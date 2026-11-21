Monaco 1-1 Auxerre: Hai đội chia điểm Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 7 và 16 điểm, còn Auxerre đứng hạng 15. Hai đội gặp nhau lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Louis II.

Monaco 1 - 1 Auxerre Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Monaco tiếp đón Auxerre.

13' Monaco ép sân Cầm bóng: Monaco 65% - 35% Auxerre, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

18' VAR Phút 18': Phạt đền bị hủy — Lamine Camara (Monaco).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 55% - 45% Auxerre, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

29' BÀN THẮNG! Auxerre (0-1) Phút 29': Romain Faivre (Auxerre) lập công (kiến tạo: Marvin Senaya). Tỷ số: 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 56% - 44% Auxerre, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Monaco ép sân Cầm bóng: Monaco 66% - 34% Auxerre, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Monaco): Folarin Balogun vào sân thay Takumi Minamino.

61' Monaco ép sân Cầm bóng: Monaco 66% - 34% Auxerre, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 3.

69' Thay người Phút 69' (Monaco): Mathys Detourbet vào sân thay Flavio Nazinho.

69' Thay người Phút 69' (Monaco): Edan Diop vào sân thay Denis Zakaria.

72' Thay người Phút 72' (Auxerre): Kevin Danois vào sân thay Remy Labeau Lascary.

72' Thay người Phút 72' (Auxerre): Christ Makosso vào sân thay Telli Siwe.

73' Monaco ép sân Cầm bóng: Monaco 65% - 35% Auxerre, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Auxerre): Lamine Sy vào sân thay Marvin Senaya.

80' Thay người Phút 80' (Monaco): ilies belmokhtar vào sân thay Matthis Abline.

81' Thay người Phút 81' (Auxerre): Arthur Piedfort vào sân thay Pierre Ekwah.

82' BÀN THẮNG! Monaco (1-1) Phút 82': Edan Diop (Monaco) lập công (kiến tạo: Vanderson). Tỷ số: 1 - 1.

85' Monaco ép sân Cầm bóng: Monaco 64% - 36% Auxerre, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 3.

88' Thẻ vàng Phút 88': Filipe Luís Kasmirski (Monaco) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Paul Nardi (Auxerre) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Monaco 1-1 Auxerre Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:45 22/11/2026

Đội hình chính thức Monaco Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Luís Auxerre Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV W. Still 1 L. Hrádecký 2 Vanderson 72 Sadibou Sané 15 E. Dier 20 Flávio Nazinho 8 L. Camara 6 D. Zakaria 4 J. Teze 18 T. Minamino 11 M. Abline 29 Paris Josua Brunner 1 P. Nardi 20 S. Diomandé 4 A. Tuanzebe 13 T. Siwe 29 M. Senaya 8 N. Ahamada 17 P. Ekwah 22 F. Oppegård 21 R. Faivre 3 Labeau Lascary 9 C. Archer Dự bị Monaco 9 F. Balogun 48 Ilies Belmokhtar 19 Pape Cabral 28 M. Coulibaly 7 M. Detourbet 37 E. Diop 16 P. Köhn 22 M. Salisu 49 I. Touré Auxerre 77 Aristide Zossou 27 L. Sy 46 A. Piedfort 32 R. Mandengue 15 C. Makosso 34 L. Dioubate 23 M. Diop 5 K. Danois 47 Youssef Khoudda Cập nhật đội hình lúc 02:20 22/11/2026

Monaco Thống kê Auxerre 66% Kiểm soát bóng 34% 15 Dứt điểm 6 4 Trúng đích 2 3 Phạt góc 0 11 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật R. Faivre Auxerre 1 bàn E. Diop Monaco 1 bàn Vanderson Monaco 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. Senaya Auxerre 1 kiến tạo · điểm 6.84

Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 16 điểm. Họ tiếp Auxerre, đội đang ở hạng 15 với 10 điểm, vào lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Louis II. Khoảng cách 6 điểm giữa hai đội cho thấy chủ nhà đang ở vị thế thuận lợi hơn trước trận đấu này.

Monaco giữ vị trí tốt trong nhóm đầu bảng

Hạng 7 với 16 điểm giúp Monaco có chỗ đứng khá vững ở phần trên bảng xếp hạng. Mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Vì vậy, trận tiếp Auxerre là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí của mình.

Phong độ của Monaco ở 5 trận gần nhất khá ổn định: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi kết quả không có nhiều biến động lớn, nhưng chưa thực sự bứt phá, nên chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp đội bóng tạo thêm đà.

Auxerre cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Auxerre hiện đứng hạng 15 với 10 điểm và đang trải qua giai đoạn không thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Đáng chú ý, họ thua cả hai trận gần nhất, điều khiến tinh thần thi đấu khó có thể ở trạng thái tốt nhất.

Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách tại Stade Louis II là bài kiểm tra khó đối với Auxerre. Họ cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và hiệu quả trong những cơ hội hiếm hoi để có thể cải thiện chuỗi kết quả.

Thế đối đầu nghiêng về Monaco

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Monaco thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Auxerre chưa thắng trận nào. Thành tích này mang lại lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của cả hai mới là yếu tố quyết định diễn biến trên sân.

Điểm then chốt của trận đấu

Monaco có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, thành tích đối đầu và việc được thi đấu trên sân nhà. Điều họ cần là duy trì sự tập trung để biến lợi thế đó thành kết quả cụ thể. Ngược lại, Auxerre muốn có điểm số thì phải làm nên chuyện ngay từ những phút đầu và hạn chế sai sót trước đối thủ đang xếp trên mình 8 bậc.

Nhìn chung, các chỉ số đều nghiêng về Monaco. Nhưng với phong độ chưa thật sự ổn định ở cả hai bên, trận đấu vẫn đòi hỏi chủ nhà phải thi đấu nghiêm túc nếu muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monaco · 4 thắng 1 hòa Auxerre · 0 thắng Monaco 2 - 2 Auxerre Hòa Auxerre 1 - 2 Monaco MON Auxerre 1 - 2 Monaco MON Monaco 4 - 2 Auxerre MON Auxerre 0 - 3 Monaco MON

Monaco 5 trận gần nhất H T B H T 10 Trận 4-4-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới Auxerre 5 trận gần nhất B B H T B 10 Trận 3-1-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 6 Nice 10 5 2 3 +3 17 T T T B T 7 Monaco 10 4 4 2 +2 16 H B H B H 8 Rennes 10 5 1 4 0 16 B B T B T … 14 Strasbourg 10 3 1 6 -4 10 B T B B B 15 Auxerre 10 3 1 6 -11 10 B B H T B 16 Le Mans 10 1 5 4 -7 8 H B H B B …

Tình hình lực lượng Monaco ✚ A. Fati (Hamstring Injury) ✚ A. Golovin (Calf Injury) ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ C. Mawissa (Groin Injury) Auxerre ✚ C. Akpa (Inactive) ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ D. Namaso (Ankle Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury)