Mitsubishi Attrage 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi hơn 48 triệu đồng tháng 4 Mitsubishi Attrage 2026 tiếp tục khẳng định lợi thế cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B với giá khởi điểm từ 380 triệu đồng. Trong tháng 4/2026, mẫu xe nhập khẩu Thái Lan này nhận gói ưu đãi tổng trị giá hơn 48 triệu đồng cho các phiên bản, đi kèm nhiều phụ kiện giá trị.

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan 5 chỗ thuộc phân khúc B, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tại thị trường Việt Nam, xe được phân phối với 3 phiên bản chính cùng các lựa chọn màu sắc ngoại thất gồm Đỏ, Trắng và Xám. Đây là đối thủ trực tiếp của các dòng xe như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.

Mitsubishi Attrage 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mitsubishi Attrage tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mitsubishi Attrage tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi Attrage MT 380 447 440 Phiếu nhiên liệu (46.000.000 VNĐ) & Camera lùi Attrage CVT 465 543 533 - Attrage CVT Premium 490 571 561 Phiếu nhiên liệu (43.500.000 VNĐ) & Ăng ten vây cá

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách ưu đãi tại đại lý và trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và nam tính

Mitsubishi Attrage 2026 áp dụng ngôn ngữ Dynamic Shield với diện mạo sắc sảo hơn. Điểm nhấn ở đầu xe là hai thanh trang trí mạ crom hình chữ X. Riêng phiên bản CVT được bổ sung hai đường viền màu đỏ nhằm tăng tính thể thao. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Bi-LED cho cả đèn pha và đèn cos, kết hợp dải LED định vị ban ngày tăng hiệu quả quan sát.

Đầu xe nổi bật với cụm đèn Bi-LED và lưới tản nhiệt Dynamic Shield

Thân xe được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED và mâm hợp kim 15 inch thiết kế 8 chấu kép mới. Phía đuôi xe, cụm đèn hậu LED có họa tiết hiện đại, đi cùng cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh và bộ khuếch lưu khí động học giúp xe vận hành ổn định hơn.

Đuôi xe được thiết kế góc cạnh với cụm đèn hậu LED mới

Không gian nội thất tối ưu và tiện nghi

Khoang cabin của Attrage 2026 được đánh giá cao nhờ sự rộng rãi, đặc biệt là khoảng để chân hàng ghế sau. Những nâng cấp đáng chú ý bao gồm giao diện bảng đồng hồ mới, cổng kết nối USB bên người lái và bệ tỳ tay cho ghế lái (bản CVT). Phiên bản CVT Premium sở hữu màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cho phép kết nối cùng lúc 2 điện thoại.

Khoang lái thiết kế thực dụng với màn hình giải trí trung tâm

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Mitsubishi Attrage 2026 sử dụng khối động cơ 1.2L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT INVECS-III. Dù thông số không quá ấn tượng, nhưng động cơ này nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Động cơ 1.2L MIVEC tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Về an toàn, xe được trang bị các tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), camera lùi và 2 túi khí. Đặc biệt, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) đã được tích hợp giúp người lái thoải mái hơn trên những hành trình dài.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Động cơ 1.2L MIVEC Công suất cực đại 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số Số sàn 5 cấp / Vô cấp CVT Kích thước D x R x C (mm) 4.305 x 1.670 x 1.515 Khoảng sáng gầm (mm) 170 Mâm/Lốp Hợp kim 185/55R15

Nhìn chung, Mitsubishi Attrage 2026 là lựa chọn phù hợp cho những ai tìm kiếm một mẫu sedan nhập khẩu bền bỉ, không gian rộng rãi và chi phí vận hành thấp. Tuy nhiên, trang bị tiện nghi và sức mạnh động cơ chỉ dừng lại ở mức cơ bản trong phân khúc.