Mohamed Salah và cú Panenka lịch sử đưa Ai Cập vào vòng 16 đội World Cup 2026 Sau loạt sút luân lưu cân não với đội tuyển Úc, Mohamed Salah đã giải mã quyết định thực hiện cú Panenka táo bạo, giúp Ai Cập lần đầu ghi tên vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Ai Cập vừa chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Úc tại World Cup 2026. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa vinh quang và thất bại trở nên mong manh nhất, Mohamed Salah đã chứng minh lý do tại sao anh là biểu tượng bất diệt của bóng đá Bắc Phi bằng một quyết định táo bạo trên chấm 11 mét.

Khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Ai Cập

Chiến thắng này không chỉ đơn thuần là một trận thắng trong loạt sút luân lưu; nó đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử đại diện Bắc Phi vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng loại trực tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối mặt với áp lực từ sự kỳ vọng khổng lồ, các cầu thủ trẻ của Ai Cập đã đứng vững trước một đội tuyển Úc đầy kỷ luật.

Salah chứng tỏ bản lĩnh với cú sút Panenka. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh Panenka và liệu pháp tâm lý của thủ lĩnh

Điểm nhấn định đoạt số phận trận đấu chính là cú sút penalty kiểu Panenka đầy ngạo nghễ của Mohamed Salah. Trong bối cảnh căng thẳng tột độ của loạt đấu súng, việc thực hiện một cú sút kỹ thuật như vậy thường được coi là cực kỳ mạo hiểm. Tuy nhiên, với Salah, đó là một tính toán mang tính chiến thuật về mặt tâm lý dành cho toàn đội.

Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu, chân sút sinh năm 1992 tiết lộ ý định này chỉ xuất hiện trong đầu vài khoảnh khắc trước khi anh bước lên thực hiện: "Nếu có ai đó phải thực hiện cú sút kiểu như vậy, người đó phải là tôi. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn những người khác và tôi muốn truyền sự tự tin cho toàn đội."

Sứ mệnh dẫn dắt thế hệ đàn em

Salah thừa nhận anh đã dành rất nhiều thời gian trước giờ bóng lăn để khích lệ tinh thần các đồng đội trẻ. Anh hiểu rằng gánh nặng lịch sử có thể làm chùn bước những đôi chân chưa dày dạn kinh nghiệm. "Tôi đã nói với các chàng trai rằng đây là sân khấu lớn nhất mà bạn có thể cống hiến. Hãy tận hưởng trận đấu và đừng để áp lực đè nặng," người đội trưởng bộc bạch.

Sự lạnh lùng của Salah trên chấm 11m không chỉ mở đường cho tấm vé vào vòng 16 đội mà còn là lời khẳng định về vị thế mới của Ai Cập. Việc vượt qua đội tuyển Úc để viết nên trang sử mới là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh của đại diện Bắc Phi dưới sự dẫn dắt của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Chiến thắng này tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ về một hành trình "đổi vận" của đội nhà tại World Cup 2026, nơi Mohamed Salah đang đóng vai trò là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho cả tập thể.