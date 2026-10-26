Mổ xẻ kết cấu bản lề iPhone Duo: Đâu là nguyên nhân khiến màn hình gập của Apple dễ nứt? Quy trình mổ xẻ của iFixit cho thấy áp lực cơ học tại cụm bản lề và các thanh ray chuyển động có thể là nguyên nhân chính khiến màn hình iPhone Duo dễ nứt gãy.

Quy trình tháo rời chi tiết từ chuyên trang sửa chữa iFixit đã hé lộ những nguyên nhân kỹ thuật tiềm ẩn đằng sau hiện tượng hư hỏng màn hình trên iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. Kết quả phân tích cho thấy các vị trí nứt vỡ không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ va chạm ngoại lực mà có liên quan mật thiết đến cấu trúc cơ học bên dưới tấm nền gập.

Điểm tập trung ứng suất và cơ chế chuyển động của bản lề

Để tìm hiểu nguyên nhân gây nứt màn hình mà nhiều người dùng gặp phải, iFixit đã xây dựng mô hình bản lề không gian ba chiều (3D) dựa trên ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT), các bằng sáng chế liên quan và thiết bị thực tế. Qua việc đối chiếu các trường hợp hư hại được ghi nhận, các chuyên gia phát hiện vết nứt tập trung phần lớn gần khu vực chuyển tiếp giữa khe luồn cáp dẹt xuyên qua bản lề và phần giá đỡ bản lề trung tâm.

Tháo rời iPhone Duo. Ảnh: iFixit

Đáng chú ý, vị trí nứt vỡ không nằm ngay tại đường đi của cáp màn hình mà nằm thấp hơn một chút, đúng nơi hội tụ của nhiều cạnh linh kiện. Sự giao nhau này làm thay đổi cách thức nâng đỡ tấm màn hình mỏng khi uốn cong, dẫn đến hiện tượng tập trung ứng suất tại một điểm cố định. Thêm vào đó, hệ thống thanh ray cong vốn di chuyển theo các điểm xoay khi gập máy có khả năng nhô lên khỏi các tấm phẳng bản lề, trong đó có một thanh ray nằm thẳng hàng với đúng vị trí nứt gãy phổ biến.

Bên cạnh yếu tố cơ học, iFixit cũng lưu ý rằng sự cố có thể phát sinh do áp lực tì đè, hạt bụi lạ mắc kẹt, chu kỳ gập mở lặp lại liên tục, lỗi sản xuất hoặc đứt gãy mạch dẫn ngầm gây ra hiệu ứng tương tự như nứt vật lý.

Khả năng kháng bụi và tác động từ môi trường

Trước khi bung máy, iFixit đã tiến hành kiểm tra khả năng kháng chịu bằng cách phủ đầy bụi huỳnh quang lên iPhone Duo. Mặc dù thiết bị đạt chuẩn chống bụi và nước IP68, các hạt bụi nhỏ vẫn tìm được đường bám vào cổng USB-C, màng loa, viền màn hình và thâm nhập vào các rãnh chuyển động của bản lề.

Các linh kiện bên dưới màn hình trong của iPhone Duo. Ảnh: iFixit

Dù lượng bụi bám vào bản lề iPhone Duo ít hơn đáng kể so với các đối thủ trong cùng bài kiểm tra, bụi kẹt vẫn có thể làm kẹt cơ cấu gập mở và gián tiếp gây tổn hại đến màn hình dẻo. Thử nghiệm từ kênh YouTube JerryRigEverything trước đó cũng ghi nhận hạt bụi lọt vào làm hỏng hệ thống nam châm giữ nếp gập của thiết bị.

Đánh giá khả năng sửa chữa và kiến trúc linh kiện

Màn hình bên trong của iPhone Duo sở hữu cấu trúc xếp chồng 10 lớp phức tạp, đòi hỏi việc gia nhiệt và tách lớp keo dán dày đặc nếu muốn can thiệp sâu. Tuy nhiên, Apple đã tối ưu khả năng thay thế lớp bảo vệ bề mặt cấu trúc nano với chi phí 19 USD (nếu có gói AppleCare+) hoặc 49 USD (khi sửa chữa thông thường).

Về phần cứng nguồn, Apple áp dụng loại keo tháo pin bằng dòng điện từng xuất hiện trên iPhone 16, giúp việc thay pin trở nên thuận tiện nhất trong các dòng điện thoại gập hiện nay. Nhằm duy trì độ mỏng nhẹ, thiết bị quay lại sử dụng bo mạch chủ đơn lớp không xếp chồng – phong cách thiết kế chưa từng xuất hiện lại trên iPhone kể từ thời iPhone 8.

Thiết bị Điểm sửa chữa iFixit Ưu điểm nổi bật Nhược điểm lớn nhất iPhone Duo 5/10 Pin tháo bằng điện tích, màn hình ngoài dễ mở Bản lề phức tạp, màn hình trong khó bóc tách Galaxy Z Fold8 4/10 Cấu trúc gập quen thuộc Khó can thiệp linh kiện sâu, dễ kẹt bụi Pixel 11 Pro Fold 4/10 Bố trí cụm cảm biến gọn gàng Bản lề bám bụi nhiều, chi phí linh kiện cao

Tổng kết quy trình mổ xẻ, iFixit chấm iPhone Duo 5/10 điểm về khả năng sửa chữa, xếp trên mức 4/10 của Galaxy Z Fold8 và Pixel 11 Pro Fold. Dù được đánh giá là mẫu máy gập có khả năng tiếp cận linh kiện tốt nhất hiện nay, thiết kế màn hình trong và hệ thống cơ khí bản lề vẫn tạo ra rào cản kỹ thuật rất lớn cho việc phục hồi khi xảy ra sự cố nứt vỡ.