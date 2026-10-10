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Monaco 2-2 Toulouse: Hai đội chia điểm

Văn Thể10/10/2026 20:59

Monaco bước vào cuộc tiếp đón Toulouse lúc 01:45 ngày 11/10/2026 với ngôi đầu bảng, trong khi đội khách nỗ lực thu hẹp cách biệt ở nhóm bám đuổi cúp châu lục.

Monaco2 - 2ToulouseKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Monaco tiếp đón Toulouse.

  • 12'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Monaco 59% - 41% Toulouse, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 0.

  • 24'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Monaco 63% - 37% Toulouse, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 1.

  • 29'BÀN THẮNG! Monaco (1-0)

    Phút 29': Edan Diop (Monaco) lập công (kiến tạo: Aleksandr Golovin). Tỷ số: 1 - 0.

  • 36'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Monaco 59% - 41% Toulouse, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 38'BÀN THẮNG! Monaco (2-0)

    Phút 38': Matthis Abline (Monaco) lập công (kiến tạo: Edan Diop). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Toulouse): Sion Oppong vào sân thay Jacen Russell-Rowe.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Flavio Nazinho (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 48'BÀN THẮNG! Toulouse (2-1)

    Phút 48': Casper Tengstedt (Toulouse) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Monaco 53% - 47% Toulouse, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 51'Thay người

    Phút 51' (Monaco): Safouane Benzahra vào sân thay Denis Zakaria.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Aleksandr Golovin (Monaco) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Monaco): Folarin Balogun vào sân thay Mathys Detourbet.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Monaco): Stanis Idumbo vào sân thay Edan Diop.

  • 59'BÀN THẮNG! Toulouse (2-2)

    Phút 59': Sion Oppong (Toulouse) lập công (kiến tạo: Casper Tengstedt). Tỷ số: 2 - 2.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Monaco 51% - 49% Toulouse, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Cristian Casseres (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Toulouse): Niko Sigur vào sân thay Ilyas Azizi.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Monaco): Jordan Teze vào sân thay Vanderson.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Monaco): Ansu Fati vào sân thay Matthis Abline.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Monaco 54% - 46% Toulouse, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Toulouse): Ismaïl Diallo vào sân thay Rafik Messali.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Toulouse): Santiago Hidalgo vào sân thay Casper Tengstedt.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Toulouse): Aron Dønnum vào sân thay Alexis Vossah.

  • 88'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Monaco 59% - 41% Toulouse, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 1 - 2.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Sion Oppong (Toulouse) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: Monaco 2-2 Toulouse

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:44 11/10/2026

Đội hình chính thức
Monaco
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Luís
Toulouse
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Berthel Askou
1
L. Hrádecký
2
Vanderson
72
Sadibou Sané
15
E. Dier
20
Flávio Nazinho
8
L. Camara
6
D. Zakaria
37
E. Diop
10
A. Golovin
7
M. Detourbet
11
M. Abline
16
G. Restes
22
R. Messali
5
S. Koumbassa
3
M. McKenzie
12
C. Tapé
23
C. Cásseres
6
A. Vossah
20
C. Tengstedt
8
T. Jørgensen
37
Y. Azizi
13
Russell-Rowe
Dự bị
Monaco
46 A. Soubeir4 J. Teze9 F. Balogun47 S. Benzahra31 Ansu Fati17 Idumbo-Muzambo16 P. Köhn13 Mawissa Elebi22 M. Salisu
Toulouse
94 I. Diallo15 A. Dønnum9 S. Hidalgo60 M. Niflore19 D. Odogu11 S. Oppong31 N. Schmidt14 N. Sigur18 M. Amougou
Cập nhật đội hình lúc 01:18 11/10/2026
MonacoThống kêToulouse
58%
Kiểm soát bóng
42%
16
Dứt điểm
9
4
Trúng đích
4
4
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
16
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
E. Diop
E. Diop
Monaco
1 bàn · 1 kiến tạo
C. Tengstedt
C. Tengstedt
Toulouse
1 bàn · 1 kiến tạo
S. Oppong
S. Oppong
Toulouse
1 bàn
M. Abline
M. Abline
Monaco
1 bàn
A. Golovin
A. Golovin
Monaco
1 kiến tạo · điểm 6.71
L. Camara
L. Camara
Monaco
Điểm 7.2

