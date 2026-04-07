Monte Carlo Masters 2026: Dự báo 'cơn địa chấn' cho Dimitrov và dàn cựu vương ATP Vòng 1 Monte Carlo Masters 2026 chứng kiến những cuộc đối đầu rực lửa trên sân đất nện khi Grigor Dimitrov và Marin Cilic đứng trước thử thách cực đại từ các đối thủ đang có phong độ cao.

Quần vợt thế giới chính thức bước vào giai đoạn sôi động nhất của mùa giải đất nện với Monte Carlo Masters 2026. Ngay tại vòng 1, người hâm mộ sẽ chứng kiến những màn so tài đầy rủi ro cho các tên tuổi lớn. Trong khi các tay vợt trẻ đang thể hiện sự thích nghi đáng kinh ngạc, những cựu binh và các ngôi sao đang sa sút phong độ như Grigor Dimitrov hay Marin Cilic dự báo sẽ có một ngày ra quân đầy giông bão.

Tomas Martin Etcheverry đối đầu Grigor Dimitrov: Thử thách từ mặt sân đỏ

Tomas Martin Etcheverry đang bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ. Tay vợt người Argentina vừa có chuỗi thành tích ấn tượng khi lọt vào tứ kết Houston và vòng 4 Miami Open. Đặc biệt, danh hiệu tại Rio Open đầu mùa giải năm nay là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng làm chủ mặt sân đất nện của anh. Lối chơi bền bỉ, những cú đánh topspin nặng và khả năng di chuyển linh hoạt giúp Etcheverry trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu trên bề mặt sân chậm và độ nảy cao tại Monte Carlo.

Ngược lại, "Tiểu Federer" Grigor Dimitrov đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ nghiêm trọng nhất trong năm 2026. Với chỉ 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất, tay vợt người Bulgaria đã văng khỏi top 90 ATP. Dù từng 2 lần lọt vào bán kết giải đấu này, nhưng sự bất ổn về thể lực và cảm giác bóng hiện tại khiến anh bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Mặc dù Dimitrov dẫn trước 1-0 về đối đầu, nhưng đó là kết quả trên mặt sân cứng. Trên sân đất nện, ưu thế đang nghiêng hẳn về phía Etcheverry với khả năng đánh bền bỉ hơn.

Dự đoán: Etcheverry thắng 2-1.

Roberto Bautista Agut chạm trán Matteo Berrettini: Vũ khí giao bóng lên tiếng

Cuộc đối đầu giữa hai tay vợt đang nằm ngoài top 70 là màn kiểm chứng sức mạnh tấn công và khả năng phòng ngự. Matteo Berrettini (hạng 90) được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vũ khí giao bóng sấm sét, đạt trung bình 7,6 cú ace mỗi trận. Trên mặt sân đất nện Monte Carlo, nơi bóng nảy cao, cú thuận tay uy lực của tay vợt người Italia sẽ có thêm không gian để phát huy tối đa sức mạnh.

Trong khi đó, Roberto Bautista Agut (hạng 85) đang cho thấy dấu hiệu của tuổi tác khi chỉ thắng 3/10 trận gần đây. Việc lọt vào vòng đấu chính nhờ suất may mắn (lucky loser) cho thấy phong độ của lão tướng người Tây Ban Nha đang ở mức báo động. Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía Agut khi anh để thua tới 6 trong 7 lần chạm trán Berrettini trước đây. Sự "khắc chế" về mặt chiến thuật khiến Agut khó lòng triển khai lối chơi phòng ngự bền bỉ sở trường trước những cú đánh bùng nổ của đối thủ.

Dự đoán: Berrettini thắng 2-1.

Marin Cilic và Alexander Shevchenko: Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Trận đấu muộn nhất trong loạt dự báo này là cuộc đụng độ giữa Marin Cilic và Alexander Shevchenko. Cilic (hạng 51) vẫn đang duy trì được đẳng cấp của một cựu vương Grand Slam với lối chơi giàu sức mạnh và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, mặt sân đất nện chưa bao giờ là nơi Cilic phát huy tốt nhất sở trường giao bóng và tấn công nhanh của mình.

Phía bên kia lưới, Alexander Shevchenko (hạng 77) đang có điểm rơi phong độ rất tốt. Việc vừa giành 2 chiến thắng thuyết phục tại vòng loại, trong đó có trận thắng trước chính Bautista Agut, giúp tay vợt người Kazakhstan có cảm giác bóng tuyệt vời tại Monte Carlo. Sự năng động và khả năng phản công linh hoạt của Shevchenko dự kiến sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho một Cilic vốn xoay xở chậm hơn trên mặt sân bụi đỏ.

Dự đoán: Shevchenko thắng 2-1.