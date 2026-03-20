Moise Kouame: Tài năng 17 tuổi gây địa chấn tại Miami Open 2026 với tham vọng số 1 thế giới Sau màn ngược dòng ấn tượng trước Zachary Svajda, tay vợt trẻ người Pháp Moise Kouame công khai mục tiêu vươn lên đỉnh bảng xếp hạng ATP và soán ngôi Alcaraz.

Làng quần vợt thế giới vừa chứng kiến một cột mốc đáng kinh ngạc tại Miami Open 2026 khi Moise Kouame, tay vợt mới 17 tuổi, giành chiến thắng ngay trong lần đầu ra mắt vòng chính một giải ATP Masters 1000. Không dừng lại ở một hiện tượng nhất thời, tài năng trẻ người Pháp đang khẳng định vị thế là "ẩn số" thú vị nhất mùa giải năm nay với tham vọng vươn tới vị trí số 1 thế giới.

Màn ngược dòng bản lĩnh tại Miami Open 2026

Bước vào trận đấu vòng 1 với suất đặc cách, Moise Kouame đã thể hiện tâm lý thi đấu vững vàng trước Zachary Svajda. Dù để thua sát nút 5-7 trong hiệp một, tay vợt cao 1m91 này đã nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật để thắng liền hai hiệp sau với cùng tỷ số 6-4.

Moise Kouame, 17 tuổi, đặt ra mục tiêu rất cao cho sự nghiệp của mình

Điểm nhấn trong chiến thắng của Kouame nằm ở khả năng tận dụng thời cơ xuất sắc. Thống kê cho thấy anh đạt tỷ lệ chuyển đổi break-point cực kỳ hiệu quả (3/4 lần thành công), trong khi đối thủ Svajda bỏ lỡ tới 10 cơ hội bẻ giao bóng (chỉ thành công 2/12 lần). Sự lạnh lùng trong các game đấu quyết định đã giúp Kouame trở thành tay vợt trẻ nhất trong top 900 ATP hiện tại giành chiến thắng tại một giải Masters 1000.

Tham vọng soán ngôi Alcaraz và Sinner

Hiện đứng hạng 385 thế giới, tốc độ thăng tiến của Kouame khiến giới chuyên môn kinh ngạc. Chỉ trong đầu năm 2026, anh đã liên tiếp vô địch hai giải ITF trước khi thử sức tại ATP 250 Montpellier. Tuy nhiên, mục tiêu của tay vợt người Pháp không chỉ dừng lại ở việc học hỏi kinh nghiệm.

“Tôi muốn trở thành số 1 thế giới và giành nhiều danh hiệu Grand Slam. Đó là động lực để tôi tập luyện mỗi ngày,” Kouame thẳng thắn chia sẻ. Khát vọng này đặt anh vào lộ trình cạnh tranh trực tiếp với những siêu sao trẻ đương đại như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner trong tương lai gần.

Tay vợt 17 tuổi thần tượng Djokovic, muốn là người cản bước những Sinner, Alcaraz

Cảm hứng từ Novak Djokovic

Lối chơi của Kouame mang đậm dấu ấn của thần tượng Novak Djokovic, đặc biệt là ở ý chí bền bỉ và khả năng phòng ngự phản công linh hoạt. Bắt đầu cầm vợt từ năm 5 tuổi, anh thừa nhận sự kinh ngạc trước cách huyền thoại người Serbia kiểm soát trận đấu dưới áp lực cực lớn.

Vào lúc 0h30 ngày 21/3, Kouame sẽ bước vào thử thách thực sự ở vòng 2 khi đối đầu với hạt giống số 21 Jiri Lehecka. Đây sẽ là bài kiểm tra liều cao để đo lường xem liệu "cơn địa chấn" mà chàng trai 17 tuổi này tạo ra tại Florida có thể tiến xa đến đâu trong hành trình viết nên lịch sử của riêng mình.