Thị Yến Nhi.

Đặc biệt, đêm Chung kết sẽ có sự tham dự của khách mời đặc biệt là đương kim Miss Grand International Emma Tiglao. Người chiến thắng sẽ chính thức nhận vương miện và đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Grand International 2026 dự kiến tổ chức tại Ấn Độ.