Mohamed Salah rực sáng giúp Ai Cập ngược dòng hạ New Zealand 3-1 tại World Cup 2026 Với một bàn thắng và đường kiến tạo đẳng cấp, Mohamed Salah dẫn dắt Ai Cập lội ngược dòng ngoạn mục trước New Zealand, qua đó chiếm đỉnh bảng G World Cup 2026.

Đêm Vancouver chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Ai Cập. Dưới sự dẫn dắt của người đội trưởng mẫu mực Mohamed Salah, "Các Pharaoh" không chỉ ngược dòng đánh bại New Zealand 3-1 mà còn chính thức ghi tên mình vào lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup. Trận đấu tại bảng G không chỉ là màn phô diễn đẳng cấp cá nhân mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của đại diện Bắc Phi trên bản đồ bóng đá thế giới.

Salah tỏa sáng giúp Ai Cập lội ngược dòng.

Cú sốc từ đại diện châu Đại Dương

Dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, New Zealand đã nhập cuộc với một sơ đồ phòng ngự phản công cực kỳ khoa học. Đội bóng áo trắng không hề e sợ dàn sao đang chơi bóng tại châu Âu của Ai Cập. Ngay từ phút 15, bất ngờ đã xảy ra tại sân vận động BC Place. Từ một tình huống phạt góc được dàn xếp bài bản, Tim Payne treo bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để trung vệ Finn Surman bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho New Zealand.

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ Ai Cập lúng túng. Trong suốt hiệp một, hệ thống 4-3-3 của HLV Hossam Hassan vận hành thiếu trơn tru khi các vệ tinh xung quanh Mohamed Salah bị chia cắt hoàn toàn. Sự bế tắc càng tăng lên khi tiền vệ trụ cột Hamdi Fathi phải rời sân vì chấn thương ngay trước khi hiệp một khép lại, để lại khoảng trống lớn nơi tuyến giữa.

Bản lĩnh "Pharaoh" và sự khác biệt từ Mohamed Salah

Bước sang hiệp hai, HLV Hossam Hassan đã có những điều chỉnh chiến thuật mang tính bước ngoặt. Ai Cập bắt đầu đẩy cao tốc độ luân chuyển bóng và khai thác mạnh vào hai hành lang cánh của New Zealand. Phút 58, nỗ lực ép sân của họ đã được đền đáp. Mohamed Hany thực hiện quả tạt chuẩn xác đến từng milimet để Mostafa Ziko băng cắt dứt điểm dũng mãnh, san bằng cách biệt 1-1.

Ai Cập giành 3 điểm thuyết phục.

Khi tâm lý được giải tỏa, đẳng cấp của siêu sao đang khoác áo Liverpool đã lên tiếng. Phút 67, Mohamed Salah thực hiện pha đập nhả tinh tế với Ziko trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ thành Crocombe, nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thắng mang ý nghĩa giải tỏa cực lớn cho cá nhân Salah sau những phút đầu bị phong tỏa gắt gao.

Chưa dừng lại ở đó, Salah tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng của mình ở phút 82. Từ một quả phạt góc do anh thực hiện, Trezeguet có pha bay người đánh đầu đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Ai Cập. Sự kết nối giữa các ngôi sao tấn công trong hiệp hai chính là chìa khóa giúp đoàn quân của HLV Hossam Hassan lật ngược thế cờ.

Cánh cửa đi tiếp rộng mở

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn đưa Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng G, mở ra cơ hội lớn để tiến vào vòng knock-out. Với New Zealand, dù đã có một hiệp một kiên cường, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp cá nhân đã khiến họ không thể bảo toàn lợi thế. Họ sẽ phải đối đầu với Bỉ trong trận "tử chiến" ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.

Thống kê trận đấu New Zealand 1-3 Ai Cập

Thông số New Zealand Ai Cập Bàn thắng 1 3 Cầu thủ ghi bàn Finn Surman (15') Mostafa Ziko (59'), Mohamed Salah (67'), Trezeguet (82') Kiểm soát bóng 42% 58% Số cú sút 7 14

Nhìn chung, màn trình diễn của Ai Cập trong hiệp hai là một lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ tại World Cup 2026. Khi Mohamed Salah tìm thấy sự kết nối với các đồng đội, sức mạnh tấn công của "Các Pharaoh" trở nên cực kỳ đáng sợ.