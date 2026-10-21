Mô hình rò rỉ iPhone 18 hé lộ thiết kế dải camera kéo dài cùng cấu trúc mặt lưng MagSafe Hình ảnh mô hình được cho là iPhone 18 xuất hiện với cụm camera kéo dài gần hết mặt lưng và để lộ cấu trúc nam châm MagSafe khác biệt so với tiền nhiệm.

Những hình ảnh rò rỉ về mô hình được cho là của iPhone 18 vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, mang đến cái nhìn ban đầu về những điều chỉnh có thể xuất hiện trên dòng smartphone tiêu chuẩn thế hệ tiếp theo của Apple. Khác với những thay đổi nhỏ giọt thường thấy qua từng năm, thiết bị xuất hiện trong nguồn tin sở hữu ngôn ngữ tạo hình tương đối lạ mắt ở cụm camera cũng như khu vực mặt sau.

Nguồn: MajinBu/X

Thay đổi diện mạo cụm camera: Dải ngang tạo điểm nhấn

Theo thông tin do chuyên trang PhoneArena dẫn lại từ tài khoản MajinBu, thiết bị xuất hiện với tông màu đỏ tía (tương tự sắc Burgundy) và có nhiều điểm khác biệt rõ nét so với iPhone 17. Điểm nổi bật nhất nằm ở khu vực quang học phía sau.

Dù vẫn duy trì thiết lập hai ống kính đặt ở góc trên bên trái, phần khung bao quanh cụm camera đã được kéo dài gần như toàn bộ bề ngang mặt lưng. Cách tiếp cận này tạo cảm giác cụm camera trở thành một dải đảo ngang riêng biệt, chia tách mặt lưng thành các khối hình học rõ ràng thay vì chỉ là một module hình vuông nhỏ gọn như các thế hệ trước. Nếu phương án này trở thành hiện thực trên bản thương mại, đây sẽ là yếu tố giúp thiết bị tăng độ nhận diện thương hiệu từ phía sau.

Chi tiết cấu trúc MagSafe lộ diện khác thường

Bên cạnh cụm camera, mặt sau của mô hình gây chú ý khi để lộ những đường rãnh và ranh giới mô phỏng vòng nam châm MagSafe. Trong khi iPhone 17 hướng đến độ hoàn thiện liền mạch trên toàn bộ mặt kính sau, phiên bản thử nghiệm này lại phân tách bề mặt thành các mảng vật liệu hoặc phân vùng kỹ thuật riêng biệt.

Hệ thống MagSafe vốn đóng vai trò căn chỉnh vị trí kết nối với các phụ kiện và đế sạc không dây. Việc các đường nét nam châm xuất hiện rõ ràng đặt ra hai giả thuyết kỹ thuật: hoặc Apple đang nghiên cứu một phong cách thẩm mỹ bán lộ cơ khí mới, hoặc đây đơn thuần là các đường định vị cơ học phục vụ quy trình thử nghiệm nội bộ và chế tạo khuôn mẫu ban đầu.

So sánh đặc điểm thiết kế rò rỉ và thế hệ tiền nhiệm

Đặc điểm thiết kế iPhone 17 (Tiền nhiệm) Mô hình rò rỉ iPhone 18 Bố cục camera Cụm nhỏ gọn tại góc trên Dải khung kéo dài gần hết chiều ngang Mặt lưng MagSafe Hoàn thiện phẳng, liền mạch Lộ rãnh phân chia cấu trúc nam châm Tùy chọn màu rò rỉ Các tông màu tiêu chuẩn Màu đỏ tía (Burgundy) Mục đích nhận diện Thiết kế quen thuộc qua nhiều đời Gia tăng độ nhận diện thị giác mới

Mức độ tin cậy của thông tin rò rỉ

Dù tài khoản MajinBu từng có một số dự đoán chính xác về chuỗi cung ứng công nghệ trước ngày ra mắt, tính xác thực của loạt hình ảnh lần này vẫn cần được nhìn nhận thận trọng. Các mô hình dạng này thường được sản xuất cho bên thứ ba thử nghiệm ốp lưng hoặc phụ kiện, do đó chúng có thể phản ánh tương đối về kích thước tổng thể nhưng chưa chắc đại diện cho chất liệu hoàn thiện cuối cùng.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi phong cách mặt lưng nhanh chóng chỉ sau một chu kỳ sản phẩm không phải là thói quen phổ biến của Apple. Hiện tại hãng công nghệ Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về hình ảnh trên, do đó giới quan sát công nghệ vẫn coi đây là một phương án thử nghiệm khả dĩ thay vì thiết kế chính thức của dòng máy thương mại.