Toulouse bước vào chuyến làm khách tại sân vận động Stade Louis II với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục, bất chấp thử thách khó khăn mang tên Monaco đang chờ đón. Trận đấu diễn ra vào lúc 01:45 ngày 11/10/2026, chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai câu lạc bộ đang ở hai thái cực khác nhau về điểm số nhưng chung khao khát khẳng định vị thế.

Sức mạnh của đội đầu bảng Monaco

Monaco đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng thăng hoa khi vững vàng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đội bóng xứ công quốc chứng minh sự ổn định vượt trội bằng chuỗi thành tích ấn tượng gần đây, giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm 1 lần trong 5 trận đấu gần nhất.

Lối chơi gắn kết cùng khả năng kiểm soát thế trận linh hoạt giúp Monaco duy trì nhịp độ tấn công sắc sảo. Khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stade Louis II, đội chủ nhà càng có thêm cơ sở để triển khai lối đá chủ động nhằm bảo vệ ngôi vị cao nhất trên bảng tổng sắp.

Toulouse và bài toán bứt phá nhóm dưới

Ở chiều ngược lại, Toulouse hiện đứng ở vị trí thứ 14 với 5 điểm sau những vòng đấu đã qua. Dù vậy, khoảng cách giữa các câu lạc bộ vẫn mở ra hy vọng để đội khách cải thiện vị trí và từng bước áp sát nhóm cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu lục nếu duy trì được sự tập trung cao độ.

Phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất của Toulouse ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Kết quả này phản ánh sự chững lại trong khả năng dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự, buộc ban huấn luyện đội khách phải có những điều chỉnh chiến thuật chặt chẽ trước chuyến đi xa đầy cạm bẫy.

Cục diện đối đầu và toan tính chiến thuật

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong 5 cuộc so tài gần nhất ghi nhận cán cân nghiêng nhẹ về phía đội chủ nhà, với 2 chiến thắng cho Monaco, 2 trận hòa và 1 thắng lợi thuộc về Toulouse. Những thông số này cho thấy Toulouse luôn biết cách tạo ra khó khăn nhất định trước đối thủ dù phải chịu nhiều sức ép.

Trước một Monaco đang đạt trạng thái thi đấu hưng phấn và sở hữu hàng công hiệu quả, Toulouse nhiều khả năng sẽ ưu tiên củng cố trục giữa, chủ động phòng ngự từ xa để tìm kiếm sơ hở phản công. Về phía đội chủ nhà, việc duy trì áp lực liên tục sẽ là chìa khóa then chốt để họ hiện thực hóa mục tiêu giữ lại điểm số trọn vẹn tại lãnh địa Stade Louis II.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Monaco · 2 thắng2 hòaToulouse · 1 thắng
26/04/2026
Toulouse
2 - 2
Monaco
Hòa
26/10/2025
Monaco
1 - 0
Toulouse
MON
08/03/2025
Toulouse
1 - 1
Monaco
Hòa
07/12/2024
Monaco
2 - 0
Toulouse
MON
18/02/2024
Monaco
1 - 2
Toulouse
TOU
Monaco
5 trận gần nhất
TTHTT
5
Trận
4-1-0
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
3
Thủng lưới
Toulouse
5 trận gần nhất
BTHBH
5
Trận
1-2-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lyon6321+711BTHTH
3Paris FC5320+511THTTH
13Lorient5122-15BHTBH
14Toulouse5122-25THBHB
15Nice5122-35TBHBH
Tình hình lực lượng
Monaco
P. Brunner (Suspended)
P. Brunner (Suspended)
Toulouse
J. Vignolo (Inactive)
J. Vignolo (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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