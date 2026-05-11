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Monaco 2-0 FC Nordsjaelland: Monaco giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 22:14

Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp FC Nordsjaelland, đội đứng hạng 19, lúc 03h00 ngày 06/11/2026 trên sân Stade Louis II.

Monaco2 - 0FC NordsjaellandKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Monaco tiếp đón FC Nordsjaelland.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monaco 45% - 55% FC Nordsjaelland, phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': I. Toure (Monaco) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monaco 55% - 45% FC Nordsjaelland, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 1.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': N. Markmann (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 33'BÀN THẮNG! Monaco (1-0)

    Phút 33': M. Detourbet (Monaco) lập công (kiến tạo: T. Minamino). Tỷ số: 1 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monaco 46% - 54% FC Nordsjaelland, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'VAR

    Phút 49': Goal Disallowed - offside — P. Brunner (Monaco).

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monaco 49% - 51% FC Nordsjaelland, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 3 - 3.

  • 52'VAR

    Phút 52': Goal Disallowed - offside — T. Minamino (Monaco).

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Monaco): Vanderson vào sân thay I. Toure.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Monaco): A. Golovin vào sân thay E. Diop.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Monaco): S. Sane vào sân thay E. Dier.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (FC Nordsjaelland): I. Adel vào sân thay V. Berthelsen.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (FC Nordsjaelland): P. Amoako vào sân thay L. Sadio.

  • 62'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monaco 53% - 47% FC Nordsjaelland, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': V. Nelsson (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FC Nordsjaelland): H. Rasmussen vào sân thay O. Solbakken.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FC Nordsjaelland): R. Norheim vào sân thay M. Walker.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Monaco): M. Coulibaly vào sân thay P. Brunner.

  • 74'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monaco 54% - 46% FC Nordsjaelland, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Monaco): M. Abline vào sân thay F. Balogun.

  • 86'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Monaco 57% - 43% FC Nordsjaelland, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Monaco (2-0)

    Phút 90+1': M. Abline (Monaco) lập công (kiến tạo: M. Detourbet). Tỷ số: 2 - 0.

  • KTKết thúc: Monaco 2-0 FC Nordsjaelland

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:53 06/11/2026

Đội hình chính thức
Monaco
Sơ đồ 4-4-2
FC Nordsjaelland
Sơ đồ 3-4-3
1
Lukáš Hrádecký
49
Ilane Touré
4
Jordan Teze
15
Eric Dier
13
Christian Mawissa
18
Takumi Minamino
6
Denis Zakaria
37
Edan Diop
7
Mathys Detourbet
9
Folarin Balogun
29
Paris Brunner
13
Andreas Hansen
25
Victor Nelsson
3
Tobias Salquist
4
Noah Markmann
28
Markus Walker
21
Malte Heyde
6
Mark Brink
5
Juho Lähteenmäki
37
Lamine Sadio
9
Ola Solbakken
29
Villum Berthelsen
Dự bị
Monaco
16 Philipp Köhn40 Jules Stawiecki2 Vanderson20 Nazinho22 Mohammed Salisu72 Sadibou Sané8 Lamine Camara10 Aleksandr Golovin19 Pape Cabral
FC Nordsjaelland
16 Jakob Busk22 Carljohan Eriksson35 Villads Rutkjær32 Victor Gustafsen15 Stephen Acquah2 Peter Ankersen40 Hjalte Boe Rasmussen23 Runar Robinsonn Norheim8 Nicklas Røjkjær
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
MonacoThống kêFC Nordsjaelland
58%
Kiểm soát bóng
42%
6
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
0
3
Phạt góc
3
5
Phạm lỗi
7
4
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Mathys Detourbet
Mathys Detourbet
Monaco
1 bàn
Takumi Minamino
Takumi Minamino
Monaco
1 kiến tạo · điểm 6.3
Jordan Teze
Jordan Teze
Monaco
Điểm 7.5
Victor Nelsson
Victor Nelsson
FC Nordsjaelland
Điểm 7.3
Ilane Touré
Ilane Touré
Monaco
Điểm 7.2
Denis Zakaria
Denis Zakaria
Monaco
Điểm 7.2

Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 6 điểm. Họ bước vào trận tiếp FC Nordsjaelland lúc 03h00 ngày 06/11/2026 tại Stade Louis II với cơ hội củng cố vị trí đó trước đối thủ đang ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Monaco giữ vị thế bám đuổi nhóm đầu

Với 6 điểm, Monaco hiện xếp hạng 6. Đây là vị trí cho phép đội chủ nhà theo sát nhóm dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu vì thế đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với những đội xung quanh.

Tuy vậy, phong độ của đội bóng Công quốc chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Monaco thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận đấu gần đây nhất của họ kết thúc bằng thất bại, nên đây là dịp để chủ nhà lấy lại mạch kết quả tích cực trên sân nhà.

FC Nordsjaelland: nhiều trận hòa, ít chiến thắng

Ở chiều ngược lại, FC Nordsjaelland đứng hạng 19 với 2 điểm, kém Monaco 4 điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai vị trí khác xa nhau.

Phong độ 5 trận gần nhất của đội khách thiên về sự giằng co: thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Họ không thua liên tiếp nhiều trận, nhưng cũng hiếm khi giành trọn 3 điểm. Giống Monaco, FC Nordsjaelland vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, nên cả hai đều muốn tìm lại cảm giác chiến thắng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Chuỗi nhiều trận hòa của FC Nordsjaelland cho thấy đội khách có khả năng cầm hòa đối thủ, nhưng chưa biến được sự chắc chắn đó thành chiến thắng. Nếu Monaco chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, đội khách sẽ phải chịu áp lực lớn hơn để giữ thế trận.

Về phía Monaco, bài toán nằm ở sự bền bỉ. Hai chiến thắng xen kẽ hai trận thua trong 5 trận gần nhất cho thấy đội chủ nhà cần duy trì sự ổn định, nhất là khi gặp đối thủ xếp dưới mình nhiều bậc.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Monaco được đánh giá nhỉnh hơn khi thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, cả hai đội đều đang tìm lại mạch kết quả tốt sau thất bại gần nhất, nên trận đấu có thể không diễn ra một chiều. Với Monaco, một kết quả tích cực sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Monaco
5 trận gần nhất
BHTBT
4
Trận
4-0-0
T-H-B
12
Ghi (TB 3.0)
4
Thủng lưới
FC Nordsjaelland
5 trận gần nhất
BTHHH
8
Trận
5-2-1
T-H-B
20
Ghi (TB 2.5)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
5Twente2200+46TT
6Monaco2200+46TT
7St. Truiden2200+36TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
18SC Freiburg2101-23BT
19FC Nordsjaelland202002HH
20Egnatia Rrogozhinë202002HH
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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