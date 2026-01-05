Mohamed Salah cân nhắc đến Fenerbahce, Man Utd săn đón hậu vệ triển vọng của West Ham Thị trường chuyển nhượng 1/5 ghi nhận bước ngoặt khi Mohamed Salah có thể chọn Thổ Nhĩ Kỳ thay vì Saudi Arabia, trong khi Man Utd nỗ lực gia cố hành lang trái.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các ngôi sao hàng đầu bắt đầu xác định bến đỗ mới. Tâm điểm chú ý thuộc về Mohamed Salah với quyết định tương lai tại Liverpool và chiến lược trẻ hóa đội hình của Manchester United dưới thời chủ sở hữu mới.

Mohamed Salah và ngã rẽ bất ngờ mang tên Fenerbahce

Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đang gây xôn xao khi cân nhắc từ chối những lời đề nghị béo bở từ Saudi Pro League để tiếp tục sự nghiệp tại châu Âu. Điểm đến tiềm năng được nhắc tới là Fenerbahce, đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở tuổi 33, ngôi sao người Ai Cập sẽ rời sân Anfield vào mùa hè tới. Thay vì chọn môi trường Trung Đông, sức hút từ dự án thể thao của Fenerbahce cùng cơ hội thi đấu đỉnh cao tại lục địa già đang chiếm ưu thế trong suy nghĩ của Salah. Theo nguồn tin từ A Spor, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng họ đủ khả năng thuyết phục chân sút này bằng một bản hợp đồng tham vọng.

Man Utd tìm kiếm sự thay thế cho Luke Shaw

Manchester United đang dành sự quan tâm đặc biệt cho El Hadji Malick Diouf, hậu vệ 21 tuổi thuộc biên chế West Ham United. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán nhân sự ở hành lang cánh trái, nơi Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề về chấn thương.

Diouf, tuyển thủ người Senegal, đã có sự thăng tiến vượt bậc tại London mùa giải vừa qua. Tờ Guardian cho biết Quỷ đỏ đánh giá cao nền tảng thể lực và khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ này, kỳ vọng anh sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh tại sân Old Trafford.

Biến động nhân sự tại Chelsea và Tottenham

Tại London, Chelsea đang kỳ vọng thu về mức phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng từ việc bán tiền đạo Nicolas Jackson. Chân sút người Senegal vừa kết thúc thời gian cho mượn tại Bayern Munich và được xem là chìa khóa giúp Chelsea cân bằng sổ sách tài chính sau những giai đoạn chi tiêu mạnh tay.

Trong khi đó, Tottenham Hotspur đang lên kế hoạch chia tay thủ thành Guglielmo Vicario để anh gia nhập Inter Milan. Để lấp đầy khoảng trống trong khung gỗ, đội bóng của HLV Ange Postecoglou đang nhắm tới hai gương mặt trẻ triển vọng là James Trafford (Man City) và Bart Verbruggen (Brighton).

