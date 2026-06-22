Mohamed Salah rực sáng giúp Ai Cập ngược dòng hạ New Zealand 3-1 để chiếm đỉnh bảng G Sau hiệp một bế tắc, đẳng cấp của Mohamed Salah đã giúp Ai Cập ghi liên tiếp 3 bàn thắng để lội ngược dòng ngoạn mục trước New Zealand, chính thức phá vỡ chuỗi trận không thắng tại World Cup.

Trong một đêm rực sáng tại bảng G, đội tuyển Ai Cập đã chứng minh tại sao họ được coi là thế lực hàng đầu của bóng đá châu Phi. Dù sớm bị dẫn trước, bản lĩnh của những "Pharaon" cùng sự tỏa sáng đúng lúc của siêu sao Mohamed Salah đã giúp đại diện Bắc Phi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước New Zealand, qua đó chính thức phá vỡ lời nguyền 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại sân chơi World Cup.

Khởi đầu đầy sóng gió của đại diện Bắc Phi

New Zealand bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chuỗi trận bất bại kéo dài. Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của huấn luyện viên Darren Bazeley đã chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm. Phút thứ 6, Sarpreet Singh suýt chút nữa đã mở tỷ số sau một pha phản công chớp nhoáng, khiến hàng thủ Ai Cập phải vất vả chống đỡ.

Ưu thế của đội bóng áo trắng được cụ thể hóa ở phút thứ 14. Từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái, trung vệ Finn Surman tận dụng tối đa sự lơ là của các hậu vệ Ai Cập để bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Mostafa Shobeir. Bàn thắng sớm giúp New Zealand duy trì thế trận kỷ luật, khiến các ngôi sao bên phía Ai Cập hoàn toàn bế tắc trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên.

Đẳng cấp Mohamed Salah và màn lội ngược dòng ngoạn mục

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Hossam Hassan đã có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng, đẩy cao cường độ pressing và dồn bóng nhiều hơn cho hành lang cánh của Mohamed Salah. Thành quả đến ở phút 59, khi Mostafa Ziko thực hiện cú đánh đầu đầy uy lực sau đường tạt bóng chuẩn xác, san bằng tỷ số 1-1 và thắp lại hy vọng cho Ai Cập.

Phút 70, khoảnh khắc mà người hâm mộ mong chờ nhất đã đến. Xuất phát từ một pha phối hợp trung lộ nhịp nhàng, Mohamed Salah nhận bóng trong tư thế trống trải và thực hiện cú đặt lòng tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1. Đây không chỉ là bàn thắng giải tỏa áp lực mà còn khẳng định vai trò thủ lĩnh không thể thay thế của ngôi sao thuộc biên chế Liverpool.

Cơn ác mộng của New Zealand khép lại ở phút 82. Trezeguet, cầu thủ vừa vào sân từ băng ghế dự bị, đã tận dụng tốt cơ hội để đánh đầu nhân đôi cách biệt sau đường dọn cỗ của chính Salah. Màn trình diễn rực rỡ trong hiệp hai đã giúp Ai Cập hoàn tất cú lội ngược dòng ấn tượng.

Ai Cập nâng tỷ số lên 3-1.

Phá vỡ lời nguyền lịch sử tại World Cup

Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử đối với bóng đá Ai Cập. Sau 8 lần ra sân chỉ biết hòa và thua tại các kỳ World Cup, cuối cùng thầy trò Hossam Hassan đã có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Với 3 điểm giành được, Ai Cập chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng G, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Về phía New Zealand, dù đã có những tiến bộ rõ rệt về lối chơi nhưng điểm yếu về khả năng duy trì sự tập trung ở hàng thủ vẫn là bài toán chưa có lời giải đối với huấn luyện viên Darren Bazeley. Chuỗi trận chỉ hòa của họ tại World Cup cuối cùng đã bị cắt đứt bởi một thất bại trước đối thủ già rơ hơn.

Thông số trận đấu và Đội hình thi đấu

Đội hình Cầu thủ ra sân New Zealand Crocombe, Cacace, Boxall, Surman, Payne, Stamenic, Bell, Just, Singh, McCowatt, Wood. Ai Cập Shobeir, Fatouh, Fathy, Ibrahim, Hany, Lasheen, Attia, Ashour, Salah, Ziko, Marmoush.

Trận đấu kết thúc với ưu thế nghiêng hẳn về phía đại diện châu Phi ở các chỉ số thống kê quan trọng, đặc biệt là khả năng chuyển hóa cơ hội trong hiệp hai. Thắng lợi này là bước đệm tinh thần quan trọng trước khi Ai Cập bước vào những trận đấu quyết định tiếp theo tại bảng G.