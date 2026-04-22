Mitsubishi Xforce 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi phiếu nhiên liệu tháng 4/2026 Trong tháng 4/2026, Mitsubishi Xforce áp dụng ưu đãi phiếu nhiên liệu trị giá đến 35 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia này ghi điểm nhờ khoảng sáng gầm 222 mm và thiết kế hiện đại.

Mitsubishi Xforce 2026 đang khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt. Trong tháng 4/2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì sức cạnh tranh bằng các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe mới.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mitsubishi Xforce tháng 4/2026

Hiện tại, Mitsubishi Xforce được phân phối với 4 phiên bản chính. Tùy theo từng khu vực tỉnh và thành phố, giá lăn bánh sẽ có sự chênh lệch do quy định về lệ phí trước bạ và phí cấp biển số.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi tháng 4/2026 Xforce GLX 599 687 675 Phiếu nhiên liệu 30 triệu VNĐ Xforce Exceed 640 732 720 - Xforce Premium 680 777 764 Phiếu nhiên liệu 34 triệu VNĐ Xforce Ultimate (1 tone) 705 805 791 Phiếu nhiên liệu 35 triệu VNĐ Xforce Ultimate (2 tone) 710 811 797 Phiếu nhiên liệu 35 triệu VNĐ

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản giảm trừ tại đại lý.

Mitsubishi Xforce sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và hiện đại với ngôn ngữ Dynamic Shield.

Thiết kế ngoại thất và khả năng thích nghi địa hình

Mitsubishi Xforce sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm) cùng trục cơ sở 2.650 mm. Điểm vượt trội nhất của mẫu xe này so với các đối thủ như Toyota Corolla Cross hay Hyundai Creta chính là khoảng sáng gầm đạt 222 mm, giúp xe dễ dàng vượt qua các cung đường ngập nước hoặc gồ ghề.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang họa tiết kim cương và cụm đèn T-shape độc đáo. Thân xe nổi bật với mâm 18 inch lớn nhất phân khúc, kết hợp cùng các đường gân dập nổi tạo vẻ cơ bắp. Đuôi xe đồng nhất với phía trước thông qua cụm đèn hậu dạng LED sắc sảo, tối ưu hóa góc thoát khi vận hành địa hình.

Cụm đèn chiếu sáng dạng T-shape là điểm nhấn đặc trưng trên Mitsubishi Xforce.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Cabin của Mitsubishi Xforce được thiết kế theo phong cách thể thao, sử dụng chất liệu vải mélange sang trọng và chống bám bẩn trên táp-lô. Xe trang bị màn hình giải trí 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch.

Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa là điểm cộng lớn, mang lại trải nghiệm âm nhạc chất lượng cao. Bên cạnh đó, các tiện ích như điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí nanoeX, sạc không dây và ngăn chứa đồ rộng rãi giúp nâng tầm trải nghiệm cho người dùng.

Nội thất hiện đại với màn hình trung tâm kích thước lớn và hệ thống âm thanh Yamaha.

Hiệu năng vận hành và hệ thống an toàn ADAS

Xe sử dụng khối động cơ xăng 1.5L MIVEC, sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Mitsubishi trang bị cho Xforce 4 chế độ lái chuyên biệt: Đường trường, Đường ngập nước, Đường sỏi đá và Đường bùn lầy, hỗ trợ tối đa người lái trong nhiều điều kiện giao thông.

Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất sở hữu gói ADAS bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo va chạm phía trước, đèn pha thông minh và cảnh báo điểm mù. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) cũng là trang bị tiêu chuẩn giúp xe ổn định hơn khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc đường trơn trượt.

Mitsubishi Xforce vận hành linh hoạt với 4 chế độ lái tùy chỉnh.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Kiểu động cơ 1.5L MIVEC Công suất tối đa 104 mã lực Mô-men xoắn cực đại 141 Nm Hộp số CVT Khoảng sáng gầm 222 mm Dung tích bình xăng 42 lít

Nhìn chung, Mitsubishi Xforce 2026 là lựa chọn phù hợp cho khách hàng trẻ tuổi cần một mẫu SUV đô thị đa năng, thiết kế bắt mắt và nhiều công nghệ an toàn. Dù khả năng cách âm ở tốc độ cao vẫn còn hạn chế, nhưng những ưu điểm về không gian và tính năng vận hành vẫn giúp mẫu xe này dẫn đầu phân khúc.