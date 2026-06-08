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Modric ghi siêu phẩm, Pasalic ấn định chiến thắng 2-1 kịch tính cho Croatia

Văn Thể08/06/2026 06:04

Luka Modric và Mario Pasalic thay nhau lập công giúp Croatia khuất phục Slovenia 2-1 trong trận giao hữu rạng sáng nay, với bàn thắng quyết định được ghi ở phút bù giờ cuối cùng.

Đội tuyển Croatia vừa giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Slovenia trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại sân vận động Anđelko Herjavec. Trận đấu khép lại với kịch bản đầy cảm xúc khi bản lĩnh của các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm bên phía Croatia đã lên tiếng đúng lúc để định đoạt kết quả ở những giây cuối cùng.

Sự trở lại của nhạc trưởng Luka Modric

Bước vào trận đấu, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát bóng vượt trội. Sự hiện diện của bộ đôi Luka Modric và Mateo Kovacic giúp Croatia hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, đẩy Slovenia vào thế phòng ngự co cụm. Dù tạo ra sức ép lớn, hàng công của đội chủ nhà với Ante Budimir và Ivan Perisic liên tục vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Jan Oblak.

Luka Modric dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Croatia.
Modric ghi bàn cho Croatia.

Sau hiệp một không có bàn thắng, nút thắt trận đấu đã được tháo gỡ ở phút 51. Nhận đường chuyền từ Perisic, Luka Modric thực hiện cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào khung thành Slovenia. Đây là khoảnh khắc đặc biệt quan trọng với cá nhân Modric, khi anh vừa trở lại sau ca phẫu thuật xương gò má vào cuối mùa giải 2025/26.

Kịch tính trong những phút cuối

Bàn thắng dẫn trước giúp Croatia thi đấu thanh thoát hơn, trong khi Slovenia buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Sau khi thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự để thử nghiệm các cầu thủ trẻ như Martin Baturina và Igor Matanovic, hệ thống phòng ngự của Croatia bắt đầu bộc lộ những khoảng trống. Phút 83, Andraz Sporar tận dụng sai lầm từ đường chuyền về của hậu vệ đối phương để dứt điểm hạ gục Dominik Livakovic, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Mario Pasalic ăn mừng bàn thắng quyết định trong trận đấu với Slovenia.
Mario Pasalic ấn định chiến thắng 2-1 cho Croatia.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bản lĩnh của Croatia một lần nữa được khẳng định ở phút 90+3. Từ pha dàn xếp bài bản, Josip Stanisic có tình huống đánh đầu kiến tạo thông minh để Mario Pasalic băng vào dứt điểm quyết đoán vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

Thông số và kết quả trận đấu

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Zlatko Dalic duy trì đà hưng phấn cho các chiến dịch sắp tới. Ngược lại, dù thất bại ở những giây cuối, Slovenia cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường trước đối thủ mạnh hơn.

Thông tinChi tiết
Tỷ số chung cuộcCroatia 2-1 Slovenia
Cầu thủ ghi bàn (Croatia)Luka Modric (51'), Mario Pasalic (90+3')
Cầu thủ ghi bàn (Slovenia)Andraz Sporar (83')
Địa điểmSân vận động Anđelko Herjavec
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              Modric ghi siêu phẩm, Pasalic ấn định chiến thắng 2-1 kịch tính cho Croatia
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