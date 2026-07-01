ML Vitebsk 3-0 Sutjeska: ML Vitebsk giành chiến thắng ML Vitebsk có lợi thế tâm lý sau lần đối đầu gần nhất, nhưng cuộc chạm trán Sutjeska vẫn khó lường khi dữ liệu về phong độ và lực lượng còn hạn chế

ML Vitebsk 3 - 0 Sutjeska Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu ML Vitebsk tiếp đón Sutjeska.

11' Thẻ vàng Phút 11': V. Bocherov (ML Vitebsk) nhận thẻ vàng.

30' Thẻ vàng Phút 30': B. Kopitovic (Sutjeska) nhận thẻ vàng.

31' Hỏng phạt đền Phút 31': V. Gromyko (ML Vitebsk) sút hỏng phạt đền.

31' BÀN THẮNG! ML Vitebsk (1-0) Phút 31': V. Gromyko (ML Vitebsk) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

37' BÀN THẮNG! ML Vitebsk (2-0) Phút 37': K. Gomanov (ML Vitebsk) lập công (kiến tạo: A. Kontsevoy). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Sutjeska): B. Toskovic vào sân thay V. Cavor.

46' Thay người Phút 46' (Sutjeska): I. Pajovic vào sân thay A. Golubovic.

46' Thay người Phút 46' (Sutjeska): A. Scekic vào sân thay J. Cadjenovic.

57' Thẻ vàng Phút 57': Y. Skibskiy (ML Vitebsk) nhận thẻ vàng.

64' Thay người Phút 64' (ML Vitebsk): B. Diabate vào sân thay D. Cleonise.

65' BÀN THẮNG! ML Vitebsk (3-0) Phút 65': B. Diabate (ML Vitebsk) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

78' Thay người Phút 78' (ML Vitebsk): S. Gnaka vào sân thay V. Gromyko.

78' Thay người Phút 78' (ML Vitebsk): I. Moskalenchik vào sân thay S. Balanovich.

78' Thay người Phút 78' (Sutjeska): P. Anicic vào sân thay S. Babic.

87' Thay người Phút 87' (ML Vitebsk): M. Mohammadi vào sân thay R. Bosic.

87' Thay người Phút 87' (ML Vitebsk): V. Zhuk vào sân thay Y. Skibskiy.

90' Thay người Phút 90' (Sutjeska): M. Camara vào sân thay M. Simun.

KT Kết thúc: ML Vitebsk 3-0 Sutjeska Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Thông tin trận đấu

ML Vitebsk sẽ đối đầu Sutjeska tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Mezőkövesdi Városi Stadion.

Đây là cuộc chạm trán mà ML Vitebsk có điểm tựa từ kết quả đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, nhận định trước trận cần được nhìn nhận thận trọng, tập trung vào xu hướng đối đầu đã được xác nhận.

ML Vitebsk có lợi thế từ lần gặp gần nhất

Trong lần đối đầu gần nhất, ML Vitebsk giành chiến thắng trước Sutjeska. Thống kê tổng hợp ghi nhận hai đội mới gặp nhau một lần, với ML Vitebsk thắng một trận, hòa không trận và Sutjeska không có chiến thắng.

Kết quả này mang lại cho ML Vitebsk lợi thế nhất định về tâm lý khi bước vào cuộc tái đấu. Đội bóng này có thể dựa vào sự tự tin từ việc từng vượt qua đối thủ, trong khi Sutjeska sẽ cần cho thấy khả năng điều chỉnh để tránh lặp lại kết quả bất lợi.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng

Nguồn thông tin hiện có không cung cấp thành tích của ML Vitebsk và Sutjeska trong các trận gần đây. Do đó, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ ổn định hơn hoặc có xu hướng thi đấu tích cực hơn trước cuộc đối đầu này.

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng không nêu cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương hay đội hình dự kiến. Những yếu tố này thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách triển khai trận đấu, nhưng không nên được suy đoán khi chưa có thông tin xác nhận.

Điểm chờ đợi trong cách tiếp cận trận đấu

Với lợi thế đối đầu thuộc về ML Vitebsk, Sutjeska nhiều khả năng phải dành sự chú ý cho khả năng kiểm soát những thời điểm then chốt của trận đấu. Tuy nhiên, chưa có cơ sở dữ liệu để khẳng định sơ đồ, cách bố trí nhân sự hoặc phương án chiến thuật cụ thể của hai đội.

Ở chiều ngược lại, ML Vitebsk cần biến ưu thế từ lần gặp trước thành màn trình diễn hiệu quả trên sân Mezőkövesdi Városi Stadion. Chiến thắng trong quá khứ chỉ phản ánh một lần đối đầu, vì vậy không thể xem đó là bảo đảm cho kết quả sắp tới.

Nhận định trước trận

ML Vitebsk bước vào trận đấu với điểm tựa rõ ràng hơn từ lịch sử đối đầu, khi từng đánh bại Sutjeska trong lần gặp gần nhất. Dù vậy, việc thiếu dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình khiến cục diện trận đấu chưa thể được đánh giá toàn diện.

Cuộc chạm trán tại UEFA Europa Conference League vì thế có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự chuẩn bị thực tế của hai đội. ML Vitebsk có cơ sở để tự tin, nhưng Sutjeska vẫn còn cơ hội tạo ra thế trận khác so với lần gặp trước.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất ML Vitebsk · 1 thắng 0 hòa Sutjeska · 0 thắng ML Vitebsk 2 - 0 Sutjeska MV

ML Vitebsk 5 trận gần nhất T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Sutjeska 5 trận gần nhất B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới