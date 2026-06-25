Mối quan hệ giữa Julian Alvarez và Atletico Madrid sụp đổ hoàn toàn Julian Alvarez đang rơi vào cuộc đối đầu trực diện với ban lãnh đạo Atletico Madrid và HLV Diego Simeone để tìm đường gia nhập Barcelona, tạo nên một trong những scandal chuyển nhượng lớn nhất mùa hè này.

Sân vận động Metropolitano đang chứng kiến một cuộc rạn nứt sâu sắc có thể thay đổi hoàn toàn cục diện hàng công của Atletico Madrid mùa tới. Julian Alvarez, tiền đạo người Argentina, đang đứng giữa tâm bão của một cuộc "ly hôn" đầy cay đắng với câu lạc bộ chủ quản. Theo những cập nhật mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, niềm tin giữa đôi bên đã hoàn toàn bốc hơi, đẩy thương vụ này vào trạng thái bế tắc cực độ.

Tương lai của Alvarez đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Bi kịch từ sự phản bội kép

Cốt lõi của cuộc khủng hoảng hiện tại nằm ở cảm giác bị phản bội từ cả hai phía. Ký giả Fabrizio Romano mô tả đây là một tình huống "kỳ lạ và căng thẳng" hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Alvarez tin rằng anh đã nhận được những lời hứa hẹn về việc ra đi từ sớm, trong khi ban lãnh đạo Atletico lại cảm thấy tiền đạo này đang thiếu tôn trọng cam kết dài hạn với đội bóng.

Về phía Julian Alvarez, tiền đạo này khẳng định anh đã thông báo nguyện vọng chia tay Madrid từ lâu và đã đạt được sự thống nhất thông qua người đại diện. Tuy nhiên, việc Atletico Madrid liên tục trì hoãn và gây khó dễ trong các cuộc đàm phán khiến ngôi sao người Argentina cảm thấy bức xúc. Với Alvarez, đây không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là sự thất hứa từ giới thượng tầng.

Rào cản mang tên Barcelona và đơn kiện lên FIFA

Điểm mấu chốt khiến căng thẳng leo thang chính là bến đỗ mong muốn của Alvarez: Barcelona. Atletico Madrid giữ lập trường cực kỳ cứng rắn khi tuyên bố sẽ không bao giờ bán ngôi sao của mình cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga. Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ các giải đấu khác, nhưng cánh cửa sang xứ Catalan đã hoàn toàn bị khóa chặt.

Thậm chí, Atletico Madrid đã có bước đi pháp lý quyết liệt khi nộp đơn kiện lên FIFA. Đội bóng này tin rằng Barcelona đã có những hành vi tiếp cận trái phép và xúi giục cầu thủ gây sức ép lên câu lạc bộ chủ quản để buộc phải chuyển nhượng. Động thái này không chỉ làm xấu đi mối quan hệ giữa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha mà còn khiến tương lai của Alvarez trở nên mờ mịt hơn.

Sự đổ vỡ với Diego Simeone

Không chỉ dừng lại ở cấp độ lãnh đạo, mối quan hệ cá nhân giữa Julian Alvarez và HLV Diego Simeone cũng được báo cáo là đã chạm đáy. Từng là học trò cưng được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công của El Cholo, giờ đây sợi dây liên kết giữa hai người đồng hương đã bị cắt đứt. Sự rạn nứt này khiến khả năng Alvarez tiếp tục khoác áo sọc đỏ trắng mùa tới gần như bằng không.

Với những mâu thuẫn chồng chất và lập trường không khoan nhượng từ các bên, Fabrizio Romano nhận định đây sẽ là một trong những bản hợp đồng tốn nhiều giấy mực nhất. Thương vụ này khó có thể đi đến hồi kết trong ngắn hạn và hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính diễn ra cho đến những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè.