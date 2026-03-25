Mohamed Salah chính thức rời Liverpool: Khép lại kỷ nguyên huyền thoại tại Anfield Mohamed Salah xác nhận chia tay Liverpool sau mùa giải 2025-2026, để lại di sản đồ sộ với 255 bàn thắng và hàng loạt danh hiệu đỉnh cao trong suốt 9 năm gắn bó.

Mohamed Salah, biểu tượng vĩ đại của Liverpool trong kỷ nguyên hiện đại, đã chính thức thông báo sẽ rời sân Anfield sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Quyết định này chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai của tiền đạo người Ai Cập, đồng thời mở ra một cuộc chuyển giao lực lượng quan trọng tại vùng Merseyside. Sau gần một thập kỷ cống hiến, Salah rời đi không chỉ với tư cách một cầu thủ ghi bàn hàng đầu mà còn là một tượng đài bất tử trong lòng người hâm mộ The Kop.

Cuộc chia ly được báo trước và những rạn nứt âm thầm

Dù bản hợp đồng hiện tại với mức lương kỷ lục hơn 400.000 bảng/tuần vẫn còn thời hạn đến mùa hè 2027, nhưng thực tế cho thấy mối quan hệ giữa Salah và câu lạc bộ đã không còn mặn nồng như trước. Sự sa sút về phong độ trong mùa giải năm nay, với chỉ 5 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, cùng những rạn nứt khó hàn gắn với HLV Arne Slot được cho là nguyên nhân chính đẩy nhanh quá trình rời đi. Salah từng có những chia sẻ đầy ẩn ý về việc cảm thấy bị đối xử không công bằng, nhưng cuối cùng, anh chọn cách ra đi trong sự tôn trọng tối đa dành cho đội bóng.

Salah để lại di sản lớn ở Liverpool.

Trong đoạn video chia tay đầy xúc động, Salah đã gọi Liverpool là "một niềm đam mê, một lịch sử, một tinh thần không thể diễn tả bằng lời". Anh gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đồng đội, thành phố Liverpool và đặc biệt là các cổ động viên: "Các bạn đã cho tôi khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Tôi sẽ mãi là một phần của các bạn. Nhờ có các bạn, tôi sẽ không bao giờ phải bước đi đơn độc (You'll never walk alone)".

Di sản vĩ đại và những con số biết nói

Gia nhập Liverpool vào năm 2017, Mohamed Salah từ một cầu thủ bị nghi ngờ đã vươn mình trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ. Với 255 bàn thắng sau 435 lần ra sân, anh hiện đứng thứ ba trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của Liverpool, chỉ xếp sau hai huyền thoại Ian Rush và Roger Hunt.

Thông số Thành tích Số lần ra sân 435 Số bàn thắng 255 Danh hiệu lớn 8 (bao gồm Champions League, Ngoại hạng Anh) Thứ hạng lịch sử Top 3 chân sút vĩ đại nhất CLB

Sự xuất hiện của Salah cùng với Sadio Mane và Roberto Firmino đã tạo nên bộ ba tấn công đáng sợ nhất châu Âu một thời. Họ chính là hạt nhân giúp Liverpool giải cơn khát vô địch quốc nội kéo dài 30 năm vào năm 2020 và đăng quang Champions League năm 2019. Ngay cả ở mùa giải trước, Salah vẫn chứng minh đẳng cấp vượt trội với 29 bàn thắng và 18 đường kiến tạo, trực tiếp đưa Liverpool lên ngôi vương Ngoại hạng Anh trong năm đầu tiên dưới trướng HLV Arne Slot.

Salah xứng danh huyền thoại tại Anfield.

Góc nhìn chuyên môn: Tại sao chia tay là giải pháp hợp lý?

Dưới góc độ chiến thuật, bóng đá hiện đại của Arne Slot đòi hỏi khả năng pressing cường độ cao và sự linh hoạt trong di chuyển. Ở tuổi 33, nguồn năng lượng của Salah đã không còn dồi dào để đáp ứng trọn vẹn yêu cầu này. Việc đẩy anh vào đá trung lộ trong một số trận đấu gần đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể thay thế cho một hệ thống trẻ trung và giàu tốc độ hơn mà Liverpool đang hướng tới.

Về khía cạnh tài chính, việc giải phóng quỹ lương khổng lồ từ Salah là bước đi chiến lược. Điều này giúp Liverpool dễ dàng tuân thủ Quy định về Tỷ lệ Chi phí Đội hình (SCR) của UEFA và Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, nó tạo không gian tài chính để đội bóng đầu tư vào những gương mặt trẻ tiềm năng như Alexander Isak hay Florian Wirtz – những người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công The Kop trong tương lai.

Bến đỗ tiềm năng cho "Vị vua Ai Cập"

Hiện tại, tương lai của Salah vẫn là một dấu hỏi lớn khi người đại diện Ramy Abbas Issa khẳng định chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Tuy nhiên, Saudi Pro League (SPL) với những lời đề nghị nghìn tỷ từ Al Ittihad hay Al Hilal đang là ứng cử viên hàng đầu. Sức hút về văn hóa và tiềm lực tài chính từ Trung Đông là yếu tố khó có thể chối từ đối với một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Bên cạnh đó, giải nhà nghề Mỹ (MLS) cũng đang ráo riết săn đón chữ ký của anh nhằm nâng tầm hình ảnh giải đấu. Dù bến đỗ tiếp theo là đâu, những tháng cuối cùng tại Anfield chắc chắn sẽ là một hành trình đầy cảm xúc. Hình bóng của số 11 huyền thoại sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử Liverpool như một biểu tượng của sự tận hiến và vinh quang.