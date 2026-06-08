Mitsubishi Attrage 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi gần 50 triệu đồng tháng 6/2026 Mitsubishi Attrage 2026 tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B với giá khởi điểm từ 380 triệu đồng cùng gói quà tặng nhiên liệu giá trị.

Mitsubishi Attrage 2026 hiện là một trong những mẫu sedan hạng B có chi phí sở hữu và vận hành tối ưu nhất tại thị trường Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe này thu hút nhóm khách hàng lần đầu mua xe hoặc kinh doanh dịch vụ nhờ sự bền bỉ, không gian rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mitsubishi Attrage tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, Mitsubishi Attrage tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản chính đi kèm các chương trình ưu đãi hấp dẫn như phiếu nhiên liệu và phụ kiện chính hãng. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại các địa phương:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Mitsubishi Attrage MT 380 447 440 421 Mitsubishi Attrage CVT 465 543 533 514 Mitsubishi Attrage CVT Premium 490 571 561 542

Đáng chú ý, phiên bản MT nhận được ưu đãi phiếu nhiên liệu trị giá 46.000.000 VNĐ cùng camera lùi. Trong khi đó, bản CVT Premium được tặng phiếu nhiên liệu 43.500.000 VNĐ và ăng ten vây cá mập. Đây là thời điểm phù hợp để người tiêu dùng tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu.

Mitsubishi Attrage 2026 sở hữu ngoại hình hiện đại theo ngôn ngữ Dynamic Shield.

Thiết kế Dynamic Shield mạnh mẽ và thực dụng

Mitsubishi Attrage 2026 mang diện mạo nam tính hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng. Điểm nhấn nổi bật ở đầu xe là hai thanh mạ crom tạo hình chữ X. Trên các phiên bản sử dụng hộp số CVT, các đường viền màu đỏ được bổ sung giúp tăng tính thẩm mỹ và sự trẻ trung cho xe.

Hệ thống chiếu sáng trên bản cao cấp sử dụng công nghệ Bi-LED cho cả đèn pha và đèn cos, kết hợp dải LED định vị ban ngày, mang lại hiệu quả quan sát tối ưu trong điều kiện thiếu sáng. Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 15 inch thiết kế 8 chấu kép, đi kèm gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED và tính năng gập điện tiện lợi trên bản CVT.

Hệ thống đèn Bi-LED hiện đại trên phiên bản cao cấp.

Không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc

Dù có kích thước tổng thể nhỏ gọn (4.305 x 1.670 x 1.515 mm), Mitsubishi Attrage lại sở hữu khoang cabin rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.550 mm. Đây là một trong những mẫu xe có khoảng để chân hàng ghế sau lớn nhất phân khúc, tạo sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Các nâng cấp đáng chú ý trong khoang lái bao gồm giao diện bảng đồng hồ mới, cổng USB bên người lái và bệ tỳ tay cho ghế lái (bản CVT). Hệ thống giải trí trung tâm trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép tương tác mượt mà với điện thoại thông minh.

Khoang nội thất tập trung vào tính thực dụng và không gian rộng rãi.

Khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ 1.2L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút. Người dùng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT INVECS-III. Dù thông số công suất không quá ấn tượng, nhưng nhờ trọng lượng xe nhẹ (chỉ từ 875 kg), Attrage vẫn vận hành linh hoạt trong đô thị và đạt mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp.

Động cơ 1.2L MIVEC mang lại hiệu suất nhiên liệu tối ưu.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Mitsubishi Attrage MT Mitsubishi Attrage CVT Kích thước D x R x C (mm) 4.305 x 1.670 x 1.515 4.305 x 1.670 x 1.515 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 Trọng lượng không tải (kg) 875 905 Hộp số Số sàn 5 cấp CVT INVECS-III Mô-men xoắn (Nm) 100 @ 4.000 100 @ 4.000 Bán kính quay vòng (m) 4,8 4,8

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), 2 túi khí và camera lùi. Đặc biệt, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) cũng có mặt trên các phiên bản số tự động, giúp việc lái xe trên cao tốc trở nên nhàn nhã hơn.

Nhìn chung, Mitsubishi Attrage 2026 là lựa chọn thực dụng cho những ai ưu tiên tính kinh tế, không gian sử dụng và giá trị thương hiệu Nhật Bản. Dù trang bị tiện nghi chỉ ở mức cơ bản, nhưng với mức giá lăn bánh cạnh tranh và ưu đãi lớn trong tháng 6/2026, đây vẫn là một đối thủ đáng gờm của Toyota Vios hay Hyundai Accent.