Mongolia U17 1-2 Kyrgyzstan U17: Kyrgyzstan U17 giành chiến thắng Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả nên trận Mongolia U17 vs Kyrgyzstan U17 hứa hẹn nhiều pha tấn công. Trận đấu diễn ra lúc 19:00 ngày 20/11/2026.

Mongolia U17 1 - 2 Kyrgyzstan U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mongolia U17 tiếp đón Kyrgyzstan U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Mongolia U17 1-2 Kyrgyzstan U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 21:23 20/11/2026

Mongolia U17 và Kyrgyzstan U17 cùng có hàng công đáng chú ý, nên cuộc gặp lúc 19:00 ngày 20/11/2026 nhiều khả năng sẽ có nhịp độ cao và những pha chuyền bóng lên phía trước liên tục. Hai đội đến trận đấu với hai trạng thái phong độ khác nhau, nhưng đều muốn chủ động tấn công.

Kyrgyzstan U17 giữ phong độ ổn định

Kyrgyzstan U17 đang có chuỗi kết quả tích cực. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại. Trận hòa là kết quả mới nhất, trước đó là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Một đội bóng không thua trong 4 trận liền thường có sự tự tin và vận hành đồng đều giữa các tuyến. Đây là lý do Kyrgyzstan U17 được kỳ vọng sẽ tiếp tục chủ động tạo sức ép lên phần sân đối phương.

Mongolia U17 cần tìm lại sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Mongolia U17 có chuỗi kết quả chưa như ý. Đội thua 3 trong 4 trận gần nhất và thắng 1 trận. Kết quả mới nhất là một trận thua, sau khi trước đó có một chiến thắng xen giữa hai trận thua.

Dù vậy, trận thắng gần đây cho thấy Mongolia U17 vẫn có khả năng tạo ra cơ hội và ghi bàn khi vào đúng nhịp. Với một đội đang cần giành lại tinh thần, việc dồn lực tấn công là lựa chọn dễ hiểu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai bên đều muốn tấn công, những khoảng trống giữa các tuyến sẽ là yếu tố quyết định. Đội nào chuyển trạng thái nhanh hơn và xử lý tốt hơn các tình huống bóng hai sẽ có lợi thế trong những khoảnh khắc then chốt.

Kyrgyzstan U17 có lợi thế về sự ổn định gần đây và nhiều khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát nhịp trận đấu. Mongolia U17 có thể lựa chọn thế trận cởi mở để tận dụng các pha phản công khi đối thủ dâng cao.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Kyrgyzstan U17 nhỉnh hơn nhờ chuỗi trận không thua. Tuy nhiên, hàng công của cả hai đội đều đủ khả năng tạo ra nguy hiểm, nên cuộc đối đầu này khó diễn ra theo kịch bản một chiều. Người xem có thể kỳ vọng một trận đấu mở, nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành.

Mongolia U17 5 trận gần nhất B T B B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Kyrgyzstan U17 5 trận gần nhất H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 12 Ghi (TB 6.0) 0 Thủng lưới