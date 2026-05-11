Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka: Mjallby AIF giành chiến thắng Mjallby AIF đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 4 điểm. Trận tiếp Borac Banja Luka diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Olympia.

Mjallby AIF 2 - 0 Borac Banja Luka Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mjallby AIF tiếp đón Borac Banja Luka.

15' Thẻ vàng Phút 15': A. Roguljic (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Roughing).

17' Thế trận giằng co Cầm bóng: Mjallby AIF 44% - 56% Borac Banja Luka, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

29' Thế trận giằng co Cầm bóng: Mjallby AIF 44% - 56% Borac Banja Luka, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 0.

43' Borac Banja Luka ép sân Cầm bóng: Mjallby AIF 42% - 58% Borac Banja Luka, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' BÀN THẮNG! Mjallby AIF (1-0) Phút 54': J. Bergstrom (Mjallby AIF) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

55' Borac Banja Luka ép sân Cầm bóng: Mjallby AIF 39% - 61% Borac Banja Luka, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 3 - 3.

57' Thay người Phút 57' (Mjallby AIF): M. Enggaard vào sân thay R. Arrhenius.

65' Thẻ vàng Phút 65': A. Hiros (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Roughing).

68' Borac Banja Luka ép sân Cầm bóng: Mjallby AIF 36% - 64% Borac Banja Luka, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 3 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Borac Banja Luka): D. Vukovic vào sân thay L. Juricic.

81' Thay người Phút 81' (Mjallby AIF): I. Hoffmann vào sân thay J. Kjaer.

81' Thay người Phút 81' (Mjallby AIF): A. Samuelsen vào sân thay V. Gustafson.

82' Borac Banja Luka ép sân Cầm bóng: Mjallby AIF 36% - 64% Borac Banja Luka, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 4 - 3.

84' Thay người Phút 84' (Borac Banja Luka): S. Vranjes vào sân thay S. Savic.

88' BÀN THẮNG! Mjallby AIF (2-0) Phút 88': M. Enggaard (Mjallby AIF) lập công (kiến tạo: A. Samuelsen). Tỷ số: 2 - 0.

89' Thay người Phút 89' (Borac Banja Luka): D. Romera vào sân thay M. Deket.

KT Kết thúc: Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:35 06/11/2026

Đội hình chính thức Mjallby AIF Sơ đồ 5-3-2 Borac Banja Luka Sơ đồ 4-3-3 35 Alexander Lundin 14 Villiam Granath 33 Tony Miettinen 4 Axel Norén 5 Abdullah Iqbal 25 Max Nielsen 22 Jesper Gustavsson 39 Romeo Leandersson 7 Viktor Gustafson 10 Jeppe Kjaer 18 Jacob Bergström 72 Mladen Jurkas 4 Branimir Cipetić 2 Bart Meijers 6 Siniša Saničanin 16 Sebastian Herrera 12 Amer Hiroš 89 Matej Deket 18 Miloš Jojić 44 Ante Roguljić 7 Luka Juričić 77 Stefan Savić Dự bị Mjallby AIF 1 Sebastian Hansen 13 Robin Wallinder 27 Ludvig Tidstrand 2 Ludvig Svanberg 26 Ian Hoffmann 24 Tom Pettersson 8 Teo Helge 29 Olle Lindberg 6 Mads Enggård Borac Banja Luka 1 Damjan Siskovski 21 Nikola Ćetković 24 Jurich Carolina 3 Abel Pascual 19 Viktor Rogan 20 Erik Riđan 98 Sandi Ogrinec 10 David Vuković 22 Ivan Kukavica Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Mjallby AIF Thống kê Borac Banja Luka 35% Kiểm soát bóng 65% 10 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 4 4 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 9 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Jacob Bergström Mjallby AIF 1 bàn Mladen Jurkas Borac Banja Luka Điểm 8.2 Max Nielsen Mjallby AIF Điểm 7.7 Branimir Cipetić Borac Banja Luka Điểm 7.5 Stefan Savić Borac Banja Luka Điểm 7.5 Alexander Lundin Mjallby AIF Điểm 7.3

Mjallby AIF đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Borac Banja Luka trên sân Olympia là cơ hội để chủ nhà củng cố vị thế. Hiện đội bóng Thụy Điển đứng hạng 12 với 4 điểm, hơn đối thủ một điểm và hai bậc trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Mjallby AIF: ổn định nhưng chưa thể bứt tốc

Trong 5 trận gần nhất, Mjallby AIF thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi kết quả đan xen thắng, thua và hòa.

Phong độ lên xuống khiến chủ nhà chưa thể tạo khoảng cách rõ rệt, nhưng việc vẫn giữ được 4 điểm cho thấy đội chưa để mình tụt lại. Lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp Mjallby AIF kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn.

Borac Banja Luka: mạch thắng đáng chú ý

Trong khi đó, Borac Banja Luka đang có phong độ rất tích cực khi thắng cả 4 trận gần nhất. Mạch thắng liên tiếp mang lại sự tự tin lớn cho đội khách trước chuyến làm khách này.

Hiện Borac Banja Luka đứng hạng 14 với 3 điểm, chỉ kém Mjallby AIF một điểm. Một kết quả tốt trên sân Olympia có thể giúp đội khách thu hẹp khoảng cách với đối thủ, thậm chí vượt lên trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang tìm sự ổn định và một đội đang giữ đà hưng phấn. Khoảng cách điểm số giữa hai bên rất nhỏ, nên mỗi sai lầm trong khâu tổ chức phòng ngự đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Mjallby AIF cần tận dụng lợi thế sân nhà để giành thế chủ động ngay từ đầu. Ngược lại, Borac Banja Luka nhiều khả năng sẽ dựa vào tinh thần sau chuỗi trận thắng để gây sức ép và tìm kiếm cơ hội ở những khoảng trống của chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, hai đội đang ở thế cân bằng về thứ hạng, nhưng khác nhau về tâm lý: Mjallby AIF có phong độ thất thường, còn Borac Banja Luka đang giữ mạch thắng. Trận đấu vì thế hứa hẹn cạnh tranh sát sao, và đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Mjallby AIF 5 trận gần nhất H T B H B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Borac Banja Luka 5 trận gần nhất T T T T 8 Trận 5-2-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 11 Universitatea Craiova 2 1 1 0 +2 4 T H 12 Mjallby AIF 2 1 1 0 +2 4 H T 13 Ajax 2 1 0 1 +1 3 T B 14 Borac Banja Luka 2 1 0 1 +1 3 T B 15 Atalanta 2 1 0 1 0 3 B T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại