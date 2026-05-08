Mohamed Salah khép lại 9 năm tại Liverpool để gia nhập Trabzonspor theo dạng tự do Tiền đạo Mohamed Salah đạt thỏa thuận 2 năm với Trabzonspor sau khi chấm dứt hợp đồng sớm với Liverpool, khép lại hành trình 9 năm đầy vinh quang tại Anfield.

Mohamed Salah đã chính thức kết thúc hành trình 9 năm lịch sử tại Liverpool để chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo nhà báo Fabrizio Romano, tiền đạo 34 tuổi đã đạt thỏa thuận cá nhân về bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với đại diện giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Salah chuẩn bị cập bến Trabzonspor.

Khép lại một di sản vĩ đại tại Anfield

Sự ra đi của ngôi sao người Ai Cập đánh dấu thời điểm kết thúc một trong những chương thành công nhất lịch sử hiện đại Liverpool. Rời sân Anfield, cựu tiền đạo Roma mang theo vị thế của một biểu tượng vĩ đại khi từng chinh phục 2 danh hiệu Ngoại hạng Anh và 1 chức vô địch Champions League.

Ở khía cạnh cá nhân, Salah duy trì hiệu suất săn bàn đáng kinh ngạc trong suốt thời gian thi đấu tại Anh. Chân sút 34 tuổi sở hữu bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ bao gồm 4 giải thưởng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và 3 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA).

Bước ngoặt từ những rạn nứt thượng tầng

Quyết định chia tay Liverpool đến sau chuỗi mâu thuẫn công khai giữa Salah và HLV Arne Slot ở giai đoạn trước khi giải vô địch các quốc gia châu Phi diễn ra. Sự bất đồng không thể hàn gắn khiến hai bên đi đến thống nhất điều chỉnh hợp đồng, chấp nhận chấm dứt giao kèo sớm hơn 1 năm để Salah tự do tìm kiếm bến đỗ mới.

Để hoàn tất thương vụ bom tấn này, Trabzonspor đã khẩn trương xúc tiến các bước đàm phán. Theo kế hoạch, Salah sẽ đáp chuyến bay tới Istanbul trước khi di chuyển đến Trabzon để thực hiện cuộc kiểm tra y tế bắt buộc.

Cú hích lớn cho tham vọng châu Âu của Trabzonspor

Việc sở hữu một tiền đạo đẳng cấp thế giới như Salah mang lại bước ngoặt lớn cho Trabzonspor. Đội chủ sân Senol Gunes vừa khép lại mùa giải trước ở vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch vòng play-off tranh vé dự Europa League.

Sự bổ sung chất lượng mang tên Salah hứa hẹn giúp Trabzonspor nâng tầm đội hình, tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể tại đấu trường cúp châu Âu mùa giải tới.