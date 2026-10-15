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Mjallby AIF 2-0 Inter Club d'Escaldes: Mjallby AIF giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 19:47

Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ gặp Mjallby AIF lúc 23:45 ngày 15/10/2026 tại sân Olympia.

Mjallby AIF2 - 0Inter Club d'EscaldesKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Mjallby AIF tiếp đón Inter Club d'Escaldes.

  • 14'Mjallby AIF ép sân

    Cầm bóng: Mjallby AIF 68% - 32% Inter Club d'Escaldes, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': J. Torres (Inter Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': M. Enggaard (Mjallby AIF) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 26'Mjallby AIF ép sân

    Cầm bóng: Mjallby AIF 68% - 32% Inter Club d'Escaldes, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 38'Mjallby AIF ép sân

    Cầm bóng: Mjallby AIF 59% - 41% Inter Club d'Escaldes, dứt điểm 3 - 0, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjallby AIF 52% - 48% Inter Club d'Escaldes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 54'BÀN THẮNG! Mjallby AIF (1-0)

    Phút 54': J. Bergstrom (Mjallby AIF) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': V. Gustafson (Mjallby AIF) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': V. Granath (Mjallby AIF) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Inter Club d'Escaldes): B. Arellano vào sân thay Soule.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Mjallby AIF): A. Samuelsen vào sân thay M. Enggaard.

  • 63'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mjallby AIF 52% - 48% Inter Club d'Escaldes, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 65'BÀN THẮNG! Mjallby AIF (2-0)

    Phút 65': A. Noren (Mjallby AIF) lập công (kiến tạo: A. Iqbal). Tỷ số: 2 - 0.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Inter Club d'Escaldes): L. Diaby vào sân thay V. Alonso.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Inter Club d'Escaldes): R. Lafarge vào sân thay A. Sanchez.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Mjallby AIF): O. Lindberg vào sân thay V. Gustafson.

  • 77'Mjallby AIF ép sân

    Cầm bóng: Mjallby AIF 50% - 50% Inter Club d'Escaldes, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Mjallby AIF): T. Pettersson vào sân thay A. Iqbal.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Mjallby AIF): L. Tidstrand vào sân thay J. Kjaer.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Inter Club d'Escaldes): Dacu vào sân thay J. Torres.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Inter Club d'Escaldes): R. Hermann vào sân thay Modric.

  • 89'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Mjallby AIF 45% - 55% Inter Club d'Escaldes, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 0 - 3.

  • KTKết thúc: Mjallby AIF 2-0 Inter Club d'Escaldes

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:37 16/10/2026

Đội hình chính thức
Mjallby AIF
Sơ đồ 3-4-3
Inter Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-4-2
35
Alexander Lundin
33
Tony Miettinen
4
Axel Norén
5
Abdullah Iqbal
14
Villiam Granath
22
Jesper Gustavsson
6
Mads Enggård
3
Martin Agnarsson
10
Jeppe Kjaer
18
Jacob Bergström
7
Viktor Gustafson
13
Javier Díaz
2
Anwar Hernandez
6
Víctor Alonso
4
Álex Sánchez
3
Jilmar Torres
24
Maurizio Pochettino
11
Domi Berlanga
9
Faysal Chouaib
8
David López
31
Soule Sidibe
19
Pablo Molina
Dự bị
Mjallby AIF
1 Sebastian Hansen13 Robin Wallinder27 Ludvig Tidstrand2 Ludvig Svanberg26 Ian Hoffmann24 Tom Pettersson29 Olle Lindberg39 Romeo Leandersson23 Áki Samuelsen
Inter Club d'Escaldes
1 Pol Freixanet21 Marc Rodríguez17 Adrian Da Cunha18 Robin Lafarge23 Lamine Diaby99 Rafinha7 Juan Camara70 Borja Arellano44 Alex Leitao
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026
Mjallby AIFThống kêInter Club d'Escaldes
44%
Kiểm soát bóng
56%
12
Dứt điểm
8
7
Trúng đích
1
6
Phạt góc
2
8
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Axel Norén
Axel Norén
Mjallby AIF
1 bàn
Jacob Bergström
Jacob Bergström
Mjallby AIF
1 bàn
Abdullah Iqbal
Abdullah Iqbal
Mjallby AIF
1 kiến tạo · điểm 8.3
Jeppe Kjaer
Jeppe Kjaer
Mjallby AIF
Điểm 7.3
Maurizio Pochettino
Maurizio Pochettino
Inter Club d'Escaldes
Điểm 7.3
Tony Miettinen
Tony Miettinen
Mjallby AIF
Điểm 7.2

Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với phong độ ấn tượng: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đối thủ của họ là Mjallby AIF, đội đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23:45 ngày 15/10/2026 trên sân vận động Olympia.

Inter Club d'Escaldes mang theo đà thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất, Inter Club d'Escaldes thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang vào trận với tinh thần rất cao và sự ổn định hiếm có.

Một đội bóng liên tục giành chiến thắng thường có sự tự tin trong triển khai lối chơi và xử lý tình huống. Đó là lợi thế tâm lý đáng kể khi họ bước vào cuộc chạm trán với đội đầu bảng.

Mjallby AIF: đứng đầu bảng nhưng thiếu chiến thắng

Ở chiều ngược lại, Mjallby AIF hiện xếp hạng 1 với 0 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà chưa thực sự thuyết phục: hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.

Việc không thắng được trận nào trong chuỗi này khiến Mjallby AIF chịu áp lực phải tìm lại cảm giác chiến thắng. Sân Olympia là nơi để họ làm điều đó trước một đối thủ đang hưng phấn.

Bảng xếp hạng và bức tranh chung

Hiện cả hai đội cùng có 0 điểm. Mjallby AIF xếp hạng 1, còn Inter Club d'Escaldes xếp hạng 31. Khoảng cách trên bảng xếp hạng vì thế chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực tế của hai đội, và phong độ gần đây mới là yếu tố đáng chú ý hơn.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Trận đấu đặt ra bài toán thú vị: một đội chủ nhà đứng đầu bảng nhưng chưa thắng trong chuỗi gần nhất, gặp một đội khách đang trên đà thắng lợi. Ai sớm tìm được nhịp độ phù hợp và tận dụng tốt các tình huống then chốt sẽ nắm lợi thế.

Nhìn chung, Inter Club d'Escaldes có lý do để tự tin nhờ chuỗi kết quả tích cực. Mjallby AIF lại có lợi thế sân nhà và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Cuộc gặp gỡ lúc 23:45 ngày 15/10/2026 hứa hẹn là màn so tài đáng theo dõi.

Mjallby AIF
5 trận gần nhất
HBBHH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Inter Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
TBTTT
4
Trận
3-1-0
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
30Egnatia Rrogozhinë000000
31Inter Club d'Escaldes000000
32Kauno Žalgiris000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Mjallby AIF 2-0 Inter Club d'Escaldes: Mjallby AIF giành chiến thắng
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