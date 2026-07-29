Miss Grand Vietnam 2026: Trang phục hột vịt lộn gây tranh luận sau đêm bán kết Thiết kế lấy cảm hứng từ hột vịt lộn tại phần thi trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam 2026 tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về tính sáng tạo và thẩm mỹ.

Trang phục lấy cảm hứng từ món hột vịt lộn tại đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2026 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thiết kế được trình diễn trong phần thi trang phục văn hóa dân tộc tối 28/7 tại TP.HCM, nơi top 30 thí sinh lần lượt thi hô tên kết hợp dạ hội, bikini và trang phục văn hóa dân tộc.

Tâm điểm của cuộc thảo luận là cách thiết kế chuyển hóa một món ăn quen thuộc thành đạo cụ sân khấu cỡ lớn. Một số khán giả đánh giá ý tưởng có tính nhận diện, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng trang phục chưa thuyết phục về mặt thẩm mỹ và tinh thần tôn vinh văn hóa.

Đạo cụ mô phỏng hột vịt lộn trên sân khấu

Bộ trang phục sử dụng tông vàng và trắng làm chủ đạo. Thí sinh mặc áo cách điệu màu vàng được đính kết, kết hợp quần trắng ánh kim.

Điểm nhấn là đạo cụ cỡ lớn mô phỏng quả hột vịt lộn đặt trên đĩa sứ hoa văn xanh trắng. Phần trình diễn còn tái hiện hình ảnh quả trứng nứt vỏ cùng hiệu ứng khói, trong khi thí sinh mang theo một chiếc thìa kích thước lớn khi catwalk.

Hình ảnh trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ món ăn hột vịt lộn trên sân khấu bán kết Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh chụp màn hình Fanpage World Press.

Hai luồng ý kiến về ý tưởng từ ẩm thực

Các đoạn clip về tiết mục nhanh chóng lan truyền trên TikTok và Facebook, thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận. Nhóm ủng hộ cho rằng hột vịt lộn là món ăn gắn với đời sống thường nhật của người Việt, vì vậy việc đưa hình ảnh này vào trang phục văn hóa dân tộc là một lựa chọn có thể hiểu được.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình. Các bình luận xoay quanh cảm giác thiết kế thiên về yếu tố gây chú ý hơn là giá trị thẩm mỹ, đồng thời đặt câu hỏi liệu hình thức mô phỏng món ăn có phù hợp với tinh thần của phần thi hay không.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh trang phục văn hoá dân tộc lấy cảm hứng từ món ăn hột vịt lộn. Ảnh chụp màn hình Fanpage World Press.

Xu hướng đưa món ăn vào trang phục văn hóa dân tộc

Những năm gần đây, sân khấu trang phục văn hóa dân tộc tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước đã có các thiết kế lấy cảm hứng từ ẩm thực như bánh mì, cà phê và bánh tét. Những ý tưởng này thường hướng tới tính mới mẻ và khả năng nhận diện.

Tuy nhiên, hột vịt lộn là lựa chọn tạo ra phản ứng đặc biệt hơn. Đây là món ăn được nhiều du khách quốc tế biết đến khi nhắc về Việt Nam, nhưng cũng từng gây tranh luận, nhất là với người nước ngoài.

Trước hột vịt lộn, nhiều thiết kế trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ ẩm thực cũng từng gây xôn xao mạng xã hội.

Đến nay, thiết kế vẫn tiếp tục được bàn luận. Cuộc tranh luận tập trung vào ranh giới giữa sáng tạo nhằm tạo dấu ấn sân khấu và việc sử dụng yếu tố gây bất ngờ để thu hút hiệu ứng truyền thông.