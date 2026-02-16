Monaco đại chiến PSG tại Champions League: Thử thách cực đại từ bão chấn thương Monaco đối đầu PSG tại vòng play-off Champions League trong bối cảnh mất hàng loạt trụ cột. Đội bóng Công quốc gặp thử thách lớn trước dàn sao của Luis Enrique.

Trận nội chiến bóng đá Pháp giữa Monaco và Paris Saint-Germain (PSG) tại lượt đi vòng play-off UEFA Champions League đang trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, đội chủ nhà Monaco đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa giải, đe dọa trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của họ tại đấu trường châu lục.

Monaco chuẩn bị tiếp đón PSG trong khuôn khổ Champions League.

Monaco và bài toán nhân sự nan giải

HLV Sebastien Pocognoli đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi danh sách bệnh binh của Monaco kéo dài với hàng loạt cái tên trụ cột. Những sự vắng mặt đáng tiếc bao gồm thủ thành Lukas Hradecky, Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Kassoum Ouattara, Eric Dier, Pape Cabral và đặc biệt là ngôi sao Paul Pogba. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Lamine Camara và Maghnes Akliouche vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Dù vừa có chiến thắng 3-1 trước Nantes tại giải quốc nội để vươn lên vị trí thứ tám, nhưng phong độ tổng thể của Monaco vẫn chưa thực sự thuyết phục với chỉ 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất. Điểm tựa duy nhất của họ lúc này là sân vận động Stade Louis II, nơi đội bóng Công quốc đang duy trì mạch 4 trận bất bại tại Champions League, bao gồm 3 trận giữ sạch lưới.

Đội hình Monaco đang bị chấn thương tàn phá.

PSG và bản lĩnh tại vòng knock-out

Phía bên kia chiến tuyến, PSG cũng không có phong độ thực sự ổn định khi vừa nhận thất bại 1-3 trước Rennes và tụt xuống vị trí thứ hai tại Ligue 1. Tại vòng phân hạng Champions League, thầy trò HLV Luis Enrique chỉ xếp thứ 11 sau trận hòa 1-1 với Newcastle, lỡ mất tấm vé vào thẳng vòng trong.

Tuy nhiên, gã nhà giàu nước Pháp vẫn sở hữu thống kê ấn tượng với 10 chiến thắng trong 15 trận vòng knock-out Champions League gần nhất. Dù Stade Louis II thường xuyên là "hiểm địa" với PSG khi họ chỉ thắng 1 trong 6 lần làm khách gần đây, nhưng với lực lượng gần như mạnh nhất (chỉ thiếu Quentin Ndjantou và Fabian Ruiz), đội khách vẫn được đánh giá cao hơn.

Phân tích chiến thuật và nhân tố then chốt

PSG dự kiến sẽ áp đặt lối chơi kiểm soát bóng dựa trên bộ ba tiền vệ Zaire-Emery, Vitinha và Joao Neves. Mũi khoan nguy hiểm nhất của họ là Ousmane Dembele - người đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất và có cái duyên đặc biệt khi đã 7 lần sút tung lưới Monaco trong quá khứ.

Ngược lại, Monaco nhiều khả năng sẽ lùi sâu phòng ngự với sơ đồ 4-2-3-1. Thilo Kehrer, người cũ của PSG, sẽ là nhân tố quan trọng nhất ở hàng thủ để ngăn chặn các đợt tấn công từ Dembele và Kvaratskhelia. Hy vọng phản công của Monaco sẽ đặt lên vai Aleksandr Golovin cùng tốc độ của Ansu Fati và Simon Adingra.

Đội hình dự kiến:

Monaco (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique; Zakaria, Coulibaly; Fati, Golovin, Adingra; Balogun

Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique; Zakaria, Coulibaly; Fati, Golovin, Adingra; Balogun PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Thông tin trận đấu: