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Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka: Mjallby AIF giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 20:46

Mjallby AIF đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 4 điểm. Trận tiếp Borac Banja Luka diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Olympia.

Mjallby AIF2 - 0Borac Banja LukaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Mjallby AIF tiếp đón Borac Banja Luka.

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': A. Roguljic (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 17'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjallby AIF 44% - 56% Borac Banja Luka, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 29'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjallby AIF 44% - 56% Borac Banja Luka, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 43'Borac Banja Luka ép sân

    Cầm bóng: Mjallby AIF 42% - 58% Borac Banja Luka, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 54'BÀN THẮNG! Mjallby AIF (1-0)

    Phút 54': J. Bergstrom (Mjallby AIF) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 55'Borac Banja Luka ép sân

    Cầm bóng: Mjallby AIF 39% - 61% Borac Banja Luka, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 3 - 3.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Mjallby AIF): M. Enggaard vào sân thay R. Arrhenius.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': A. Hiros (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 68'Borac Banja Luka ép sân

    Cầm bóng: Mjallby AIF 36% - 64% Borac Banja Luka, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 3 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Borac Banja Luka): D. Vukovic vào sân thay L. Juricic.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Mjallby AIF): I. Hoffmann vào sân thay J. Kjaer.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Mjallby AIF): A. Samuelsen vào sân thay V. Gustafson.

  • 82'Borac Banja Luka ép sân

    Cầm bóng: Mjallby AIF 36% - 64% Borac Banja Luka, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 4 - 3.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Borac Banja Luka): S. Vranjes vào sân thay S. Savic.

  • 88'BÀN THẮNG! Mjallby AIF (2-0)

    Phút 88': M. Enggaard (Mjallby AIF) lập công (kiến tạo: A. Samuelsen). Tỷ số: 2 - 0.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Borac Banja Luka): D. Romera vào sân thay M. Deket.

  • KTKết thúc: Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:35 06/11/2026

Đội hình chính thức
Mjallby AIF
Sơ đồ 5-3-2
Borac Banja Luka
Sơ đồ 4-3-3
35
Alexander Lundin
14
Villiam Granath
33
Tony Miettinen
4
Axel Norén
5
Abdullah Iqbal
25
Max Nielsen
22
Jesper Gustavsson
39
Romeo Leandersson
7
Viktor Gustafson
10
Jeppe Kjaer
18
Jacob Bergström
72
Mladen Jurkas
4
Branimir Cipetić
2
Bart Meijers
6
Siniša Saničanin
16
Sebastian Herrera
12
Amer Hiroš
89
Matej Deket
18
Miloš Jojić
44
Ante Roguljić
7
Luka Juričić
77
Stefan Savić
Dự bị
Mjallby AIF
1 Sebastian Hansen13 Robin Wallinder27 Ludvig Tidstrand2 Ludvig Svanberg26 Ian Hoffmann24 Tom Pettersson8 Teo Helge29 Olle Lindberg6 Mads Enggård
Borac Banja Luka
1 Damjan Siskovski21 Nikola Ćetković24 Jurich Carolina3 Abel Pascual19 Viktor Rogan20 Erik Riđan98 Sandi Ogrinec10 David Vuković22 Ivan Kukavica
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
Mjallby AIFThống kêBorac Banja Luka
35%
Kiểm soát bóng
65%
10
Dứt điểm
15
4
Trúng đích
4
4
Phạt góc
6
14
Phạm lỗi
9
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Jacob Bergström
Jacob Bergström
Mjallby AIF
1 bàn
Mladen Jurkas
Mladen Jurkas
Borac Banja Luka
Điểm 8.2
Max Nielsen
Max Nielsen
Mjallby AIF
Điểm 7.7
Branimir Cipetić
Branimir Cipetić
Borac Banja Luka
Điểm 7.5
Stefan Savić
Stefan Savić
Borac Banja Luka
Điểm 7.5
Alexander Lundin
Alexander Lundin
Mjallby AIF
Điểm 7.3

Mjallby AIF đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Borac Banja Luka trên sân Olympia là cơ hội để chủ nhà củng cố vị thế. Hiện đội bóng Thụy Điển đứng hạng 12 với 4 điểm, hơn đối thủ một điểm và hai bậc trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Mjallby AIF: ổn định nhưng chưa thể bứt tốc

Trong 5 trận gần nhất, Mjallby AIF thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi kết quả đan xen thắng, thua và hòa.

Phong độ lên xuống khiến chủ nhà chưa thể tạo khoảng cách rõ rệt, nhưng việc vẫn giữ được 4 điểm cho thấy đội chưa để mình tụt lại. Lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp Mjallby AIF kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn.

Borac Banja Luka: mạch thắng đáng chú ý

Trong khi đó, Borac Banja Luka đang có phong độ rất tích cực khi thắng cả 4 trận gần nhất. Mạch thắng liên tiếp mang lại sự tự tin lớn cho đội khách trước chuyến làm khách này.

Hiện Borac Banja Luka đứng hạng 14 với 3 điểm, chỉ kém Mjallby AIF một điểm. Một kết quả tốt trên sân Olympia có thể giúp đội khách thu hẹp khoảng cách với đối thủ, thậm chí vượt lên trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang tìm sự ổn định và một đội đang giữ đà hưng phấn. Khoảng cách điểm số giữa hai bên rất nhỏ, nên mỗi sai lầm trong khâu tổ chức phòng ngự đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Mjallby AIF cần tận dụng lợi thế sân nhà để giành thế chủ động ngay từ đầu. Ngược lại, Borac Banja Luka nhiều khả năng sẽ dựa vào tinh thần sau chuỗi trận thắng để gây sức ép và tìm kiếm cơ hội ở những khoảng trống của chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, hai đội đang ở thế cân bằng về thứ hạng, nhưng khác nhau về tâm lý: Mjallby AIF có phong độ thất thường, còn Borac Banja Luka đang giữ mạch thắng. Trận đấu vì thế hứa hẹn cạnh tranh sát sao, và đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Mjallby AIF
5 trận gần nhất
HTBHB
2
Trận
1-1-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
1
Thủng lưới
Borac Banja Luka
5 trận gần nhất
TTTT
8
Trận
5-2-1
T-H-B
18
Ghi (TB 2.3)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
11Universitatea Craiova2110+24TH
12Mjallby AIF2110+24HT
13Ajax2101+13TB
14Borac Banja Luka2101+13TB
15Atalanta210103BT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka: Mjallby AIF giành chiến thắng
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