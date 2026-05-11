Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka: Mjallby AIF giành chiến thắng
Mjallby AIF đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 4 điểm. Trận tiếp Borac Banja Luka diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Olympia.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Mjallby AIF tiếp đón Borac Banja Luka.
- 15'Thẻ vàng
Phút 15': A. Roguljic (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 17'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Mjallby AIF 44% - 56% Borac Banja Luka, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 29'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Mjallby AIF 44% - 56% Borac Banja Luka, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 43'Borac Banja Luka ép sân
Cầm bóng: Mjallby AIF 42% - 58% Borac Banja Luka, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 3.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 54'BÀN THẮNG! Mjallby AIF (1-0)
Phút 54': J. Bergstrom (Mjallby AIF) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 55'Borac Banja Luka ép sân
Cầm bóng: Mjallby AIF 39% - 61% Borac Banja Luka, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 3 - 3.
- 57'Thay người
Phút 57' (Mjallby AIF): M. Enggaard vào sân thay R. Arrhenius.
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': A. Hiros (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 68'Borac Banja Luka ép sân
Cầm bóng: Mjallby AIF 36% - 64% Borac Banja Luka, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 3 - 3.
- 76'Thay người
Phút 76' (Borac Banja Luka): D. Vukovic vào sân thay L. Juricic.
- 81'Thay người
Phút 81' (Mjallby AIF): I. Hoffmann vào sân thay J. Kjaer.
- 81'Thay người
Phút 81' (Mjallby AIF): A. Samuelsen vào sân thay V. Gustafson.
- 82'Borac Banja Luka ép sân
Cầm bóng: Mjallby AIF 36% - 64% Borac Banja Luka, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 4 - 3.
- 84'Thay người
Phút 84' (Borac Banja Luka): S. Vranjes vào sân thay S. Savic.
- 88'BÀN THẮNG! Mjallby AIF (2-0)
Phút 88': M. Enggaard (Mjallby AIF) lập công (kiến tạo: A. Samuelsen). Tỷ số: 2 - 0.
- 89'Thay người
Phút 89' (Borac Banja Luka): D. Romera vào sân thay M. Deket.
- KTKết thúc: Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 02:35 06/11/2026
Mjallby AIF đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Borac Banja Luka trên sân Olympia là cơ hội để chủ nhà củng cố vị thế. Hiện đội bóng Thụy Điển đứng hạng 12 với 4 điểm, hơn đối thủ một điểm và hai bậc trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026.
Mjallby AIF: ổn định nhưng chưa thể bứt tốc
Trong 5 trận gần nhất, Mjallby AIF thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi kết quả đan xen thắng, thua và hòa.
Phong độ lên xuống khiến chủ nhà chưa thể tạo khoảng cách rõ rệt, nhưng việc vẫn giữ được 4 điểm cho thấy đội chưa để mình tụt lại. Lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp Mjallby AIF kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn.
Borac Banja Luka: mạch thắng đáng chú ý
Trong khi đó, Borac Banja Luka đang có phong độ rất tích cực khi thắng cả 4 trận gần nhất. Mạch thắng liên tiếp mang lại sự tự tin lớn cho đội khách trước chuyến làm khách này.
Hiện Borac Banja Luka đứng hạng 14 với 3 điểm, chỉ kém Mjallby AIF một điểm. Một kết quả tốt trên sân Olympia có thể giúp đội khách thu hẹp khoảng cách với đối thủ, thậm chí vượt lên trên bảng xếp hạng.
Điểm then chốt của trận đấu
Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang tìm sự ổn định và một đội đang giữ đà hưng phấn. Khoảng cách điểm số giữa hai bên rất nhỏ, nên mỗi sai lầm trong khâu tổ chức phòng ngự đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.
Mjallby AIF cần tận dụng lợi thế sân nhà để giành thế chủ động ngay từ đầu. Ngược lại, Borac Banja Luka nhiều khả năng sẽ dựa vào tinh thần sau chuỗi trận thắng để gây sức ép và tìm kiếm cơ hội ở những khoảng trống của chủ nhà.
Nhận định
Nhìn chung, hai đội đang ở thế cân bằng về thứ hạng, nhưng khác nhau về tâm lý: Mjallby AIF có phong độ thất thường, còn Borac Banja Luka đang giữ mạch thắng. Trận đấu vì thế hứa hẹn cạnh tranh sát sao, và đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)