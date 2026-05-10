Mitsubishi Attrage 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 5/2026 Mitsubishi Attrage duy trì mức giá khởi điểm từ 380 triệu đồng cùng gói quà tặng phiếu nhiên liệu trị giá đến 46 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe trong tháng 5/2026.

Mitsubishi Attrage tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu sedan hạng B có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này hiện được phân phối với 3 phiên bản: MT, CVT và CVT Premium, đi kèm các lựa chọn màu sắc gồm Đỏ, Trắng và Xám.

Bảng giá lăn bánh Mitsubishi Attrage tháng 5/2026

Trong tháng này, Mitsubishi Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mạnh tay, đặc biệt là gói phiếu nhiên liệu cho các phiên bản MT và CVT Premium, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu cho người dùng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (tạm tính) Lăn bánh TP. HCM (tạm tính) Ưu đãi tháng 5/2026 Attrage MT 380 447 440 Phiếu nhiên liệu (46 triệu VNĐ) & Camera lùi Attrage CVT 465 543 533 Liên hệ đại lý Attrage CVT Premium 490 571 561 Phiếu nhiên liệu (43,5 triệu VNĐ) & Ăng ten vây cá

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý.

Mitsubishi Attrage 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại.

Thiết kế Dynamic Shield nam tính và hiện đại

Mitsubishi Attrage 2026 gây ấn tượng với phong cách ngoại thất mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với hai thanh trang trí mạ crom hình chữ X đặc trưng. Riêng bản CVT Premium được bổ sung thêm các đường viền màu đỏ nhằm tăng nét trẻ trung. Hệ thống chiếu sáng trên các bản cao cấp sử dụng công nghệ Bi-LED cho cả đèn pha và đèn cos, kết hợp dải LED định vị ban ngày.

Cụm đèn Bi-LED hiện đại giúp gia tăng khả năng chiếu sáng.

Thân xe được trang bị mâm hợp kim 15 inch thiết kế 8 chấu kép. Phía sau, cụm đèn hậu LED có họa tiết mới, đi kèm cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh và bộ khuếch lưu khí động học dưới cản sau, tạo diện mạo cân đối và thể thao hơn.

Không gian nội thất rộng rãi và tiện dụng

Điểm mạnh nhất của Attrage so với các đối thủ cùng phân khúc là không gian cabin cực kỳ rộng rãi, đặc biệt là khoảng để chân ở hàng ghế thứ hai. Phiên bản 2026 ghi nhận nhiều nâng cấp đáng giá như giao diện bảng đồng hồ mới, cổng kết nối USB bên người lái và ghế bọc da cao cấp trên bản CVT.

Khoang lái thiết kế thực dụng với nhiều nâng cấp về tiện nghi.

Về giải trí, xe trang bị màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, có khả năng kết nối cùng lúc hai điện thoại và đạt chuẩn âm thanh Hi-Res Audio trên phiên bản cao cấp.

Vận hành linh hoạt và tối ưu nhiên liệu

Trái tim của Mitsubishi Attrage 2026 là khối động cơ 1.2L MIVEC, sản sinh công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm. Dù thông số không quá ấn tượng về sức mạnh, nhưng đây là động cơ tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hàng đầu phân khúc.

Động cơ 1.2L MIVEC hướng tới sự bền bỉ và tiết kiệm.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Mitsubishi Attrage MT Mitsubishi Attrage CVT/Premium Động cơ 1.2L MIVEC 1.2L MIVEC Công suất cực đại 78 mã lực 78 mã lực Hộp số Số sàn 5 cấp Tự động vô cấp CVT Khoảng sáng gầm 170 mm 170 mm Bán kính vòng quay 4,8 m 4,8 m

Hệ thống an toàn trên xe dừng lại ở mức cơ bản nhưng đủ dùng cho nhu cầu gia đình và kinh doanh dịch vụ, bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), camera lùi, túi khí đôi và hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) giúp việc lái xe đường dài trở nên thư thái hơn.

Nhìn chung, Mitsubishi Attrage 2026 là lựa chọn thực dụng cho những ai ưu tiên một mẫu xe nhập khẩu bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và không gian rộng rãi trong tầm giá dưới 500 triệu đồng.