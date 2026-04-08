Monte Carlo 2026: Alcaraz và Sinner đua lập kỷ lục, Zverev sẵn sàng gây sốc Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang tạo ra cuộc đua song mã nghẹt thở tại Monte Carlo 2026 với những cột mốc lịch sử, song Alexander Zverev vẫn là mối đe dọa trực diện.

Monte Carlo Masters 2026 đang chứng kiến màn trình diễn vượt trội của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, hai ngôi sao sáng nhất của thế hệ tennis mới. Cả hai không chỉ giành chiến thắng thuyết phục ở vòng ra quân mà còn liên tục thiết lập những cột mốc ấn tượng, tạo nên cuộc đua song mã cho ngôi vị số 1 ATP. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo về sự trỗi dậy của Alexander Zverev - người được coi là "kẻ phá bĩnh" đáng gờm nhất trên mặt sân đất nện.

Alcaraz và chuỗi 14 trận bất bại trên sân đất nện

Sau những giải đấu không như ý tại Mỹ, Carlos Alcaraz đã đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ trên mặt sân sở trường. Trong trận đấu tại vòng 2, tay vợt người Tây Ban Nha đã khuất phục Sebastian Baez với tỷ số 6-1, 6-3. Chiến thắng này không chỉ đưa anh đi tiếp mà còn giúp Alcaraz nối dài chuỗi trận thắng trên sân đất nện lên con số 14.

Thành tích này cân bằng kỷ lục cá nhân tốt nhất của anh, từng được thiết lập trong giai đoạn vô địch Rome và Roland Garros năm ngoái. Dù đang đối mặt với áp lực giữ ngôi số 1 thế giới trước sự bám đuổi của Sinner, Alcaraz vẫn thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Mục tiêu của anh không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công danh hiệu tại Monte Carlo để thiết lập kỷ lục mới cho bản thân.

Jannik Sinner thiết lập cột mốc ngang hàng Roger Federer

Đối trọng lớn nhất của Alcaraz hiện tại, Jannik Sinner, cũng có màn ra quân hủy diệt khi đánh bại Ugo Humbert với tỷ số 6-3, 6-0. Đáng chú ý, tay vợt người Ý đã thắng tới 91% điểm giao bóng một, một thông số chứng minh sự hoàn thiện trong lối chơi của anh. Với trận thắng này, Sinner đã có 13 chiến thắng liên tiếp tại các giải ATP Tour.

Đặc biệt hơn, Sinner đã trở thành tay vợt đầu tiên kể từ sau huyền thoại Roger Federer (năm 2017) giành chiến thắng 13 trận Masters 1000 đầu mùa. Đây là một cột mốc hiếm hoi trong lịch sử quần vợt hiện đại. Tuy nhiên, Sinner vẫn tỏ ra thận trọng khi thừa nhận việc chuyển từ mặt sân cứng sang đất nện đòi hỏi sự điều chỉnh lớn về kỹ thuật trượt và kiểm soát khoảng cách.

Cuộc đua ngôi số 1 thế giới sẽ trở nên kịch tính hơn bao giờ hết tại giải đấu này. Để soán ngôi Alcaraz, Sinner ít nhất phải lọt vào bán kết và đảm bảo kết quả chung cuộc tốt hơn đối thủ người Tây Ban Nha.

Alexander Zverev: Mối đe dọa tiềm tàng từ "kẻ phá bĩnh"

Dù tâm điểm đang đổ dồn vào Alcaraz và Sinner, nhưng Alexander Zverev mới là cái tên khiến các chuyên gia phải lưu tâm. Theo HLV Riccardo Piatti, Zverev là đối thủ duy nhất hiện nay đủ sức thách thức bộ đôi "Sincaraz" trên mặt sân đất nện.

Cơ sở cho nhận định này nằm ở bề dày thành tích của tay vợt người Đức: 9 trong tổng số 24 danh hiệu ATP của anh đến từ sân đất nện. Zverev từng hai lần vô địch Madrid Masters và là á quân Roland Garros 2024. Đáng chú ý, tại giải Grand Slam trên đất Pháp năm ngoái, Zverev từng dẫn trước Alcaraz 2-1 trước khi để thua ngược đầy tiếc nuối.

Với tư cách là hạt giống số 3, Zverev có thể đụng độ Sinner ở bán kết và Alcaraz tại trận chung kết. Nếu duy trì được phong độ ổn định và khả năng giao bóng sấm sét, tay vợt người Đức hoàn toàn có khả năng lật đổ sự thống trị của hai ngôi sao trẻ ngay tại Monte Carlo 2026.