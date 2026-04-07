Mitsubishi Việt Nam tung ưu đãi tháng 7/2026: Xpander và Xforce giảm sâu hàng chục triệu đồng Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Xpander, Xforce và Triton trong tháng 7/2026. Ưu đãi hàng chục triệu đồng giúp hãng củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 7/2026 với áp lực cạnh tranh lớn khi sức mua vẫn duy trì ở mức ổn định nhưng chưa có dấu hiệu bứt phá mạnh mẽ. Để duy trì thị phần và hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí sở hữu, Mitsubishi Motors Việt Nam đã công bố chương trình ưu đãi diện rộng cho toàn bộ danh mục sản phẩm chủ lực, bao gồm cả các dòng xe vừa ra mắt.

Xpander và Xpander Cross: Củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc MPV

Trong nhóm MPV cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander tiếp tục là dòng xe nhận được những gói ưu đãi giá trị nhất. Cụ thể, phiên bản Xpander MT và phiên bản AT CKD MY25 đều được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 57 triệu đồng, kèm theo quà tặng là phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng.

Đối với phiên bản cao cấp Xpander AT Premium MY26, khách hàng có hai lựa chọn ưu đãi linh hoạt. Phương án thứ nhất là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 66 triệu đồng) và phiếu nhiên liệu 14 triệu đồng. Phương án thứ hai là gói hỗ trợ tài chính 40 triệu đồng kết hợp lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu tiên thông qua chương trình Mitsubishi Auto Finance (MAF).

Mitsubishi Xpander vẫn là sản phẩm được hãng ưu tiên mạnh tay về ưu đãi.

Mẫu crossover 7 chỗ Xpander Cross MY26 cũng được áp dụng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 70 triệu đồng, cùng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Động thái này giúp dòng xe nhà Mitsubishi duy trì sức ép đáng kể lên các đối thủ như Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7 Hybrid.

Xforce và Triton: Tăng sức nóng trong các phân khúc trọng điểm

Ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, Mitsubishi Xforce duy trì sức hút bằng các gói hỗ trợ tài chính trực tiếp vào giá bán. Phiên bản tiêu chuẩn GLX nhận mức hỗ trợ 45 triệu đồng, phiên bản Luxury nhận 47 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất Ultimate được ưu đãi 55 triệu đồng. Mức giá thực tế sau ưu đãi giúp Xforce trở nên dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ như Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.

Mitsubishi Xforce tiếp tục được hãng áp dụng các gói ưu đãi tài chính.

Đối với dòng xe bán tải All-New Triton, hãng xe Nhật Bản triển khai chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho toàn bộ các phiên bản. Cụ thể, bản Triton GLX nhận mức hỗ trợ khoảng 49 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Bản Triton Premium được hỗ trợ khoảng 46 triệu đồng, trong khi phiên bản cao cấp nhất Triton Athlete nhận ưu đãi tương đương 56 triệu đồng tiền trước bạ.

Xe bán tải Mitsubishi được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ đối với bản All-New Triton.

Ưu đãi cho dòng sedan Attrage và tân binh Destinator

Mẫu sedan cỡ B Mitsubishi Attrage tiếp tục khẳng định lợi thế về chi phí vận hành và giá bán khởi điểm. Phiên bản MT nhận hỗ trợ tài chính 46 triệu đồng kèm camera lùi. Phiên bản CVT Premium được ưu đãi khoảng 43,5 triệu đồng và tặng kèm ăng-ten vây cá mập.

Mitsubishi Attrage tiếp tục duy trì lợi thế về giá bán và chi phí sở hữu.

Đáng chú ý, mẫu SUV 7 chỗ mới ra mắt Mitsubishi Destinator cũng gia nhập đường đua khuyến mãi. Phiên bản Premium được hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng, tặng bảo hiểm vật chất một năm (trị giá 10 triệu đồng) và gói phim cách nhiệt cao cấp. Phiên bản Ultimate nhận gói hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng cùng phim cách nhiệt trị giá 15 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe Mitsubishi nhận ưu đãi lớn trong tháng 7/2026.

Việc đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ và hỗ trợ tài chính cho thấy quyết tâm của Mitsubishi trong việc kích cầu tiêu dùng, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh về giá bán thực tế trước các dòng xe lắp ráp trong nước vốn đang chờ đợi những chính sách hỗ trợ mới từ Chính phủ.