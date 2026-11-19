Mitsubishi Attrage MT, CVT, CVT Premium tháng 11/2026: giá từ 380 triệu, ưu đãi tới 48,5 triệu Attrage nhập khẩu Thái Lan có 3 phiên bản, giá niêm yết 380–490 triệu đồng; bản MT có gói ưu đãi tổng 48,5 triệu đồng, động cơ 1,2L 78 mã lực, cabin rộng.

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan 5 chỗ phân khúc B, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: MT, CVT và CVT Premium. Giá niêm yết lần lượt là 380 triệu, 465 triệu và 490 triệu đồng. Riêng bản MT đang có gói ưu đãi gồm miễn 100% phí trước bạ (38 triệu đồng), phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng, tổng cộng 48,5 triệu đồng.

Mẫu xe của hãng Nhật Bản này ra đời từ năm 1978, đã trải qua 6 thế hệ và mang nhiều tên gọi tại các thị trường khác nhau như Colt, Lancer, Space Star. Phiên bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam giữa tháng 3/2020 với hai bản MT và CVT. Ngày 22/2/2021, hãng bổ sung thêm bản CVT Premium.

Xe có 3 màu sơn ngoại thất là đỏ, trắng và xám. Các đối thủ cùng phân khúc gồm Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent.

Bảng giá niêm yết, lăn bánh và ưu đãi từng phiên bản

Chênh lệch giữa bản MT và hai bản số tự động CVT khá rõ. Bản MT có giá thấp nhất và cũng đang có ưu đãi lớn nhất. Bản CVT Premium được giảm 50% phí trước bạ (24,5 triệu đồng), kèm phiếu nhiên liệu 11 triệu đồng và ăng-ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng. Nguồn tin không ghi ưu đãi cho bản CVT.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) Ưu đãi Attrage MT 380 447 440 421 Miễn 100% phí trước bạ (38 triệu đồng), phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng, camera lùi 2,5 triệu đồng Attrage CVT 465 543 533 514 Không có thông tin Attrage CVT Premium 490 571 561 542 Giảm 50% phí trước bạ (24,5 triệu đồng), phiếu nhiên liệu 11 triệu đồng, ăng-ten vây cá 1,5 triệu đồng

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Diện mạo nam tính hơn với đèn Bi-LED và mâm 8 chấu kép

Attrage 2026 mang phong cách mạnh mẽ, nam tính hơn so với trước. Đầu xe có 2 thanh trang trí mạ crom hình chữ X. Riêng bản CVT có thêm 2 đường viền màu đỏ để tăng nét trẻ trung.

Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp với đèn Bi-LED cho cả chế độ pha và cos, kết hợp dải LED chiếu sáng ban ngày. Dọc thân xe là gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan LED, mâm hợp kim 15 inch thiết kế mới với 8 chấu kép và khóa thông minh tích hợp trên cánh cửa.

Ở phía sau, ăng-ten vây cá mập thay cho dạng que. Xe còn có cụm đèn hậu LED họa tiết mới, cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh, cản sau góc cạnh hơn ở hai bên, đèn phản quang đặt dọc ở vị trí cao và bộ khuếch tán khí động học.

Cabin rộng rãi, bản CVT nâng cấp giải trí và ghế da

Bên trong, Attrage 2026 có giao diện bảng đồng hồ mới và cổng USB bên người lái. Bản CVT bổ sung gương gập điện, ghế da mới và bệ tỳ tay cho ghế lái. Bản MT có tựa đầu 3 vị trí cho hàng ghế sau.

Riêng bản CVT có hệ thống giải trí cảm ứng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Hệ thống cho phép kết nối 2 điện thoại cùng lúc và đạt chuẩn Hi-Res Audio. Theo bảng thông số, bản MT dùng đầu CD với 2 loa, còn bản CVT có 4 loa.

Động cơ 1,2L MIVEC: ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu

Attrage 2026 dùng động cơ 3 xi-lanh 1,2L công nghệ MIVEC, cho công suất 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số có hai tùy chọn là số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III, dẫn động cầu trước.

Về khung gầm, xe dùng hệ thống treo trước MacPherson kèm thanh cân bằng, treo sau thanh xoắn. Phanh trước là đĩa thông gió, phanh sau là tang trống. Khoảng sáng gầm 170 mm là điểm cộng khi đi đường xấu.

Trang bị an toàn ở mức cơ bản

Gói an toàn gồm chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi và 2 túi khí. Phiên bản nâng cấp còn có hệ thống kiểm soát hành trình giúp người lái điều khiển xe thoải mái hơn.

Thông số kỹ thuật Mitsubishi Attrage 2026

Thông số Attrage MT Attrage CVT Kích thước D x R x C (mm) 4.305 x 1.670 x 1.515 4.305 x 1.670 x 1.515 Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 2.550 Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) 1.445/1.430 1.445/1.430 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 Trọng lượng không tải (kg) 875 905 Tổng trọng lượng (kg) 1.330 1.350 Số chỗ ngồi 5 5 Động cơ 1,2L MIVEC, 1.193 cc 1,2L MIVEC, 1.193 cc Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) 78 @ 6.000 78 @ 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) 100 @ 4.000 100 @ 4.000 Hộp số Số sàn 5 cấp Tự động vô cấp CVT INVECS-III Dẫn động Cầu trước Cầu trước Tốc độ tối đa (km/h) 172 170 Thể tích thùng nhiên liệu (lít) 42 42 Mâm/lốp Mâm hợp kim, 185/55R15 Mâm hợp kim, 185/55R15 Hệ thống âm thanh CD, 2 loa Màn hình cảm ứng 6,8 inch, Apple CarPlay/Android Auto, 4 loa Chất liệu ghế Nỉ Da Số túi khí 2 2

Nhận định: giá hợp lý, đổi lại là trang bị cơ bản

Điểm mạnh của Attrage nằm ở thiết kế mới bắt mắt hơn, khoang cabin rộng rãi, nhất là hàng ghế sau, và khoảng sáng gầm cao. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm, giá bán hợp lý dù nhập khẩu nguyên chiếc.

Ngược lại, động cơ dung tích nhỏ và trang bị tiện nghi, an toàn chỉ ở mức cơ bản là hạn chế của mẫu xe này. Người mua ưu tiên chi phí sử dụng thấp có thể cân nhắc bản MT với gói ưu đãi hiện hành. Những ai cần ghế da và hệ thống giải trí kết nối điện thoại sẽ phù hợp hơn với hai bản CVT.