Mở hộp iPhone 18 Pro Max đỏ Burgundy tại Việt Nam: Loạt nâng cấp và điểm trừ thực tế Reviewer Ngô Đức Duy đã mở hộp chiếc iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy đầu tiên tại Việt Nam, phân tích chi tiết các cải tiến phần cứng và nhược điểm sử dụng.

Cơn sốt công nghệ mang tên iPhone 18 Pro Max đang bùng nổ mạnh mẽ khi tình trạng cháy hàng diễn ra chỉ sau vài phút mở cổng đặt cọc, với tâm điểm là phiên bản màu đỏ Burgundy. Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và mở hộp thiết bị, reviewer Ngô Đức Duy (Duy Thẩm) đã đưa ra những đánh giá thực tế chi tiết về siêu phẩm mới của Apple, chỉ rõ cả cải tiến đáng giá lẫn khuyết điểm người dùng cần cân nhắc.

Ảnh: Ngô Đức Duy.

Thiết kế lưng liền mạch sang trọng nhưng dễ bám bẩn

Phiên bản đỏ Burgundy năm nay mang sắc thái trầm ấm, toát lên vẻ quý phái và đẳng cấp hơn hẳn so với tông màu cam rực rỡ của thế hệ tiền nhiệm. Về mặt tổng thể, ngôn ngữ thiết kế của iPhone 18 Pro Max không có sự lột xác mang tính cách mạng so với dòng 17 Pro Max, song cách xử lý bề mặt lưng lại ghi nhận sự thay đổi lớn.

Apple đã từ bỏ phong cách chia hai mảng màu với phần đáy làm nhám mờ như trước, thay vào đó là mặt lưng được hoàn thiện liền mạch, đồng nhất từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, thay đổi này vô tình mang đến một điểm trừ rõ rệt khi bề mặt máy rất dễ bám dính mồ hôi và lộ rõ dấu vân tay chỉ sau vài thao tác chạm vuốt.

Ảnh: Ngô Đức Duy.

Bên cạnh đó, khung viền nhôm của phiên bản Pro Max vẫn khá nhạy cảm trước các va đập vật lý. Do đó, người dùng được khuyến nghị nên chủ động trang bị ngay ốp lưng cùng miếng dán màn hình để bảo vệ thiết bị, tránh những vết trầy xước không đáng có trong quá trình sử dụng.

Dynamic Island thu gọn một nửa nhờ Face ID ẩn dưới màn hình

Nâng cấp tinh tế nhưng mang lại giá trị sử dụng cao trên iPhone 18 Pro Max là việc kích thước cụm Dynamic Island đã được thu nhỏ đi gần một nửa. Nhờ diện tích hiển thị được giải phóng, khu vực này giờ đây có thể vận hành đa nhiệm đồng thời tới ba ứng dụng thay vì giới hạn hai ứng dụng như trước.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max nhỏ hơn gần 1 nửa so với dòng tiền nhiệm. Ảnh: Ngô Đức Duy.

Để đạt được bước tiến này, Apple đã khéo léo đưa cụm camera hồng ngoại của tính năng Face ID giấu kín xuống bên dưới tấm nền hiển thị. Trong điều kiện sử dụng thông thường bằng mắt nhìn, người dùng gần như không thể nhận thấy dấu vết của cảm biến. Chi tiết này chỉ hơi lộ diện lờ mờ ngay dưới vị trí hiển thị đồng hồ khi nghiêng máy và quan sát thật kỹ dưới góc chiếu ánh sáng nhất định.

Khẩu độ vật lý, tản nhiệt buồng hơi và cân nhắc nâng cấp

Hệ thống camera chính của máy được nâng cấp mạnh mẽ với cơ chế đóng mở khẩu độ vật lý. Sự can thiệp cơ học này mang lại hiệu ứng ánh sáng dạng tia chân thực khi khép khẩu, kết hợp nhịp nhàng với chế độ Pro chỉnh tay chuyên nghiệp lần đầu tiên được tích hợp trên hệ điều hành iPhone.

Về khả năng vận hành, máy được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới bao trọn khung viền. Cải tiến phần cứng này giúp thiết bị duy trì hiệu suất đỉnh cao tốt hơn tới 40% so với thế hệ trước, phục vụ tối ưu cho nhu cầu chơi game hay xuất video nặng trong thời gian dài.

Hạng mục kỹ thuật Nâng cấp trên iPhone 18 Pro Max Tác động trải nghiệm thực tế Dynamic Island Giảm gần 50% diện tích nhờ ẩn Face ID Hỗ trợ hiển thị đa nhiệm cùng lúc 3 ứng dụng Camera chính Cơ chế đóng mở khẩu độ cơ học Tạo hiệu ứng tia sáng thực, hỗ trợ chế độ Pro Tản nhiệt Buồng hơi thế hệ mới phủ quanh viền Hiệu suất đỉnh duy trì ổn định hơn 40% Hoàn thiện lưng Thiết kế mặt kính liền mạch đồng nhất Thẩm mỹ cao nhưng dễ bám mồ hôi, vân tay

Dù số lượng nâng cấp phần cứng chỉ đếm trên đầu ngón tay, iPhone 18 Pro Max vẫn tạo nên cơn sốt với lượng đơn đặt hàng cao gấp đôi so với dòng 17 Pro Max. Đứng ở góc độ người trải nghiệm sớm, reviewer Ngô Đức Duy nhận định những ai đang dùng iPhone 17 Pro Max chưa thực sự cần thiết phải nâng cấp ngay do khoảng cách trải nghiệm thực tế hàng ngày chưa quá lớn. Ngược lại, đối với chủ sở hữu các thế hệ cũ hơn như iPhone 14 Pro Max hay 15 Pro Max, phiên bản mới sẽ là khoản nâng cấp hoàn toàn xứng đáng.