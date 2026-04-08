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Mjällby 1-2 Slovan Bratislava: Slovan Bratislava giành chiến thắng

Văn Thể04/08/2026 18:37

Mjällby tiếp đón Slovan Bratislava tại Strandvallen lúc 23:00 ngày 04/08/2026; bài nhận định tập trung vào những dữ kiện đã xác nhận.

Mjällby1 - 2Slovan BratislavaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Mjällby tiếp đón Slovan Bratislava.

  • 13'Slovan Bratislava ép sân

    Cầm bóng: Mjällby 35 - 65 Slovan Bratislava, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjällby 46 - 54 Slovan Bratislava, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjällby 45 - 55 Slovan Bratislava, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Áki Samuelsen () nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjällby 50 - 50 Slovan Bratislava, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Cristian Martínez () nhận thẻ vàng.

  • 61'BÀN THẮNG! Mjällby (1-0)

    Phút 61': Elliot Stroud () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 61'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjällby 47 - 53 Slovan Bratislava, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Suleiman Camara vào sân thay Alexej Maros.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Alen Mustafic vào sân thay Artur Gajdos.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Abdoulie Manneh vào sân thay Jeppe Kjær.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Ali Youssef vào sân thay Jacob Bergström.

  • 73'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjällby 44 - 56 Slovan Bratislava, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 0.

  • 78'BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (1-1)

    Phút 78': Suleiman Camara () lập công (kiến tạo: Mykola Kukharevych). Tỷ số: 1 - 1.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Rahim Ibrahim vào sân thay Cristian Martínez.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Manasse Kianga vào sân thay Mykola Kukharevych.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Romeo Arrhenius Leandersson vào sân thay Viktor Gustafson.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Max Nielsen vào sân thay Villiam Granath.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Mjällby 44 - 56 Slovan Bratislava, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 15 - 13, cứu thua 0 - 1.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Jesper Gustavsson  () nhận thẻ vàng.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (): Olle Lindberg vào sân thay Áki Samuelsen.

  • 90+4'BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (1-2)

    Phút 90+4': Manasse Kianga () lập công (kiến tạo: Suleiman Camara). Tỷ số: 1 - 2.

  • KTKết thúc: Mjällby 1-2 Slovan Bratislava

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 00:53 05/08/2026

Đội hình chính thức
Mjällby
Sơ đồ 3-4-3
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-1-4-1
13
Robin Wallinder
2
Ludvig Svanberg
24
Tom Pettersson
5
Abdullah Iqbal
14
Villiam Granath
7
Viktor Gustafson
22
Jesper Gustavsson
17
Elliot Stroud
10
Jeppe Kjær
18
Jacob Bergström
23
Áki Samuelsen
71
Dominik Takac
28
César Blackman
12
Kenan Bajric
15
Svetozar Markovic
57
Sandro Cruz
3
Peter Pokorný
29
Alexej Maros
70
Cristian Martínez
8
Artur Gajdos
14
Alasana Yirajang
9
Mykola Kukharevych
Dự bị
Mjällby
3 Martin Agnarsson4 Axel Norén9 Ali Youssef15 Bork Bang-Kittilsen19 Abdoulie Manneh25 Max Nielsen26 Ian Hoffmann27 Ludvig Tidstrand29 Olle Lindberg
Slovan Bratislava
1 Aleksandar Popovic2 Samuel Kozlovsky5 Rahim Ibrahim6 Kevin Wimmer19 Manasse Kianga20 Alen Mustafic21 Suleiman Camara24 Matúš Tomáško25 Leo Hofstädter
Cập nhật đội hình lúc 22:24 04/08/2026
MjällbyThống kêSlovan Bratislava
46%
Kiểm soát bóng
54%
6
Dứt điểm
6
2
Trúng đích
2
3
Phạt góc
3
17
Phạm lỗi
13
3
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Suleiman Camara
Suleiman Camara
Slovan Bratislava
1 bàn · 1 kiến tạo
Manasse Kianga
Manasse Kianga
Slovan Bratislava
1 bàn
Elliot Stroud
Elliot Stroud
Mjällby
1 bàn
Mykola Kukharevych
Mykola Kukharevych
Slovan Bratislava
1 kiến tạo · điểm 6.55

Mjällby vs Slovan Bratislava: thông tin trận đấu

Mjällby sẽ đối đầu Slovan Bratislava tại UEFA Champions League vào lúc 23:00 ngày 04/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Strandvallen, nhưng hiện chưa có dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Vì vậy, những đánh giá trước trận chỉ có thể tập trung vào bối cảnh đã được xác nhận: đây là cuộc so tài giữa Mjällby và Slovan Bratislava trong khuôn khổ UEFA Champions League. Các yếu tố thường quyết định cục diện như khả năng kiểm soát bóng, chất lượng chuyển trạng thái, hiệu quả dứt điểm và cách tổ chức phòng ngự chưa có đủ thông tin để phân tích cụ thể.

Trận đấu tại Strandvallen

Sân Strandvallen sẽ là địa điểm diễn ra cuộc đối đầu này. Lợi thế sân nhà của Mjällby là một yếu tố có thể được xem xét trong nhận định, tuy nhiên chưa thể kết luận mức độ ảnh hưởng nếu không có thêm dữ liệu về phong độ sân nhà, thành tích gần đây hoặc cách đội bóng vận hành chiến thuật trên sân này.

Ở chiều ngược lại, Slovan Bratislava bước vào trận đấu với tư cách đội khách. Những thông tin về cách đội bóng này triển khai bóng, tổ chức đội hình và ứng phó với sức ép từ Mjällby chưa được cung cấp, do đó không nên đưa ra dự đoán cụ thể về thế trận.

Chờ thêm dữ liệu về lực lượng và chiến thuật

Thông tin hiện có cũng chưa xác nhận cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của Mjällby và Slovan Bratislava. Đây là những dữ kiện quan trọng để đánh giá các điểm nóng trên sân, đặc biệt ở khu vực giữa sân và hai hành lang biên.

Nhìn chung, trận đấu được xác định rõ về cặp đấu, thời gian, địa điểm và giải đấu, trong khi các cơ sở cần thiết cho một nhận định chuyên sâu vẫn chưa đầy đủ. Vì vậy, chưa thể đưa ra kết luận đáng tin cậy về đội chiếm ưu thế hay dự đoán tỷ số. Những thông tin cập nhật về phong độ, lực lượng và đội hình sẽ là cơ sở để đánh giá chính xác hơn trước giờ bóng lăn.

Mjällby
5 trận gần nhất
HT
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
HT
Tình hình lực lượng
Mjällby
Không có thông tin
Slovan Bratislava
Nino Marcelli (Unknown Injury)
Andraz Sporar (Hamstring Injury)
Tigran Barseghyan (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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