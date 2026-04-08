Mjällby 1-2 Slovan Bratislava: Slovan Bratislava giành chiến thắng Mjällby tiếp đón Slovan Bratislava tại Strandvallen lúc 23:00 ngày 04/08/2026; bài nhận định tập trung vào những dữ kiện đã xác nhận.

Mjällby 1 - 2 Slovan Bratislava Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mjällby tiếp đón Slovan Bratislava.

13' Slovan Bratislava ép sân Cầm bóng: Mjällby 35 - 65 Slovan Bratislava, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Mjällby 46 - 54 Slovan Bratislava, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Mjällby 45 - 55 Slovan Bratislava, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4.

41' Thẻ vàng Phút 41': Áki Samuelsen () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Mjällby 50 - 50 Slovan Bratislava, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': Cristian Martínez () nhận thẻ vàng.

61' BÀN THẮNG! Mjällby (1-0) Phút 61': Elliot Stroud () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

61' Thế trận giằng co Cầm bóng: Mjällby 47 - 53 Slovan Bratislava, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 0.

66' Thay người Phút 66' (): Suleiman Camara vào sân thay Alexej Maros.

66' Thay người Phút 66' (): Alen Mustafic vào sân thay Artur Gajdos.

70' Thay người Phút 70' (): Abdoulie Manneh vào sân thay Jeppe Kjær.

70' Thay người Phút 70' (): Ali Youssef vào sân thay Jacob Bergström.

73' Thế trận giằng co Cầm bóng: Mjällby 44 - 56 Slovan Bratislava, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 0.

78' BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (1-1) Phút 78': Suleiman Camara () lập công (kiến tạo: Mykola Kukharevych). Tỷ số: 1 - 1.

79' Thay người Phút 79' (): Rahim Ibrahim vào sân thay Cristian Martínez.

79' Thay người Phút 79' (): Manasse Kianga vào sân thay Mykola Kukharevych.

81' Thay người Phút 81' (): Romeo Arrhenius Leandersson vào sân thay Viktor Gustafson.

81' Thay người Phút 81' (): Max Nielsen vào sân thay Villiam Granath.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Mjällby 44 - 56 Slovan Bratislava, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 15 - 13, cứu thua 0 - 1.

89' Thẻ vàng Phút 89': Jesper Gustavsson () nhận thẻ vàng.

90' Thay người Phút 90' (): Olle Lindberg vào sân thay Áki Samuelsen.

90+4' BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (1-2) Phút 90+4': Manasse Kianga () lập công (kiến tạo: Suleiman Camara). Tỷ số: 1 - 2.

KT Kết thúc: Mjällby 1-2 Slovan Bratislava Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 00:53 05/08/2026

Đội hình chính thức Mjällby Sơ đồ 3-4-3 Slovan Bratislava Sơ đồ 4-1-4-1 13 Robin Wallinder 2 Ludvig Svanberg 24 Tom Pettersson 5 Abdullah Iqbal 14 Villiam Granath 7 Viktor Gustafson 22 Jesper Gustavsson 17 Elliot Stroud 10 Jeppe Kjær 18 Jacob Bergström 23 Áki Samuelsen 71 Dominik Takac 28 César Blackman 12 Kenan Bajric 15 Svetozar Markovic 57 Sandro Cruz 3 Peter Pokorný 29 Alexej Maros 70 Cristian Martínez 8 Artur Gajdos 14 Alasana Yirajang 9 Mykola Kukharevych Dự bị Mjällby 3 Martin Agnarsson 4 Axel Norén 9 Ali Youssef 15 Bork Bang-Kittilsen 19 Abdoulie Manneh 25 Max Nielsen 26 Ian Hoffmann 27 Ludvig Tidstrand 29 Olle Lindberg Slovan Bratislava 1 Aleksandar Popovic 2 Samuel Kozlovsky 5 Rahim Ibrahim 6 Kevin Wimmer 19 Manasse Kianga 20 Alen Mustafic 21 Suleiman Camara 24 Matúš Tomáško 25 Leo Hofstädter Cập nhật đội hình lúc 22:24 04/08/2026

Mjällby Thống kê Slovan Bratislava 46% Kiểm soát bóng 54% 6 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 2 3 Phạt góc 3 17 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Suleiman Camara Slovan Bratislava 1 bàn · 1 kiến tạo Manasse Kianga Slovan Bratislava 1 bàn Elliot Stroud Mjällby 1 bàn Mykola Kukharevych Slovan Bratislava 1 kiến tạo · điểm 6.55

Mjällby vs Slovan Bratislava: thông tin trận đấu

Mjällby sẽ đối đầu Slovan Bratislava tại UEFA Champions League vào lúc 23:00 ngày 04/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Strandvallen, nhưng hiện chưa có dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Vì vậy, những đánh giá trước trận chỉ có thể tập trung vào bối cảnh đã được xác nhận: đây là cuộc so tài giữa Mjällby và Slovan Bratislava trong khuôn khổ UEFA Champions League. Các yếu tố thường quyết định cục diện như khả năng kiểm soát bóng, chất lượng chuyển trạng thái, hiệu quả dứt điểm và cách tổ chức phòng ngự chưa có đủ thông tin để phân tích cụ thể.

Trận đấu tại Strandvallen

Sân Strandvallen sẽ là địa điểm diễn ra cuộc đối đầu này. Lợi thế sân nhà của Mjällby là một yếu tố có thể được xem xét trong nhận định, tuy nhiên chưa thể kết luận mức độ ảnh hưởng nếu không có thêm dữ liệu về phong độ sân nhà, thành tích gần đây hoặc cách đội bóng vận hành chiến thuật trên sân này.

Ở chiều ngược lại, Slovan Bratislava bước vào trận đấu với tư cách đội khách. Những thông tin về cách đội bóng này triển khai bóng, tổ chức đội hình và ứng phó với sức ép từ Mjällby chưa được cung cấp, do đó không nên đưa ra dự đoán cụ thể về thế trận.

Chờ thêm dữ liệu về lực lượng và chiến thuật

Thông tin hiện có cũng chưa xác nhận cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của Mjällby và Slovan Bratislava. Đây là những dữ kiện quan trọng để đánh giá các điểm nóng trên sân, đặc biệt ở khu vực giữa sân và hai hành lang biên.

Nhìn chung, trận đấu được xác định rõ về cặp đấu, thời gian, địa điểm và giải đấu, trong khi các cơ sở cần thiết cho một nhận định chuyên sâu vẫn chưa đầy đủ. Vì vậy, chưa thể đưa ra kết luận đáng tin cậy về đội chiếm ưu thế hay dự đoán tỷ số. Những thông tin cập nhật về phong độ, lực lượng và đội hình sẽ là cơ sở để đánh giá chính xác hơn trước giờ bóng lăn.

Mjällby 5 trận gần nhất H T Slovan Bratislava 5 trận gần nhất H T

Tình hình lực lượng Mjällby Không có thông tin Slovan Bratislava ✚ Nino Marcelli (Unknown Injury) ✚ Andraz Sporar (Hamstring Injury) ✚ Tigran Barseghyan (Muscle Injury)