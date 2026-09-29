Moldova U19 0-1 Cyprus U19: Cyprus U19 giành chiến thắng Bước vào màn so tài lúc 19h00 ngày 29/09, Cyprus U19 đặt quyết tâm phải chặn đứng chuỗi trận sa sút khi chạm trán đối thủ quen thuộc Moldova U19 trên sân cỏ.

Moldova U19 0 - 1 Cyprus U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Moldova U19 tiếp đón Cyprus U19.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Moldova U19 0-1 Cyprus U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 21:27 29/09/2026

Chuỗi trận sa sút gần đây đang đặt Cyprus U19 vào tình cảnh cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng để vực dậy tinh thần. Chuyến làm khách trước Moldova U19 diễn ra vào lúc 19h00 ngày 29/09/2026 chính là thời điểm đội khách phải thể hiện bản lĩnh nhằm ngắt mạch kết quả thất vọng kéo dài.

Áp lực chặn đứng chuỗi phong độ đi xuống của Cyprus U19

Màn trình diễn của Cyprus U19 trong các trận đấu vừa qua chưa đáp ứng được kỳ vọng. Cụ thể, trong 4 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì cự ly đội hình cùng khả năng tận dụng cơ hội còn hạn chế khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Hơn lúc nào hết, Cyprus U19 cần một màn trình diễn thực sự tập trung để ngắt mạch trận nghèo nàn này. Việc cải thiện khả năng bọc lót ở hàng phòng ngự và tăng cường sự chuẩn xác trong những pha phối hợp then chốt ở phần sân đối phương sẽ là chìa khóa để đội khách làm chủ tình hình.

Điểm tựa từ hai lần chạm trán gần nhất

Dù phong độ gần đây đáng báo động, Cyprus U19 vẫn có cơ sở để tự tin nhờ thành tích vượt trội trong những lần so tài trực tiếp. Ở 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Cyprus U19 đã giành được 1 chiến thắng và có 1 trận hòa, trong khi Moldova U19 chưa từng đánh bại đối thủ.

Ưu thế tâm lý từ kết quả chạm trán trước đó mang lại cho các cầu thủ trẻ Cyprus sự tự tin cần thiết. Nếu sớm kiểm soát tuyến giữa và áp đặt được nhịp độ thi đấu, đại diện đảo Síp hoàn toàn có thể kiểm soát trận đấu theo ý muốn.

Toan tính chiến thuật và thế trận chặt chẽ

Ở phía bên kia, Moldova U19 hiểu rõ sự nguy hiểm từ đối phương sau khi không thể có được chiến thắng ở 2 lần đối đầu gần nhất. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, chủ động lùi sâu đội hình nhằm thu hẹp các khoảng trống trước vòng cấm.

Điều này đòi hỏi Cyprus U19 phải kiên nhẫn trong các mảng miếng phối hợp và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân. Quyết tâm chặn đứng đà sa sút sẽ là động lực lớn nhất để đội khách nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi trong 90 phút thi đấu sắp tới.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Moldova U19 · 0 thắng 1 hòa Cyprus U19 · 1 thắng Moldova U19 0 - 1 Cyprus U19 CU Moldova U19 2 - 2 Cyprus U19 Hòa

Moldova U19 5 trận gần nhất H T B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Cyprus U19 5 trận gần nhất B B B B B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 12 Thủng lưới