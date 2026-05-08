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Mô hình Apple Upgrade: Đột phá dịch vụ cho thuê trọn bộ thiết bị phần cứng của Apple

Vũ Sơn05/08/2026 14:06

Apple hợp tác cùng Klarna ra mắt dịch vụ Apple Upgrade tại Mỹ, cho phép người dùng đăng ký thuê iPhone, iPad, Mac và Apple Watch với mức phí linh hoạt chỉ từ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Nhằm giảm bớt rào cản tài chính ban đầu cho người dùng khi muốn tiếp cận các thiết bị công nghệ mới nhất, Apple đã chính thức triển khai giải pháp tài chính mới mang tên Apple Upgrade tại thị trường Mỹ. Dịch vụ này được vận hành thông qua sự hợp tác với nền tảng mua trước trả sau Klarna, cho phép người dùng đăng ký thuê trọn bộ hệ sinh thái thiết bị từ iPhone, iPad, Apple Watch cho đến máy tính Mac với các kỳ hạn linh hoạt 12, 24 hoặc 36 tháng.

Sự xuất hiện của Apple Upgrade cũng khép lại hai chương trình trả góp quen thuộc trước đây tại Mỹ là iPhone Upgrade Program và iPhone Payments. Những người dùng đang tham gia các chương trình cũ hoàn toàn có thể chuyển sang hình thức thuê mới nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện từ nhà sản xuất.

Apple ra mắt dịch vụ cho thuê trọn bộ iPhone iPad và MacBook
Apple công bố mức giá thuê iPhone được cho là hợp lý.

Bảng phí đăng ký và các dòng sản phẩm hỗ trợ

Điểm đáng chú ý của chương trình là mức phí hàng tháng tương đối dễ tiếp cận đối với nhiều phân khúc người dùng. Cụ thể, danh mục thiết bị và mức giá đăng ký được Apple công bố như sau:

Dòng sản phẩmThiết bị áp dụngKỳ hạn thuêChi phí hàng tháng (USD / VNĐ)
iPhoneiPhone 17e24 thángTừ 18 USD (~450.000 VNĐ)
iPhone 17 tiêu chuẩn24 thángTừ 23 USD (~575.000 VNĐ)
iPhone Air24 thángTừ 29 USD (~725.000 VNĐ)
iPhone 17 Pro24 thángTừ 32 USD (~800.000 VNĐ)
iPadiPad mini36 thángTừ 12 USD (~300.000 VNĐ)
iPad Air36 thángTừ 16 USD (~400.000 VNĐ)
iPad Pro36 thángTừ 25 USD (~625.000 VNĐ)
Apple WatchApple Watch Series 1124 thángTừ 12 USD (~300.000 VNĐ)
Apple Watch Ultra 324 thángTừ 25 USD (~625.000 VNĐ)
MacBookMacBook Air36 thángTừ 25 USD (~625.000 VNĐ)
MacBook Pro36 thángTừ 39 USD (~975.000 VNĐ)

Lựa chọn linh hoạt khi kết thúc hợp đồng

Khác biệt cốt lõi giữa Apple Upgrade và các hình thức trả góp sở hữu thông thường qua nhà mạng nằm ở phương thức xử lý thiết bị khi hết thời hạn thuê. Sau khi kết thúc hợp đồng, người dùng được cung cấp 3 hướng giải quyết tùy theo nhu cầu:

  • Nâng cấp thiết bị: Trả lại thiết bị cũ để đổi sang phiên bản đời mới nhất.
  • Mua đứt thiết bị: Thanh toán khoản tiền còn lại để sở hữu hoàn toàn sản phẩm.
  • Hoàn trả thiết bị: Trả lại máy cho Apple và kết thúc hợp đồng mà không phát sinh thêm chi phí ràng buộc.

Điều kiện và quy trình thẩm định hồ sơ

Người dùng có thể thực hiện đăng ký trực tuyến hoặc đến trực tiếp các cửa hàng bán lẻ của Apple. Quy trình thẩm định hồ sơ diễn ra khá đơn giản khi chỉ yêu cầu kiểm tra tín dụng nhẹ (soft credit check), không làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân của khách hàng.

Bên cạnh đó, điều kiện bắt buộc để tham gia chương trình bao gồm: công dân Mỹ từ 18 tuổi trở lên, sở hữu giấy tờ tùy thân hợp lệ, sử dụng phương thức thanh toán được chấp nhận và duy trì tài khoản Apple cũng như Klarna ở trạng thái hoạt động bình thường. Hiện tại, người dùng công nghệ tại các thị trường quốc tế vẫn đang chờ đợi kế hoạch mở rộng chương trình này của Apple trong thời gian tới.

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        Mô hình Apple Upgrade: Đột phá dịch vụ cho thuê trọn bộ thiết bị phần cứng của Apple
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