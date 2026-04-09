Monte Carlo Masters 2026: Alcaraz và Sinner khẳng định vị thế ứng viên vô địch Hai hạt giống hàng đầu Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang tạo nên sức ép khủng khiếp tại vòng 3 Monte Carlo, trong khi Alexander Zverev sẵn sàng bùng nổ sau màn lội ngược dòng.

Vòng 3 giải quần vợt Monte Carlo Masters 2026 đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của các hạt giống hàng đầu. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện, trong khi Alexander Zverev cho thấy bản lĩnh của một ứng viên dày dạn kinh nghiệm sau những khởi đầu đầy kịch tính.

Carlos Alcaraz và sức mạnh của nhà đương kim vô địch

Carlos Alcaraz bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại Monte Carlo bằng một màn trình diễn không thể thuyết phục hơn. Tay vợt người Tây Ban Nha cho thấy sự thích nghi hoàn hảo với mặt sân đất nện sở trường khi áp đảo Sebastian Baez ngay từ những phút đầu tiên. Việc giành chiến thắng trong 9 trên 10 game đầu và khép lại trận đấu với tỷ số 6-1, 6-3 là lời khẳng định đanh thép về phong độ của "Tiểu Nadal".

Alcaraz (bên trái) và Etcheverry (bên phải)

Thử thách tiếp theo của Alcaraz là Tomas Martin Etcheverry. Tay vợt người Argentina vừa có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Terence Atmane. Với nền tảng thể lực tốt và danh hiệu tại Rio mùa này, Etcheverry được kỳ vọng sẽ gây ra khó khăn cho Alcaraz. Tuy nhiên, nếu Alcaraz duy trì khả năng tăng tốc sớm và kiểm soát thế trận như vòng đấu trước, tấm vé vào tứ kết khó thoát khỏi tay hạt giống người Tây Ban Nha.

Jannik Sinner: Cỗ máy chiến thắng với chuỗi 36 set thắng

Đối đầu với Tomas Machac, Jannik Sinner đang cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc. Tay vợt người Ý hiện được ví như một cỗ máy chiến thắng với chuỗi 36 set thắng liên tiếp – một thống kê phản ánh sự áp đảo tuyệt đối trước mọi đối thủ. Khả năng điều bóng chính xác và nền tảng thể lực vượt trội giúp Sinner duy trì thế trận ổn định từ đầu đến cuối.

Machac (bên phải) hay nhưng Sinner (bên trái) còn hay hơn nhiều

Dù Tomas Machac vừa có chiến thắng trước Francisco Cerundolo, nhưng sự thiếu ổn định vẫn là điểm yếu của tay vợt CH Séc. Trong lịch sử đối đầu, Sinner đang dẫn trước 3-0 và chưa từng gặp quá nhiều khó khăn. Trên mặt sân đất nện Monte Carlo, sự khác biệt về đẳng cấp và độ ổn định trong những thời điểm quyết định vẫn đang nghiêng hoàn toàn về phía hạt giống số 2 thế giới.

Alexander Zverev và bản lĩnh của "ông kẹ" đất nện

Zizou Bergs đang trở thành hiện tượng thú vị tại giải năm nay sau khi loại Andrey Rublev. Đây là chiến thắng trước đối thủ thuộc top 20 đầu tiên của tay vợt người Bỉ trên mặt sân đất nện. Tuy nhiên, hành trình của Bergs sẽ gặp phải rào cản cực lớn mang tên Alexander Zverev.

Nếu không phải Sinner, Alcaraz sẽ rất khó hạ Zverev vào lúc này

Zverev vừa trải qua một trận đấu đầy kịch tính trước Cristian Garin, nơi anh phải lội ngược dòng sau gần 3 giờ thi đấu. Khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm trận mạc dày dạn là vũ khí quan trọng nhất của tay vợt người Đức. Trước một Bergs giàu năng lượng nhưng còn thiếu kinh nghiệm ở những sân chơi lớn, Zverev được dự báo sẽ kiểm soát tốt thế trận để ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

Lịch thi đấu vòng 3 Monte Carlo Masters (09/04/2026)

Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của các trận đấu tâm điểm trong ngày 9/4:

Thời gian Trận đấu Trực tiếp 16:00 Zizou Bergs - Alexander Zverev On Sports News 16:00 Matteo Berrettini - Joao Fonseca On Sports News 17:30 Tomas Machac - Jannik Sinner On Sports News 17:30 Felix Auger-Aliassime - Casper Ruud On Sports News 19:00 Carlos Alcaraz - Tomas Martin Etcheverry On Sports News 19:00 Jiri Lehecka - Alexander Bublik On Sports News

Các trận đấu của Alcaraz và Sinner hứa hẹn sẽ mang đến những pha bóng đỉnh cao, định đoạt những cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng tứ kết Monte Carlo Masters 2026.