Monarc Tracer: Xe đạp điện đô thị sở hữu pin kép tiêu chuẩn và tầm vận hành 209 km Monarc Tracer tạo đột phá khi trang bị sẵn hai viên pin LG, cung cấp tổng dung lượng 1.440 Wh giúp xe đạt tầm vận hành 209 km cùng hệ thống công nghệ thông minh.

Thị trường xe đạp điện vừa đón nhận một tân binh đáng chú ý từ Monarc mang tên Tracer. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe này so với các đối thủ cùng phân khúc chính là việc trang bị sẵn hệ thống pin kép tiêu chuẩn, thay vì yêu cầu người dùng phải mua thêm pin dự phòng dưới dạng phụ kiện rời.

Hệ thống năng lượng kép: Lời giải cho bài toán quãng đường

Monarc Tracer là mẫu xe đạp điện đầu tiên trên thị trường cung cấp hai bộ pin LG 48V 15Ah (720 Wh mỗi bộ) dưới dạng trang bị tiêu chuẩn. Với tổng dung lượng lên đến 1.440 Wh, chiếc xe này có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 130 dặm (khoảng 209 km) sau mỗi lần sạc đầy. Nếu chỉ sử dụng một viên pin, xe vẫn đạt được tầm vận hành ấn tượng là 65 dặm (104 km).

Monarc Tracer sở hữu động cơ đặt tại trục bánh sau từ thương hiệu Bafang.

Việc tích hợp sẵn hai viên pin không chỉ kéo dài thời gian sử dụng mà còn giúp người dùng yên tâm hơn trong các hành trình dài mà không cần lo lắng về việc tìm trạm sạc hoặc mang theo bộ sạc cồng kềnh.

Hiệu suất vận hành mạnh mẽ từ động cơ Bafang

Trái tim của Monarc Tracer là khối động cơ hub phía sau công suất 750W đến từ Bafang. Theo công bố của nhà sản xuất, động cơ này có thể đạt công suất cực đại lên tới 1.638W và mô-men xoắn 85 Nm, giúp xe dễ dàng chinh phục các dốc cao và tăng tốc mượt mà.

Mặc dù được xuất xưởng dưới dạng xe đạp điện Class-2, nhưng người dùng có thể linh hoạt cấu hình Tracer theo các tiêu chuẩn Class 1, 2 hoặc 3. Ở chế độ hỗ trợ bàn đạp cao nhất, xe có thể đạt tốc độ tối đa 28 dặm/giờ (tương đương 45 km/h).

Thông số kỹ thuật chi tiết của Monarc Tracer

Thông số Chi tiết Động cơ Bafang 750W (Cực đại 1.638W) Mô-men xoắn 85 Nm Dung lượng pin 1.440 Wh (2 x 720 Wh LG) Quãng đường di chuyển 209 km (Pin kép) Tốc độ tối đa 45 km/h Trọng tải tối đa 190 kg Hệ thống treo Phuộc Gneiss (hành trình 80mm)

Công nghệ thông minh và khả năng kết nối toàn diện

Monarc không chỉ chú trọng vào phần cứng mà còn đầu tư mạnh mẽ vào trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ. Trung tâm điều khiển của xe là màn hình cảm ứng 3,5 inch hiển thị đầy đủ các thông số về pin, tốc độ và quãng đường.

Đáng chú ý, ứng dụng đi kèm của Monarc cho phép người dùng mở khóa xe qua điện thoại, tùy chỉnh chế độ lái và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Hệ thống còn có khả năng tích hợp với các phụ kiện thông minh như mũ bảo hiểm thông minh, cảm biến áp suất lốp (TPMS), camera hành trình và thiết bị đo nhịp tim.

Mẫu xe có hai tùy chọn khung hình: high-step và step-thru phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Thiết kế bền bỉ và tính đa dụng

Xe sử dụng khung nhôm chắc chắn với hai biến thể: high-step (khung cao) và step-thru (khung thấp). Hệ thống giảm xóc trước được đảm nhận bởi phuộc Gneiss do chính Monarc phát triển với hành trình 80mm, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình đô thị khác nhau.

Khả năng tải trọng của Tracer cũng rất ấn tượng khi có thể chịu mức tải lên đến 190 kg, trong đó giá đèo hàng phía sau có thể thồ được 27 kg hành lý. Hiện tại, Monarc Tracer đang được niêm yết với mức giá 1.899 USD cho cả hai phiên bản khung xe. Trong giai đoạn ra mắt, khách hàng còn được tặng kèm một mũ bảo hiểm thông minh khi mua xe.