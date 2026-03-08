"Mổ bụng" Galaxy S26 Ultra: Cải tiến tản nhiệt và cơ chế tháo pin đột phá Galaxy S26 Ultra đạt điểm 9/10 về độ dễ sửa chữa nhờ thiết kế túi kéo pin mới và hệ thống tản nhiệt bằng keo trực tiếp lên chip nhớ, giúp tối ưu hiệu năng ổn định.

Samsung Galaxy S26 Ultra vừa trải qua bài thử nghiệm "mổ bụng" chi tiết từ kênh YouTube PBKreviews, hé lộ những thay đổi quan trọng trong cấu trúc nội thất. Mẫu flagship mới nhất của Samsung không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn giải quyết triệt để vấn đề kiểm soát nhiệt độ và khả năng thay thế linh kiện, đặc biệt là viên pin.

Hệ thống tản nhiệt đa lớp và keo tản nhiệt trực tiếp

Ngay sau khi tháo nắp lưng, lớp màng than chì (graphite) lớn bao phủ cuộn dây sạc không dây là lớp phòng thủ nhiệt đầu tiên được phát hiện. Đáng chú ý, Samsung đã nâng cấp mạnh mẽ khả năng dẫn nhiệt bằng cách bổ sung keo tản nhiệt vào khoảng trống giữa bo mạch chủ và khung máy.

Samsung đang tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng bên trong khung vỏ của Galaxy S26 Ultra

Hơn nữa, lớp keo này còn được bôi trực tiếp lên cụm chip nhớ lưu trữ và RAM, vị trí đặt ngay phía trên vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cấu trúc này giúp phân tán nhiệt lượng nhanh chóng từ các linh kiện cốt lõi ra khung kim loại, đảm bảo thiết bị duy trì hiệu suất đỉnh cao trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt.

Galaxy S26 Ultra có lớp keo tản nhiệt được bôi trực tiếp lên cụm chip nhớ lưu trữ và RAM

Cơ chế tháo pin dạng túi kéo đột phá

Điểm thay đổi đáng giá nhất trên Galaxy S26 Ultra nằm ở khu vực chứa pin. Thay vì sử dụng các dải keo dán (pull tabs) truyền thống thường gây khó khăn và dễ đứt, Samsung đã bọc viên pin trong một chiếc túi kéo đặc biệt với các cạnh được đánh dấu rõ ràng.

Samsung đã bọc viên pin trong một chiếc túi kéo với các cạnh được đánh dấu rõ ràng

Thiết kế này cho phép kỹ thuật viên nhấc viên pin ra khỏi khung máy một cách nhẹ nhàng mà không cần dùng đến hóa chất hỗ trợ hay lực kéo mạnh. Đây được xem là tiêu chuẩn mới trong thiết kế smartphone bền vững, giúp kéo dài vòng đời thực tế của thiết bị thông qua việc thay thế pin thuận tiện hơn.

Đánh giá độ dễ sửa chữa và thông số kỹ thuật

Dựa trên quy trình tháo lắp, Galaxy S26 Ultra đạt số điểm 9/10 về độ dễ sửa chữa. Thiết bị chỉ bị trừ điểm nhẹ do quy trình thay thế màn hình vẫn đòi hỏi sự tỉ mỉ cao và thời gian tháo lắp tổng thể tương đối dài.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM/Bộ nhớ 12GB / 256GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 2K, 2600 nits Pin & Sạc 5000 mAh, sạc nhanh 60W, không dây 25W Camera chính 200MP, Zoom quang 100x Độ bền Khung Armor Aluminum, kính Gorilla Glass Victus 2, IP68

Nhìn chung, những cải tiến bên trong Galaxy S26 Ultra cho thấy Samsung đang đi theo hướng thực dụng, tập trung vào độ bền và khả năng bảo trì thay vì chỉ chạy đua các tính năng hào nhoáng bên ngoài.