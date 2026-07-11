Mitsubishi Attrage 2026: Sedan hạng B thực dụng với chi phí vận hành tối ưu Mitsubishi Attrage 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc nhờ giá bán cạnh tranh từ 380 triệu đồng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Mẫu sedan nhập khẩu Thái Lan sở hữu ngôn ngữ Dynamic Shield hiện đại cùng không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc.

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan 5 chỗ thuộc phân khúc B có lịch sử lâu đời từ năm 1978. Trải qua 6 thế hệ với các tên gọi khác nhau như Colt, Lancer hay Space Star, Attrage đã xây dựng được lòng tin nhờ sự bền bỉ và tính thực dụng đặc trưng của xe Nhật. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản: MT, CVT và CVT Premium.

Mitsubishi Attrage 2026: Giá lăn bánh và ưu đãi tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, Mitsubishi Việt Nam tiếp tục duy trì các chương trình ưu đãi tài chính và phụ kiện giá trị cho dòng Attrage, giúp mẫu xe này giữ vững lợi thế về giá trước các đối thủ như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) Attrage MT 380 447 440 421 Attrage CVT 465 543 533 514 Attrage CVT Premium 490 571 561 542

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Mitsubishi Attrage 2026, cho thấy sự tối ưu trong thiết kế khung gầm và hệ truyền động.

Thông số Mitsubishi Attrage MT Mitsubishi Attrage CVT Kích thước D x R x C (mm) 4.305 x 1.670 x 1.515 Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 Khoảng sáng gầm xe (mm) 170 Động cơ 1,2L MIVEC Công suất cực đại (mã lực) 78 @ 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại (Nm) 100 @ 4.000 vòng/phút Hộp số Số sàn 5 cấp Vô cấp CVT INVECS-III Mâm/Lốp Mâm hợp kim, 185/55R15

Diện mạo Dynamic Shield mạnh mẽ và hiện đại

Mitsubishi Attrage 2026 sở hữu phong cách ngoại thất nam tính hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng. Phần đầu xe nổi bật với hai thanh trang trí mạ crom hình chữ X. Riêng phiên bản CVT được bổ sung thêm hai đường viền màu đỏ, tăng thêm nét trẻ trung cho tổng thể.

Hệ thống chiếu sáng trên các phiên bản cao cấp được nâng cấp lên công nghệ Bi-LED cho cả đèn pha và đèn cos, kết hợp cùng dải LED định vị ban ngày. Thân xe được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED và bộ mâm hợp kim 15 inch thiết kế 8 chấu kép khỏe khoắn.

Phía sau, xe được trang bị ăng-ten vây cá mập và cụm đèn hậu LED có họa tiết mới. Cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh cùng cản sau góc cạnh giúp tối ưu tính khí động học và tạo vẻ ngoài hiện đại hơn.

Không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi

Bên trong cabin, Mitsubishi Attrage 2026 tiếp tục duy trì ưu điểm về sự rộng rãi, đặc biệt là khoảng để chân ở hàng ghế thứ hai. Các nâng cấp đáng chú ý bao gồm giao diện bảng đồng hồ mới, gương gập điện và bệ tỳ tay cho ghế lái trên bản CVT.

Hệ thống giải trí trên phiên bản CVT sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép kết nối đồng thời hai điện thoại và đạt chuẩn âm thanh Hi-Res Audio. Ghế ngồi được bọc da cao cấp trên các bản số tự động, mang lại cảm giác sang trọng và dễ dàng vệ sinh.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Mitsubishi Attrage 2026 được trang bị khối động cơ 3 xi-lanh 1,2L tích hợp công nghệ MIVEC. Khối động cơ này sản sinh công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm. Dù thông số không quá ấn tượng về sức mạnh, nhưng sự kết hợp với hộp số CVT INVECS-III giúp xe vận hành mượt mà và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu trong môi trường đô thị.

Về an toàn, Attrage 2026 sở hữu các trang bị cơ bản nhưng đầy đủ cho nhu cầu sử dụng hằng ngày như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), camera lùi và 2 túi khí. Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) cũng được trang bị, giúp người lái thư giãn hơn khi di chuyển trên đường cao tốc.

Nhìn chung, Mitsubishi Attrage 2026 là mẫu xe dành cho những khách hàng đề cao tính thực dụng, kinh tế và sự bền bỉ. Dù động cơ có dung tích nhỏ nhưng bù lại là không gian nội thất rộng rãi và chi phí sử dụng thấp, biến đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả mục đích gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải.